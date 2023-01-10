События в Каракалпакстане: основным подозреваемым запросили 18 лет тюрьмы

07:25 12.01.2023

События в Каракалпакстане: основным подозреваемым запросили 18 лет тюрьмы Фото: пресс-служба Верховного суда

По делу о событиях в Нукусе 1-2 июля прокуроры Каракалпакстана запросили для главных подозреваемых журналиста Даулетмурата Тажимуратова и Лолагул Каллыхановой 18 и 11 лет заключения в тюрьме, сообщает Zakon.kz.

Другим фигурантам дела прокуроры запросили меньшие сроки заключения и только двум подсудимым – ограничение свободы, сообщает Газета.uz.



Так, еще одному главному подозреваемому – спортсмену Азамату Турданову – запросили 8 лет лишения свободы.



В обвинениях фигурируют статьи Уголовного кодекса "Посягательство на конституционный строй Республики Узбекистан", "Массовые беспорядки", "Изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку" и "Умышленное тяжкое телесное повреждение".



На судебных заседаниях допросили 115 свидетелей, в том числе 39 обвиняемых по отдельному уголовному делу о нукусских событиях. До конца 2022 года суд допросил еще 180 человек.



1 июля 2022 года граждане Каракалпакстана устроили шествия по городу Нукусу, после чего собрались на территории центрального дехканского рынка и организовали незаконную демонстрацию.



Позже власти Узбекистана заявили о попытке захвата протестующими органов госуправления. В Каракалпакстане ввели режим ЧП.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев позже обратился к законодательной палате Олий Мажлиса, чтобы нормы о правовом статусе Каракалпакстана остались без изменений.



Данияр Кунафин