Потуги Запада напрасны - потолки цен на нефть уже не работают

00:29 12.01.2023

Стоимость "черного золота" будет расти вслед за его дефицитом



Евгений Берсенев

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Игорь Юшков



Несмотря на то, что к началу 2023 года ситуация на мировом нефтяном рынке стабилизировалась, мировые аналитики все же не исключают ценовые ралли в ближайшее время, отмечается в бюллетене Energy Source.



Как отмечается в материале издания, цена на нефть в течение последних месяцев держится на уровне 80 долларов за баррель, названной "высокой по историческим меркам". В то же время представители ведущих банков с Уолл-стрит ожидают, что положение изменится уже в ближайшее время и стоит ожидать роста стоимости "черного золота" до 100 долларов за баррель и выше, что может "снова поставить под удар слабую мировую экономику". Это сделает вопрос цен на энергоносители главным для правительств многих государств в мире.



По мнению аналитика хьюстонского банка Piper Sandler Яна Стюарта, принятые в прошлом году в крупных городах Китая карантинные меры существенно повлияли на спрос на нефть со стороны этого крупнейшего мирового импортера топлива. Это обстоятельство также помогло сдержать на него цены в период значительного ограничения поставок. "Единственная причина, по которой цены на нефть не удержались выше 130 долларов за баррель, в том, что спрос в Китае упал", - подчеркнул Стюарт. Эксперты его банка прогнозируют, что в 2023 году стоимость нефти марки Brent составит в среднем 110 долларов за баррель - это примерно на 40 процентов выше нынешней текущей цены.



Банковские специалисты считают, что нефтяные цены поднимутся после изменения политики КНР по борьбе с ковидом. Рост количества поездок и перелетов будет стимулом для увеличения цен на энергоносители, как это происходило в Соединенных Штатах и европейских странах.



Стоит заметить, что 10 января цена фьючерсов нефти марки Brent на лондонской бирже составила 79,16 доллара. Аналитики одного из крупнейших мировых финансовых конгломератов Barclays полагают, что нефтяные котировки поднимутся в цене до 106 долларов. По мнению аналитика Амарприта Сингха, нынешние цены на нефть Brent сильно занижены и могут повыситься уже в третьем квартале текущего года, приводит его мнение РБК.



Как отмечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, сценарий подорожания нефти до 100 и более долларов за баррель действительно является одним из прогнозов развития ситуации на мировом энергетическом рынке.



- Согласно этому сценарию, глобальной рецессии не будет - мировая экономика выстоит, останется в плюсовой зоне, существенного снижения экономической активности не произойдет. Впрочем, другие аналитики заявляют о вероятности рецессии, особенно в европейской зоне.



"СП": - Есть ли какие-то причины для таких заявлений?



- Так, представители Европейского центробанка недавно не исключили очередного повышения ставки. Когда повышают ставку - дорожают кредиты, денежная масса сжимается. Предприятия в таких случаях берут меньше кредитов, тогда экономического роста нет, снижаются экономические показатели, ситуация переходит в рецессию. В первом полугодии у европейцев могут обозначиться серьезные проблемы, не исключен спад в американской экономике. В этом случае тоже можно говорить о росте стоимости нефти, но не в ближайшее время, а во втором квартале или во втором полугодии. Потому что к тому моменту начнется восстановление мировой экономики. Американская ФРС уже сообщила, что в 2023 году собирается постепенно снижать ставку. Европейский центробанк если будет повышать ставку, то в первом полугодии. Инфляционный пик, возможно, уже пройден, либо будет пройден в ближайшее время. И от мер по борьбе с инфляцией можно будет постепенно отказываться.



"СП": - А китайский фактор?



- Китай постепенно снимает ковидные ограничения. Да, это вызывает некоторый шок - всплеск заболеваемости и даже смертности. Однако ограничений на работу предприятий не накладывается. Таким образом, люди перемещаются, расходуется топливо - как и на перевозку товаров. Это говорит, что Китай станет драйвером роста спроса на топливо, на нефть - может, не в ближайшие месяцы, но в первом полугодии точно. Китай станет потреблять все больше, мировая экономика будет восстанавливаться и потребление топлива у нее тоже вырастет. То есть, появится дефицит энергоносителей. Кстати, в плане предложения сейчас наблюдается даже некоторое уменьшение. Так, в Соединенных Штатах добыча застыла на уровне 12 млн баррелей, хотя там нет никаких ограничений - они не участвуют в сделке ОПЕК+, ни в каких-то других.



"СП": - В чем же причина?



- Видимо, на компании негативно подействовала "зеленая" риторика. Хотя призывы к добыче или инвестициям в отрасль звучат, но они пока осторожно к этому относятся. Так что, недофинансирование, недоинвестирование нефтяной отрасли сохраняется - оно и в 2022 году было явно недостаточным. И на фоне возрастающего спроса это порождает дефицит, соответственно, подстегивая рост цен.



"СП": - Как влияет на мировой рынок нефти ограничения на российскую нефть?



- Действительно, пока непонятно, что будет с нашим экспортом и добычей. Это тоже толкает цены вверх. Пока не очень ясно, на сколько мы сократили добычу нефти, какое время это будет продолжаться. Ко всему прочему, сам рынок становится неэффективным. Раньше нефтяной рынок выстраивался с точки зрения экономики - Россия поставляла нефть в Европу, это кратчайшее транспортное плечо. И вроде бы всем было удобно. Теперь рынки выстраиваются с позиции политики. Россия будет свою нефть и нефтепродукты поставлять в азиатские страны, Европа вынуждена будет перейти на более длинное транспортное плечо - поставки с Ближнего Востока, Африки. Подобная модель неэффективна, от этого также растут цены.



Евгений Смирнов, доктор экономических наук, профессор, и.о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления убежден, что в 2023 году мировая экономика будет испытывать еще большее замедление роста, что скажется на стоимости "черного золота".



- Однако даже в этих условиях мировые цены на нефть будут умеренно возрастать, все ближе приближаясь к отметке 95−100 долларов за баррель.



"СП": - В чем причина этого роста?



- Дело в том, что факторы, обусловливающие структурный дефицит на рынке, в полной мере проявятся лишь в ближайшие месяцы. К ним относятся и сокращение предложения российской нефти на мировой рынок, и введенные в отношении ее поставок пресловутые "потолки цен". Можно сказать, что дефицит на некоторое время (по крайней мере, в первой половине 2023 года) станет устойчивым нарративом развития мирового рынка нефти. К тому же, в Европе проблема организации поставок нефти, чтобы обеспечить текущее потребление, так и не была решена.



"СП": - Этот рост не станет результатом поведения на рынке разного рода игроков, желающих, как говорят, наварить на ситуации?



- Не следует ошибочно считать, что рост мировых цен на нефть будет следствием спекуляций, как это уже было в истории - когда цены росли быстрее любых изменений в потреблении и предложении. Рост цен будет обусловлен естественным характером развития рынка, которому в полной мере предстоит ощутить влияние дефицита. Еще одним фактом, свидетельствующим в пользу роста мировых цен на нефть, является то, что в отличие от прежних исторических периодов сильного роста цен на нефть, когда ее можно было просто заменить природным газом и углем, сегодня растут цены на все энергоносители, и это серьезно снижает возможность для маневра по ослаблению ценового давления посредством замены нефти более дешевым видом топлива. Наконец, не стоит забывать и о том, что нефтяные резервы США, из которых нефть выбрасывалась на рынок с целью снижения цен, находятся на пределе своего истощения. Иными словами, в ближайшее время лишней нефти не предвидится, что лишь будет провоцировать дефицит и стабильно высокие цены.