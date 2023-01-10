Данияр Ашимбаев: Год будет интересным, но сложным

07:21 12.01.2023 Новый политический сезон в Казахстане стартовал с кадровых перестановок в правительстве



Руслан БАХТИГАРЕЕВ, "Время", 12 января



Новый политический сезон в Казахстане стартовал с кадровых перестановок в правительстве. 4 января четыре министра лишились своих портфелей. Это министр просвещения Асхат АЙМАГАМБЕТОВ, министр культуры и спорта Даурен АБАЕВ, министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек УСКЕНБАЕВ и министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали БРЕКЕШЕВ. Несложно подсчитать, что с учетом снятого 30 декабря прошлого года министра юстиции Каната МУСИНА кабмин обновился фактически на четверть. Что стало причиной "министропада" и каким будет наступивший год для Казахстана? Об этом наш корреспондент побеседовал с политологом Данияром АШИМБАЕВЫМ.

- Данияр, с чем связана отставка пяти министров?

- Работа правительства подвергается большой критике. И прежде всего за ситуацию в экономике. Буквально в декабре президент проводил заседание по итогам года и задал премьеру прямой вопрос: можно ли с этим правительством встретить новый год? Премьер умудрился уклониться от прямого ответа, заявив несколько позже, что они будут очень стараться. И когда в канун Нового года глава государства анонсировал точечные перестановки в кабмине, многие полагали, что произойдет сокращение количества вице-премьеров, потому что их очень много. Кроме того, прогнозировались отставки министров экономичес­кого блока. В частности, многие эксперты полагали, что своих кресел лишатся глава Минсельхоза Ербол КАРАШУКЕЕВ, министр энергетики Болат АКЧУЛАКОВ и министр нац­экономики Алибек КУАНТЫРОВ. Но в итоге в список разжалованных попали совершенно другие люди, что было несколько неожиданно.

- И все же хотелось бы понять причины...

- Уход Каната Мусина был ожидаем, поскольку он совершил немало ляпов при общении со СМИ. Юрист он хороший и с большим опытом, но публичная сфера, как оказалось, не для него.

Что касается отставки министра Брекешева, то она тоже не стала большой не­ожиданностью, поскольку ситуация в тогдашнем Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов вызывала немало критики как с точки зрения вопросов экологии, водных ресурсов, так и с точки зрения вопросов геологии. Напомню, не так давно был арестован бывший вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Тимур ТОКТАБАЕВ, курировавший эту сферу, было возбуждено уголовное дело в отношении руководства нацкомпании "Казгеология" и так далее.

И после того, как в новом году геологию передали в ведение Министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР), отставка господина Брекешева стала очевидной, хотя буквально за несколько дней правительство утвердило концепцию развития геологической отрас­ли.

Причины отставок остальных министров не ясны и вызывают вопросы.

К примеру, Даурен Абаев был и министром, и первым замруководителя администрации президента. Да, были скандалы в сфере кино (но они были и до того, как Абаев возглавил Минкультспорт - МКС), а также скандалы вокруг программы ArtSport. Идея была хорошей, но качество исполнения оказалось настолько слабым, что по ней уже потоптались и СМИ, и Генпрокуратура, и антикор. Но, в принципе, Абаев мог работать и дальше, даже с учетом упомянутых моментов.

То же самое можно сказать и о министре просвещения Аймагамбетове, который, несмотря на частую критику, проделал огромную работу. На мой взгляд, это опытный, добросовестный и порядочный руководитель, и у меня его отставка вызывает вопросы.

Возможно, все дело в том, что в социальный блок недавно пришел новый курирующий - вице-премьер Алтай КУЛЬГИНОВ, который формирует собственную команду, в которую главы Минпроса и МКС не вписались. Другими причинами объяснить эти отставки достаточно сложно.

Что касается Каирбека Ускенбаева, то, несмотря на критику в адрес МИИР, он был рабочей лошадкой в правительстве и на его ведомстве было сосредоточено много вопросов. И его отставку тоже мало кто ожидал.

- На этом кадровые перестановки в правительстве завершатся?

- В ближайшее время ожидаются досрочные выборы в мажилис, после которых правительство должно сложить свои полномочия. Вполне возможно, что нынешнее правительство заготовлено в целом на отставку после выборов. И поэтому менять сейчас многих министров не стали.

Скорее всего, в контексте будущих выборов решили убрать тех министров, у кого есть имиджевые проблемы. Народ ведь социальный блок волнует в первую очередь. Поэтому уволили не тех, кого надо, а тех, кого было не жалко, с тем чтобы показать: правительство, мол, готово к обновлению, обновляется. Но особого улучшения от этих отставок и назначений не будет.

- А что не так с новыми министрами?

- Они фигуры, скажем так, малоизвестные. К примеру, новый глава МИИР Марат КАРАБАЕВ был председателем комитета, вице-министром ведомства и мало кому известен. Новый министр экологии Зульфия СУЛЕЙМЕНОВА, помимо того что стала самым молодым членом кабмина, известна больше своими заявлениями по поводу вегетарианства, если мне память не изменяет. Глава Минпроса Гани БЕЙСЕМБАЕВ аллергии ни у кого не вызывает: хотя он человек публичный, но был на вторых ролях. Новый министр юстиции Азамат ЕСКАРАЕВ работал в правительственном аппарате, в тени. Что касается нового главы Минкультспорта Асхата ОРАЛОВА, то он более известен: был исполнительным секретарем партии Amanat после того, как ее возглавил Касым-Жомарт Токаев. Кроме того, у него есть опыт работы заместителем акима в двух регионах, вице-министром. Поэтому и решили поставить на руководящую долж­ность человека с опытом и не имеющего отношения к старым группировкам. Одним словом, все эти назначения можно трактовать как политические и имиджевые.

- Если нынешнее правительство уйдет после выборов, оно уйдет всем составом или новички останутся на политическом олимпе?

- Как правило, новички остаются. История показывает, что даже назначенные за пять-шесть месяцев до отставки правительства министры сохраняют за собой портфели. Какая судьба ждет нынешнее правительство, пока сложно сказать. Не исключаю, что будет принято решение оставить премьером того же Алихана СМАИЛОВА, потому что сейчас никто не рвется на эту долж­ность, реально понимая, что ситуация в экономике улучшаться не будет, равно как и в социальной сфере.

- А какова судьба тех, кто потерял свои должности?

- Канат Мусин уже трудоустроен (с 1 января Канат Мусин является судьей Конституционного суда. - Р. Б.). По Брекешеву пока тишина. По остальным же кадровые решения будут приняты в ближайшее время. Не исключено, что некоторые экс-министры пойдут кандидатами в депутаты мажилиса.

Стиль новой власти уже, в принципе, известен: если в течение месяца освобожденному от должности нет нового назначения, это означает, что он освобожден как не оправдавший доверия. Как правило, отставники, которые не выпали из команды, получают новую должность сразу же. Кого-то назначают с некоторой паузой, чтобы преподать урок. Поэтому по назначениям в ближайшее время мы сможем понять, кто ушел в резерв, а кто покинул властные коридоры насовсем.

- А что вы можете сказать об отставке Кайрата КЕЛИМБЕТОВА?

- Причины этой отставки, впрочем, как и других, официально не назывались. Президент много раз оценивал работу Международного финансового центра "Астана" (МФЦА), рекомендовал инвесторам и главам соседних государств сотрудничать с МФЦА, использовать его потенциал. Эта площадка во время различных саммитов называлась одним из главных конкурентных преимуществ Казахстана. Размещение акций "КазМунайГаза" через фондовую биржу МФЦА тоже было высоко оценено. То есть к работе МФЦА и Келимбетова претензий в принципе не предъявлялось.

С другой стороны, Келимбетов считается представителем старой гвардии. Год назад он потерял второе свое кресло - руководителя Агентства по стратегическому планированию и реформам (также без объяснений). В последнее время проскальзывали претензии к деятельности рекомендованного Келимбетовым советника президента и зампреда Высшего совета по реформам Сумы ЧАК­РАБАРТИ, которого в столице все именуют Сэром, причем с заглавной буквы. Указанная персона и его аппарат повсюду: у экспертов, чиновников, общественников - собирают рекомендации, которые потом вносят в АП и правительство как свои. Кое-кто называет его иностранным агентом, у кого-то претензии по поводу того, что он советник не только у нас, но и у президента Узбекистана. Но, с другой стороны, освободили от работы не Чакрабарти, а Келимбетова.

Видимо, в рамках курса на омоложение и освежение власти было решено поставить на пост главы МФЦА другого человека. Так что это тоже относится к политическим и имиджевым перестановкам.

- Из важных предстоящих политических событий - выборы в мажилис и в маслихаты. Стоит ли ждать сюрпризов?

- Эти выборы будут проходить по новой, смешанной модели. В мажилис, маслихаты областей и мегаполисов депутаты будут избираться по одномандатным округам и по партийным спискам, в остальные маслихаты - только по одномандатным округам. При этом нужно понимать, что выборы будут очень сложными как для партий и кандидатов, так и для избирателей, потому что в мегаполисах будут голосовать четырьмя бюллетенями, а в областях - пятью. Кампания будет нелегкой с организационной и агитационной точек зрения. Не забудем и о том, что нынешний депутатский состав маслихатов и итоги их деятельности избирателю вообще малоизвестны.

Следует напомнить, что выборы в сенат должны были пройти до апреля нынешнего года, но их перенесли на январь, и очевидно, что выборы в мажилис и в маслихаты пройдут сразу же после выборов в сенат, намеченных на 14 января (выборы сенаторов и депутатов маслихата не могут совпадать, поскольку вторые избирают первых). Поэтому после сенатских выборов мажилис и маслихаты могут быть сразу распущены, а выборы назначены, скажем, на 19 или 26 марта.

В выборах смогут принять участие те партии, которые будут зарегистрированы к этому моменту. А таковых на данный момент шесть. Еще две вроде бы на регистрации. Новички и прежние аутсайдеры особо себя пока не проявляют. Я думаю, что в таких условиях на победу может претендовать партия Amanat, на второе место - "Ак жол". Как будет сбалансировано дальше - сказать пока сложно. Но, думаю, у Акорды заготовлены какие-то сюрпризы, о которых мы скоро узнаем.

- В целом год будет спокойным или интересным?

- На состояние общества негативно влияет не самая лучшая социально-экономическая обстановка. К тому же есть попытки со стороны некоторых внешних и внутренних сил накалить межнациональную обстановку в стране и сделать ее фактором политической борьбы. Для Акорды в этом плане избирательная кампания будет нелегкой.

С другой стороны, население поддерживает политику Касым-Жомарта Токаева - это видно по итогам летнего референдума и осенним президентским выборам. После событий годичной давности и на фоне украинского конфликта общество хочет стабильности и адекватных реформ. Ни системной оппозиции, ни реальной альтернативы курсу Токаева, как мы видим, не возникло. Политически президент доминирует.

Но есть множество острых региональных проблем, есть немало отдельных фигур, которые рвутся на выборы с откровенно провокационной повесткой. Остаются ­серьезные вопросы в экономике. С одной стороны, внешние факторы оказывают сильное влияние. Эффективность политики правительства отрицательная. Кроме того, вновь объявлено о политике "тарифы в обмен на инвестиции", что в свою очередь придаст дополнительные проценты к инфляции. Ожиданий, что в 2023 году инфляция будет сильно меньше, нет никаких.

Есть вопросы к созданию рабочих мест, реализации инвестиционных проектов, закредитованности населения и квазигоссектора, адекватности планирования и эффективности госполитики.

Многое зависит от того, кто станет премьером в марте. Нынешняя команда себя во многом исчерпала. Есть, конечно, сильные кандидаты - в акимском корпусе, но там тоже нужны хорошие руководители. Придется выбирать.

От того, как пройдут выборы и каким будет новое правительство, будет зависеть ситуация на весь нынешний год. Источник - Время

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