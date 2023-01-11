Украина должна испечься на огне войны, но не должна сгореть в угоду Запада, - Ахмет Бурханов

07:19 12.01.2023

11.01.23 Ахмет Бурханов



Финалом СВО станет раздел Украины, которая идет к своему краху с 2014 года



США делают все, чтобы Украина воевала до последнего украинского солдата, а Россия хочет спасти Украину от полного сгорания на войне в угоду Западу. Цель России с помощью специальной военной операции освободить русские регионы и принудить Украину к миру. А для этого необходимо сломать всякую способность Вооруженных сил Украины к сопротивлению. И еще США запрещают Украине вести переговоры, увеличивают помощь Запада и военные поставки стран НАТО для продолжения войны с Россией. Тем самым подталкивают Россию к полной оккупации Украины.



Для принуждения к миру не обязательно военным путем занимать регионы с враждебным населением, которые требует больших сил и средств. Тем более в условиях жесткого противостояния со всем Западом, оккупация всей Украины, чревата перенапряжением сил. На мой взгляд, Россия вообще не планирует брать Украину, как это происходит в классическом понимании. Так как ВСУ снабжаются извне, Россия будет уничтожать регулярную армию как организованную структуру. А вот как вырвать Украину из когтей Запада, без оккупации, тот еще сложный вопрос.



Распад СССР вдохновил англосаксов и дал им возможность с помощью технологии зомбирования людей, толкнуть Украину на войну с Россией. США и ее союзники используют Украину, не только как таран против русских, и еще с ее территории - бывших русских земель, хочет стереть Россию с политической карты мира. Лишь только украинцы не могут понять, что их руками Запад воюет против России, именно они являются жертвой и умирают ради интересов США.



Украинская идентичность, по сути антирусская сформированная коммунистами по всей советской Украине, оказалась идеальной почвой для Запада по насаждению нацистской и русофобской идеологии. Поэтому миллионы антиподы русских, идентифицированные, как украинцы, легко впитали насаждаемую фашистскую идеологию, якобы дающую им исключительность и превосходства над русскими.



Для России в прошлом году было важнее держать удар на экономическом фронте, чем наступление на Донбассе. Поэтому выбраны приоритеты, согласно обстоятельствам. Массированный удар коллективного Запада по России и диверсии спецслужб вражеских стран не смогли разорвать ее экономику, на что сильно рассчитывал "Гегемон".



Задача Верховной власти для ВС РФ в 2022 году заключалась в том, что нужно было стабилизировать фронт, занять оборону и как можно больше перемолоть живой силы противника и военной техники. И только к зиме, массированными ударами обрушить экономику Украины. Судя по истерике западных СМИ, ВС РФ выполнили поставленную задачу. Теперь прожорливая Украина висит на шее США и ЕС.



Когда Запад всерьез поверил, что русские переоценили свои возможности, закусили удила и завязли на Донбассе, они действовали, так как ожидала российская сторона. По требованию западных хозяев, главком ВСУ спешно организовал несколько крупных контрнаступательных операций. То есть, десятки тысяч солдат послали на верную смерть, на открытой местности, где их ждали массированным огнем ВС РФ. В этих контрнаступательных операциях ВСУ был обескровлен и надолго подорван их наступательный потенциал.



На войне с англосаксами можно ожидать любую гадость. Взрыв Северного Потока и теракт на Крымском мосту исключили любую возможность переговоров с ними. Только после этого ВС РФ приступили к деэлектрификации Украины, тем самым обрушив ее экономику. В результате чего, США и ЕС были вынуждены взять на полное содержание воюющую Украину. Естественно, растущие расходы на Украину и необходимость поставки все больше вооружения, вызывает недовольство населения стран Запада и истощает арсенал НАТО.



Пока российская армия делала свою работу, сочетая оборону с перемалыванием военных сил Украины, Владимир Путин и его люди занимались разворотом энергоресурсов, созданием параллельных каналов импорта и мобилизацией экономики. Хроника встреч 2022 года и обсуждаемые вопросы высшего руководства России с лидерами ключевых стран, не присоединившихся к антироссийским санкциям, наглядно свидетельствует об этом.



Теперь, когда Запад сам взорвал все мосты, связывающие с ним Россию, нет смысла оглядываться назад и только обороняться. Когда все новые санкции лишь только мотивируют Россию и об отмене санкций не может быть речи - нет обратной дороги. Когда между условными "башнями Кремля" нет разногласий - нет внутренних препятствий для принятия решительных действий.



Россия может подорвать инфраструктурные возможности Украины и уничтожить ВСУ как организованную структуру, чтобы некому было оружие поставлять. А дальше судьбой центральной Украины может заняться некий "Комитет по спасению Украины". В любом случае Россия не позволит членам НАТО вводить войска на Украину, но может сделать исключение, если это приведет к решению задачи СВО. А на Украине складывается тот случай, когда кто мешает России, тот ей и поможет.



Польша давно глаз положила на Западную Украину и карту раздела нарисовала. Эти границы всем известны. Венгры также на старте, и готовы подобрать свой кусок. Если Польша обязуется закрыть границы занимаемой территории с остальной Украиной с востока, тогда такой мирный раздел Украины будет выгоден Москве. При согласовании позиции польская армия может занять три области Западной Украины, не сталкиваясь с ВС РФ



Возможно, в Волынскую и Ровенскую области войдут союзные войска России и Белоруссии. При всей русофобии, поляки не горят желанием умереть за идеалы США. А больше некому. Они как гиены чувствуют, что Гегемон слабеет, и не будет сильно мешать подобрать выпадающий кусок от падшей жертвы.



Если Польша не уймется и не перестанет враждовать с Россией, то немецкий вопрос прусских земель, переданных ей незаслуженно, встанет во весь рост. В таком случае Польша сама может стать следующим объектом раздела. А дальше маячит решение проблемы сухопутного коридора к Калининграду и будущее прибалтийских республик.



Несомненно, еще предстоит долгая серьезная разборка России с "цивилизованным" Западом. Конечно, это будет не быстро, но это другая тема для разговора. Тем не менее, время быстро ускоряется и все идет к тому, что в этом году все русские регионы будут полностью освобождены. Финалом СВО станет раздел Украины, которая идет к своему краху с 2014 года.



Ахмет Бурханов, политолог, экономист



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Авторская работа / переводика

Использованные источники:

Украина должна испечься на огне войны, но не должна сгореть в угоду Запада.



Украина должна испечься на огне войны, но не должна сгореть в угоду Западу - ИА REX

Финалом СВО станет раздел Украины, которая идет к своему краху с 2014 года

Комментарий автора:

Все идет к тому, что ВС РФ к лету освободить Донбасс и отбросить ВСУ за пределы административных границ республик. К концу года государственность Украины рухнет, несмотря на поддержку Запада. А дальше распад и раздел Украины. СВО завершится с возвращением как минимум еще четырех регионов и разделом Украины.



И вообще глядя на происходящее можно сказать, Вся эта возня в Бахмуте, похоже на видимость активной деятельности и пыль в глаза. Трудно вериться в рассказы об мощнейших укрепрайонах, которых невозможно обойти. Видно, что Россия вообще не планирует брать Украину, как это происходит в классическом понимании.



Для принуждения к миру не обязательно военным путем занимать регионы с враждебным населением, которые требует больших сил и средств. Россия может подорвать инфраструктурные возможности Украины и уничтожить ВСУ как организованную структуру, чтобы некому было оружие поставлять. А дальше судьбой центральной Украины может заняться некий "Комитет по спасению Украины".