В боях за Соледар выбило глаз украинскому актеру Линартовичу

22:04 11.01.2023

Украинский актер Линартович получил тяжелое ранение в Соледаре



Украинский актер Дмитрий Линартович, озвучивавший "Капитана Америку" в фильмах студии Marvel, получил тяжелое ранение в Соледаре. Об этом сообщает издание "Страна".



Линартович разместил в социальных сетях видео, записанное в эвакуационной машине. Перед камерой он предстал с забинтованной головой. "Приветствую, друзья, я украинский актер Дмитрий Линартович. Военнослужащий десантно-штурмовых войск. В Соледаре, трехсотый. Помните, что мы на Богом данной земле, нас никогда не сломать, мы побеждаем", - подписал видео Линартович.



Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что подразделения компании взяли под контроль всю территорию Соледара, однако в центре города сформирован котел и продолжаются бои. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что полноценное взятие Соледара откроет путь к "полному освобождению" республики.



Александра Лисица



видео тут -

https://www.gazeta.ru/culture/news/2023/01/11/19458325.shtml