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События в Каракалпакстане: основным подозреваемым запросили 18 лет тюрьмы
07:25 12.01.2023

События в Каракалпакстане: основным подозреваемым запросили 18 лет тюрьмы Фото: пресс-служба Верховного суда
По делу о событиях в Нукусе 1-2 июля прокуроры Каракалпакстана запросили для главных подозреваемых журналиста Даулетмурата Тажимуратова и Лолагул Каллыхановой 18 и 11 лет заключения в тюрьме, сообщает Zakon.kz.
Другим фигурантам дела прокуроры запросили меньшие сроки заключения и только двум подсудимым – ограничение свободы, сообщает Газета.uz.

Так, еще одному главному подозреваемому – спортсмену Азамату Турданову – запросили 8 лет лишения свободы.

В обвинениях фигурируют статьи Уголовного кодекса "Посягательство на конституционный строй Республики Узбекистан", "Массовые беспорядки", "Изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку" и "Умышленное тяжкое телесное повреждение".

На судебных заседаниях допросили 115 свидетелей, в том числе 39 обвиняемых по отдельному уголовному делу о нукусских событиях. До конца 2022 года суд допросил еще 180 человек.

1 июля 2022 года граждане Каракалпакстана устроили шествия по городу Нукусу, после чего собрались на территории центрального дехканского рынка и организовали незаконную демонстрацию.

Позже власти Узбекистана заявили о попытке захвата протестующими органов госуправления. В Каракалпакстане ввели режим ЧП.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев позже обратился к законодательной палате Олий Мажлиса, чтобы нормы о правовом статусе Каракалпакстана остались без изменений.

Данияр Кунафин

Источник - Zakon.kz
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