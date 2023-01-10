Умер первый президент Башкирии Муртаза Рахимов

22:37 11.01.2023

Главному аксакалу башкирской политики было 88 лет



Муртаза Рахимов возглавлял Башкирию с 1993 по 2010 годы



11 января умер Муртаза Рахимов – политику было 88 лет.



Имя Муртазы Губайдулловича Рахимова для Башкирии было по-настоящему известным. За 17 лет у власти (с 1993 по 2010 годы) первый президент республики получил огромное уважение у простого населения региона. Несмотря на статус, Рахимов был максимально простым и открытым человеком, который мог высказать нерадивым подчиненным все, что о них думает.



В народе Муртазу Губайдулловича уважительно называли "Бабай" - в переводе с башкирского "дедушка". При нем начинали карьеру многие политические деятели республики. В том числе, нынешний глава Башкирии Радий Хабиров, который трудился в администрации Рахимова. Несмотря на сложности в общении в 2003 году, после возвращения в Уфу Хабиров и Рахимов продолжили общение. Глава республики очень уважительно относился к Рахимову и называл его "старшим товарищем".



Было у Муртазы Рахимова и еще одно народное прозвище – "открывашка". В нем нет ни капельки оскорблений – первый президент запомнился тем, что регулярно приезжал на многочисленные открытия важных для республики объектов. Муртаза Губайдуллович дал начало строительству школ, ферм, дорог и производств. При этом появлялись они не только в Уфе, но и в отдаленных районах республики. Вообще, к деревням Муртаза Губайдуллович испытывал особые чувства и всячески поддерживал сельских жителей.



О том, что стало причиной смерти первого президента Башкирии Муртазы Рахимова пока неизвестно. Новость сообщает портал "Пруфы", связанный с семьей Рахимовых. В июле 2022 года Муртаза Рахимов проходил лечение в одной из уфимских больниц.



Рустем АХУНОВ