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Экс-глава УзбМИД Владимир Норов стал директором Международного института Центральной Азии
00:00 12.01.2023

Владимир Норов стал директором Международного института Центральной Азии

Бывший министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов назначен директором Международного института Центральной Азии, сообщает институт. Распоряжение об этом президент Шавкат Мирзиеев подписал 30 декабря.

Международный институт Центральной Азии, расположенный в Ташкенте, был создан в 2020 году. Это государственное научно-исследовательское учреждение, занимающееся междисциплинарными исследованиями цивилизационного многообразия и современных процессов устойчивого развития в Центральной Азии, говорится на его сайте.

Владимир Норов занимал пост главы МИДа с апреля 2022 года (в сентябре был утвержден министром, до этого исполнял обязанности). Ранее был заместителем и первым заместителем министра, министром (в 2006−2010 годах), государственным советником президента, послом Узбекистана в Германии, Швейцарии, Польше, Бельгии, главой миссии Узбекистана в ЕС и НАТО, директором Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте, генеральным секретарем Шанхайской Организации Сотрудничества.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
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