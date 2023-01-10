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As-Sabeel: Украинский кризис подорвал доверие к Всемирному банку и МВФ
00:30 12.01.2023

As-Sabeel
Иордания

Ослабляют ли военные конфликты доверие к Международному валютному фонду и Всемирному банку?
As-Sabeel: Украина срывает прогнозы МВФ и Всемирного банка

Военные конфликты в мире "подпитывают" друг друга, усиливая напряженность в регионах, пишет As-Sabeel. Это вынуждает страны увеличивать оборонные бюджеты и принимать меры для противодействия силам противника, что усугубляет опасения насчет экономического развития.

Россия продолжит развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеготовность, поскольку ядерный щит был и остается главным гарантом суверенитета и территориальной целостности страны. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил РФ. Его слова стали ответом на неоднократные заявления о том, что Европа и Соединенные Штаты предоставят киевскому режиму больше современного вооружения для противостояния российской армии.

Возвращение разговоров о "ядерном зонтике" дает представление о дальнейшем развитии военной операции на Украине. Ожидается, что новый этап начнется весной этого года, а целью станет Киев и Харьков, который недавно посетила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. В ходе своего визита она сообщила о продвижении российской армии благодаря ЧВК "Вагнер".

Кривая противостояния на Украине движется вверх. Маневры, проведенные российской и белорусской армиями, и переброска военной техники в Белоруссию заставили Европу и западные спецслужбы вспомнить о событиях, предшествовавших началу спецоперации.

Дальнейшая эскалация конфликта более вероятна, чем его урегулирование, что будет иметь серьезные последствия для глобальной стабильности. Мир сейчас сталкивается с рецессией, причина которой кроется не только в украинском кризисе. Напряженность в Тайваньском и Тихоокеанском проливах так или иначе способствует снижению ожиданий глобального роста. Но при этом оружейные компании буквально пришли в восторг от оборонного бюджета Японии на текущий год (2% от ВВП), благодаря которому она поднялась на четвертое место после США, России и Китая.

Конфликты "подпитывают" друг друга. Эскалация на Украине усилила обеспокоенность на Корейском полуострове, в Тайваньском проливе и Тихом океане. В связи с этим Европу и Америку завалили просьбами о модернизации японского, южнокорейского и тайваньского арсеналов.

Мировая экономика превратилась в "экономику войны", в которой нет места для предписаний Международного валютного фонда и Всемирного банка или их ожиданий.

Автор: Хазем Аяд (حازم عياد)

Источник - ИноСМИ
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