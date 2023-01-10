Новые страницы интеграции в Евразийском экономическом союзе

00:35 12.01.2023 МИХАИЛ МЯСНИКОВИЧ

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент НАН Беларуси.



ВЛАДИМИР КОВАЛЕВ

Советник Председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии, кандидат юридических наук.



2022 г. – один из самых непростых в истории Евразийского экономического союза. С одной стороны, это период больших экономических потрясений и международной напряженности, а с другой – старт нового прогрессивного этапа самодостаточного развития ЕАЭС.



Несмотря на беспрецедентное санкционное давление на ряд государств – членов Евразийского экономического союза, совместными усилиями национальных правительств, Евразийской экономической комиссии и бизнеса нам удалось обеспечить положительную динамику реального сектора экономики.



С целью оперативного реагирования и обеспечения стабильности экономической ситуации Евразийская экономическая комиссия совместно с министерствами экономик и финансов, а также национальными банками стран Союза создала рабочую группу высокого уровня и подготовила перечень первоочередных мер по повышению устойчивости экономик государств – членов ЕАЭС.



С марта 2022 г. принимаются оперативные антикризисные меры, что позволило несколько смягчить влияние санкций на экономику Союза. В частности, обнулены ввозные таможенные пошлины в отношении более чем 465 видов товаров (более 1300 кодов ТН ВЭД ЕАЭС), обеспечен более высокий порог (1000 евро) для беспошлинного ввоза товаров для личного потребления физлицами, оказывается содействие "параллельному" импорту и многое другое. Эти и другие меры – реальная поддержка компаний и граждан на сумму около 2 млрд долларов США.



В 2022 г. был задан высокий темп работы органов Союза: проведено 12 заседаний Совета Евразийской экономической комиссии и 50 заседаний Коллегии ЕЭК, по итогам которых принято более 400 решений и порядка 300 распоряжений по вопросам, переданным на союзный уровень. То есть создается наднациональное право, непосредственно регулирующее экономические правоотношения во всех странах ЕАЭС.



Несмотря на некоторое снижение ВВП ЕАЭС за 9 месяцев 2022 г. (-1,2 процента), ВВП Армении увеличился на 12,6 процента, Кыргызстана – на 7,2 процента, Казахстана – на 2,8 процента, а ВВП России и Беларуси хоть и сократился, но незначительно. "Шапкозакидательские" прогнозы многочисленных аналитических центров, предрекавших в начале года спад отдельных экономик стран Союза вплоть до 10 процентов и выше, провалились. Евразийский экономический союз продемонстрировал способность успешно проходить через серьезные испытания.



Темп промышленного производства ЕАЭС составил 100 процентов к январю – октябрю 2021 г., наращивание промпроизводства наблюдалось в Кыргызстане (+14,3 процента), Армении (+9,9 процента), Казахстане (+1,4 процента).



Производство продукции сельского хозяйства в ЕАЭС в январе – октябре 2022 г. увеличилось на 5,3 процента. Рост во всех странах: в Армении – на 0,5 процента (за 9 месяцев), в Беларуси – на 3,5 процента, в Казахстане – на 8,2 процента, в Кыргызстане – на 6,7 процента, в России – на 5,0 процента.



Весьма успешную динамику продемонстрировала торговля. Во внешней торговле ЕАЭС по итогам 10 месяцев констатировано увеличение экспорта товаров более чем на четверть, а во взаимной торговле – более чем на 13 процентов. При этом кооперационные поставки внутри Союза выросли на 30 процентов, а это значит, что у нас есть резервы.



Положительные темпы достигнуты и в инвестиционной сфере: за январь – сентябрь 2022 г. индекс физического объема инвестиций в основной капитал по ЕАЭС составил 105,3 процента к соответствующему периоду 2021 года. А по данным платежных балансов государств – членов Союза, только в I полугодии 2022 г. отмечен приток прямых иностранных инвестиций в экономику Армении (в 5 раз), Беларуси (в 1,6 раза), Казахстана (в 2,1 раза), Кыргызстана (в 1,3 раза). Объединение усилий прогрессивного международного инвестиционного сообщества оказывает влияние на экономический рост не только отдельных стран нашего Союза, но и всего интеграционного объединения в целом. Этот позитивный тренд свидетельствует о создании "задела" для повышения темпов экономического развития ЕАЭС в будущем.



Сегодня необходимо сконцентрировать коллективные усилия на новых перспективных направлениях интеграционного сотрудничества в Евразийском экономическом союзе.



Как справедливо отметил в своей статье "Остров Россия" спецпредставитель Президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, "жизнь меняется, условием выживания в прямом смысле этого слова любой крупной страны в ближайшее десятилетие будет достижение этой страной технологического суверенитета"[1]. У государств – членов ЕАЭС в этом отношении определенно есть конкурентное преимущество. Достижение технологической независимости представляется наиболее реализуемым посредством объединения промышленного, торгового и банковского потенциалов стран Союза. Полагаем, что новый этап нашего развития, как это предусмотрено в Стратегии-2025 и следует из политической воли глав наших государств, будет связан с усилением инвестиционно-инновационного сотрудничества и проектной интеграцией[2].



Соответствующее направление как один из ключевых приоритетов российского председательства в органах ЕАЭС в 2023 г. обозначил президент России Владимир Путин: "В качестве одного из таких векторов рассматриваем укрепление технологического суверенитета государств – членов ЕАЭС и формирование нашими странами общей инновационной и промышленной базы в ключевых индустриальных и сельскохозяйственных отраслях… Предлагаем сосредоточить работу "пятерки" на наращивании инвестиционного сотрудничества, создании благоприятных условий для взаимных капиталовложений, упрощении соответствующих административных процедур и повышении гарантий защиты прав инвесторов"[3].



Решение видится в разработке единой Евразийской программы развития и импортозамещения. Долгосрочный режим для создания условий инвестиционного бума возможен в случае заключения отдельного договора в рамках ЕАЭС.



Он может быть подписан тремя и более заинтересованными государствами – членами Союза и оставаться открытым для присоединения других государств – членов ЕАЭС, государств – наблюдателей при ЕАЭС и дружественных третьих стран.



Основа создана – ЕЭК сформировала карту индустриализации ЕАЭС. Это 185 проектов сметной стоимостью более 300 млрд долларов США в более чем 21 отрасли и по 550 технологическим направлениям. В ней присутствуют проекты всех пяти государств-членов. Ключевое внимание следует уделить высокотехнологичным отраслям, где имеется серьезная импортозависимость и есть необходимая ресурсная база и компетенции. Например, фармацевтика, микроэлектроника, авиастроение, станкостроение.



Не стоит списывать со счетов потенциал недозагруженных производственных мощностей. Их качественное технологическое обновление существенно повышает средний уровень эффективности. По оценке ЕЭК, в обрабатывающей промышленности такое повышение на 10 процентов способно привести к повышению темпа роста объемов промышленного производства в странах ЕАЭС на 6–15 процентных пунктов в зависимости от структуры национальных экономик.



Евразийская экономическая комиссия инициировала разработку Межгосударственной программы по развитию полупроводниковой сферы в ЕАЭС. Отметим, что в ЕС и США в 2022 г. приняты решения о выделении на эти цели 43 млрд евро и 52 млрд долларов США соответственно. Работа в рамках Союза позволит создать оптимальные условия для производства отечественных чипов (элементной базы), что жизненно необходимо в машиностроении, медицине, ВПК и других областях. Потребуется также создание мощностей по разработке и производству электронного машиностроения и укрепления отечественных конструкторских бюро. В связи с этим Комиссия провела необходимые консультации с ведущими производителями микроэлектроники в Союзе – АО "Микрон" и ОАО "Интеграл", а также заинтересованными и ответственными частными инвесторами. Предложения направлены в правительства стран ЕАЭС.



Повышение наукоемкости базовых отраслей промышленности – это основа успешного будущего нашего Союза. Реализовать важнейшую задачу технологического развития ЕАЭС невозможно без активного участия делового сообщества. Мы в Евразийской экономической комиссии очень внимательно относимся к интересам бизнеса и находимся в постоянном контакте. Устойчивые партнерские связи установлены с союзами нанимателей и торгово-промышленными палатами наших стран. Это позволяет оперативно получать обратную связь на те решения и нормативно-правовые акты, которые мы принимаем. Председатель и члены Коллегии ЕЭК регулярно проводят выездные встречи с бизнесом. Например, в октябре 2022 г. состоялась встреча председателя Коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича с казахстанскими предпринимателями на площадке национальной палаты "Атамекен" в Астане. Функционирует Консультативный совет по взаимодействую ЕЭК и Делового совета ЕАЭС. Данная работа формирует позитивный деловой и инвестиционный климат в ЕАЭС.



По итогам организованных ЕЭК в 2022 г. двух масштабных научно-практических конференций – 20 июня 2022 г. в Минске "Научно-техническое сотрудничество как основа развития Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в условиях новых экономических вызовов: проблемы и пути их решения" и 8 декабря 2022 г. в Бишкеке "Научно-техническое сотрудничество как основа развития ЕАЭС в условиях новых экономических вызовов: тенденции и перспективы развития" – мы предлагаем создание в рамках Союза единого научно-инновационного пространства. Это позволит нивелировать имеющиеся разночтения нормативно-правовой базы стран ЕАЭС, регулирующей сотрудничество между научным сообществом и бизнесом.



Некоторые результаты уже достигнуты. Разработан долгосрочный прогноз научно-технического развития ЕАЭС, а также определены приоритеты научно-технического развития Союза. Это, например, цифровизация экономики и создание собственной ИКТ-инфраструктуры; биотехнологии и биоинженерия; инновационное машиностроение; технологии производства новых материалов и топлива и другие.



Одним из ключевых вопросов развития прикладной науки является финансирование научных исследований. Страны Запада все еще производят более 50 процентов мирового ВВП и порядка 60 процентов мировых НИОКР. Активно работает Китай, который планирует до 2025 г. направить порядка 1,4 трлн долларов США на развитие технологий.



Важно отдавать себе отчет в том, что полученные результаты уже не станут "мировым достоянием", а будут работать только на экономики данных государств. Нам нужно генерировать собственные "ноу-хау".



Данная работа проводится в том числе в рамках Научно-технического совета при председателе Коллегии ЕЭК. Стратегическими направлениями развития евразийской экономической интеграции до 2025 г. предусмотрена реализация государствами – членами ЕАЭС совместных масштабных высокотехнологичных проектов, способных стать символами евразийской интеграции. В 2022 г. на площадке НТС были рассмотрены более 15 таких инновационных проектов, включая вопрос создания суперкомпьютерной сети ЕАЭС.



В целях реагирования на новые вызовы, связанные с колоссальной технологической трансформацией, в рамках Союза была создана Рабочая группа высокого уровня по выработке предложений по сближению позиций по климатической повестке. 20 октября 2022 г. на заседании Евразийского межправительственного совета в Ереване принят первый пакет мероприятий ("дорожная карта") по сотрудничеству государств – членов ЕАЭС в рамках климатической повестки, включающий в себя реализацию 13 мероприятий в сфере зеленого финансирования, технического регулирования, доступных технологий, совместных промышленных инициатив, разработки совместных механизмов рамках Парижского соглашения и международного сотрудничества в целом. Исходим из того, что климатическая повестка не должна быть инструментом, ограничивающим экономическое развитие, а наоборот, ускоряющим его.



В 2022 г. государства – члены ЕАЭС поддержали инициативу Комиссии по реализации совместного проекта по ускоренным железнодорожным и мультимодальным перевозкам сельскохозяйственной продукции и продовольствия "Евразийский агроэкспресс". Перевозки на сегодняшний день осуществляются в направлении КНР и Узбекистана и обратно и демонстрируют хорошие результаты: с 1 января по 31 октября 2022 г. перевезено 482 тысяч тонн продукции, в том числе 266,2 тысячи тонн рефрижераторных грузов.



В средствах массовой информации постоянно присутствует тема продовольственной безопасности. Мы выполнили расчеты балансов основных продовольственных товаров. Результаты свидетельствуют, что зерном страны ЕАЭС обеспечены на 148 процентов к потребности, мясом – на 98,5 процента (говядина – 91,5 процента; свинина – 101,6 процента), молоком – на 97 процентов, сахаром – на 98,5 процента, растительным маслом– на 194 процента. Сформированы индикативные балансы товаров. Поэтому никаких потрясений на товарном и ценовом рынке продовольствия быть не должно.



Полагаем, что с учетом трансформации мировой финансовой системы целесообразно форсировать создание собственной финансовой системы ЕАЭС на базе национальных валют за счет следующих инструментов:



- осуществление расчетов в национальных валютах государств – членов ЕАЭС (по итогам 2022 г. мы уже достигли показателя в 80 процентов);

- обеспечение формирования контрактных цен на энергоносители, а также иные товары в национальных валютах;

- создание общего биржевого товарного рынка;

- обеспечение прямых взаимных котировок национальных валют, создание общего интегрированного валютного рынка и системы валютного регулирования;

- формирование преференциальных условий для использования национальных валют государств – членов ЕАЭС посредством дифференциации рисков, использование инструментов поддержки ликвидности между Центробанками, а также региональными институтами развития ЕАЭС в национальных валютах для поддержки операций, связанных с движением капитала внутри Союза;

- необходимо стремиться к объединению потенциалов платежной и расчетных систем ЕАЭС, БРИКС и ШОС.



Стоит признать, что к переходу на единую валюту в рамках Союза мы сегодня не готовы, однако применение новых подходов к осуществлению расчетов назрело.



Это могут быть различные решения, начиная от введения расчетной единицы по примеру ЭКЮ и заканчивая внедрением общей крипто- или цифровой валюты на территории Союза. На площадке Комиссии уже проводится проработка вопросов цифровой валюты (альтернативных расчетов) в ЕАЭС и платежно-расчетной системы "ЕАЭС+БРИКС".



Следует подчеркнуть тесную связь данного направления работы с национальными и союзной цифровыми повестками. Этот вопрос подробно осветил в ходе своего выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Бишкеке 9 декабря 2022 г. президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: "Казахстан достаточно далеко продвинулся в этом направлении и, по данным Организации объединенных наций, наша страна входит в тридцатку самых оцифрованных государств мира. Более 90 процентов госуслуг в Казахстане предоставляется в электронном формате. Созданы законодательные основы для конкурентного развития IT-технологий и инноваций, функционирует международный технопарк IT-стартапов, развивается криптоиндустрия, внедряется цифровой тенге. Считаю, что этот опыт можно было бы использовать для развития интеграции и создания проектов общего евразийского масштаба. Наша задача как Союза – стать ведущим игроком в сфере новых цифровых технологий, криптоэкосистемы, финтеха. И эта задача вполне выполнима. Тем более Россия, Беларусь, Армения исторически имеют значительный опыт в таких сферах"[4]. Проводимая в рамках ЕАЭС масштабная работа по развитию интегрированной информационной системы (ИИС), подключению стран к общим процессам, реализации таких важных цифровых проектов, как "Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий", "Экосистема цифровых транспортных коридоров", и других всецело направлена на реализацию представленного президентом Казахстана предложения и будет активизирована в 2023 году.



Полагаем, что кардинальных изменений требует транспортная сфера. Данный вопрос в течение 2022 г. прорабатывался ЕЭК совместно с Шанхайской организацией сотрудничества в рамках действующего двустороннего меморандума. Евразийская экономическая комиссия предлагает формирование единого каркаса евразийского макрорегиона через реализацию транспортно-логистического мегапроекта. Он включает в себя:



- синхронизированное развитие конкретных международных транспортных коридоров в ЕАЭС и ШОС (в ЕАЭС принят перечень приоритетных интеграционных инфраструктурных проектов, который включает семь приоритетных проектов, направленных на развитие евразийских транспортных коридоров и маршрутов, а также транзитного потенциала в рамках Союза и транспортной инфраструктуры, входящей в международные транспортные коридоры в направлениях "Восток – Запад" и "Север – Юг", в том числе в рамках сопряжения с китайской инициативой "Пояс и путь"; в свою очередь, в рамках заседания Совета глав государств – членов ШОС в Самарканде 15–16 сентября 2022 г. утверждена Концепция по развитию взаимосвязанности и созданию эффективных транспортных коридоров);

- цифровизацию транспортных коридоров и маршрутов в Большой Евразии;

- создание единой системы таможенного транзита в евразийском макрорегионе по типу "5+".



Как уже отмечалось выше, 9 декабря 2022 г. в Бишкеке состоялось очное заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств Евразийского экономического союза – премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова, президента Российской Федерации Владимира Путина, а также руководства государств – наблюдателей при ЕАЭС – президента Республики Куба Мигеля Диас-Канеля Бермудеса (в формате видеообращения) и премьер-министра Республики Узбекистан Абдуллы Арипова.



Высший Евразийский экономический совет принял знаковое решение о создании нового формата финансирования проектов промышленной кооперации. Ускоренное промышленное развитие, основанное на собственных компетенциях, в новых геополитических реалиях делает тему кооперации в промышленности действительно сверхприоритетной. Экономикам наших стран необходим запуск новых совместных программ, а также создание необходимых условий их реализации.



Комиссия совместно с государствами-членами подготовила предложения по конкретным источникам и механизмам финансовой поддержки промышленных кооперационных проектов:



- из бюджета Комиссии будет субсидироваться ставка банкам по выданным кредитам под кооперационные проекты (в размере не более ключевой ставки);

- статья бюджета будет сформирована от специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин (10 процентов от пошлин за предыдущий год утверждения бюджета); это позволит сформировать фонд субсидирования в размере 20 млн долларов США в год и поддержать проекты на сумму около 16–17 млрд рублей в год;

- Евразийский межправсовет утверждает критерии и порядок отбора проектов (участие трех и более сторон, формирование добавленной стоимости в кооперационной цепочке, финансовая эффективность и устойчивость, рост объемов взаимной торговли и инвестиций и так далее), а также порядок взаимодействия Комиссии и финансирующей организации;

- протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС и решение ВЕЭС о принципах и форматах использования бюджетных средств планируется подписать в мае 2023 г. на заседании ВЕЭС. В таком случае возможно будет начать финансирование с 2024 года. Перечень проектов для возможного финансирования с применением льготного механизма уже прорабатывается.



Помимо этого, ВЕЭС принял важное решение о начале переговоров c Объединенными Арабскими Эмиратами о заключении соглашения о свободной торговле. Это результат работы Совместной исследовательской группы (СИГ), а также подписанного в рамках XXV Петербургского международного экономического форума 16 июня 2022 г. Меморандума о взаимодействии между ЕЭК и правительством ОАЭ. Напомним, что в мае 2022 г. ВЕЭС одобрил начало аналогичных торговых переговоров с Республикой Индонезия, которая является крупнейшей экономикой в АСЕАН и четвертой по численности населения страной в мире. Комиссия продолжает работу с Египтом, Ираном, Индией и другими приоритетными партнерами.



Данному направлению работы уделил особое внимание президент Республики Беларусь Александр Лукашенко: "В то время как нас пытаются расколоть и изолировать, мы планомерно расширяем торговое сотрудничество с нашими партнерами… Последние события показали, что далеко не все согласны с дальнейшим существованием однополярного мира. Как следствие, растет роль таких интеграционных объединений, как ШОС, БРИКС. И наш Союз должен идти с ними в ногу. Более того, полагаю, настало время для проведения саммита стран – членов ЕАЭС, ШОС и БРИКС. Эти страны разделяют наши подходы о необходимости уважения разных культур, взглядов, политических систем. Возможно, отдельные государства АСЕАН захотят принять участие в такой встрече. Стержневыми пунктами повестки саммита могли бы стать вопросы экономического взаимодействия. Например, формирование региональных торговых блоков, использование национальных валют, а также темы энергетики и безопасности"[5]. Предложенный Александром Лукашенко подход в полной мере отражает суть идеи Большого Евразийского партнерства, которая в настоящее время активно прорабатывается в ЕАЭС. Полагаем логичным позиционировать Союз в качестве открытого интеграционного объединения – ядра Большого евразийского партнерства, основанного на взаимовыгодном и взаимоуважительном сотрудничестве, как это неоднократно подчеркивалось президентом России Владимиром Путиным[6].



Следует отметить большое внимание научного и экспертного сообщества к Большому евразийскому партнерству. В 2022 г. отдельные исследования о нем были подготовлены представителями МГИМО, НИУ ВШЭ, РАНХиГС, СПбГЭУ, РАН, Валдайского клуба. Тема получила свое развитие на площадке XXV Петербургского международного экономического форума, X международного форума "Евразийская экономическая перспектива" и других. Фундаментальную статью по данной теме опубликовал российский государственный деятель и ученый Михаил Кротов[7]. Рассчитываем, что в 2023 г. такая активность будет только набирать обороты.



Высший евразийский экономический совет 9 декабря 2022 г. также подробно рассмотрел вопрос о формировании общего рынка газа Евразийского экономического союза, принял решение о расширении единого рынка услуг ЕАЭС, утвердил Основные направления международной деятельности ЕАЭС на 2023 г., а также создал вспомогательный орган – Совет руководителей уполномоченных органов государств – членов ЕАЭС в сфере энергетики. Были согласованы и ряд других документов.



Работа Евразийской экономической комиссии в 2023 г. в рамках российского председательства в органах ЕАЭС будет направлена на создание максимально выгодных условий для экономического развития экономик стран Союза на основе синергетического подхода. Преодолеть вызовы, обеспечить поступательный экономический рост и благосостояние граждан наших стран мы можем только вместе. Это наша объективная реальность: мы должны учесть уроки истории и открыть новые страницы интеграции в ЕАЭС. Источник - Россия в глобальной политике

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