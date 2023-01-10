В Кабуле в результате взрыва у здания МИД погибли более 20 человек

21:36 11.01.2023

В Афганистане в результате взрыва у здания Министерства иностранных дел погиб 21 человек, сообщает Zakon.kz.

Как уточнил источник РИА Новости, многие из жертв были сотрудниками Министерства иностранных дел или Министерства культуры и информации временного правительства страны.



Отмечается, что среди погибших также три члена запрещенного в Казахстане движения "Талибан".



СМИ пишут, что террорист-смертник пытался проникнуть в здание МИД, однако был остановлен охраной, после чего прогремел взрыв.



Елена Беляева