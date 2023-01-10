 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 12.01.2023
08:29  Найдены пропавшие под Соледаром британские "волонтеры" Бегшо и Перри - "двухсотый" и "трехсотый"
08:23  Субсидии, льготы, преференции. Как поддержат промышленность Узбекистана
08:01  Турция расширяет свои амбиции на постсоветском пространстве, - С.Маркедонов
07:32  2023 год: опасная неустойчивость. Основные факторы, - Вл.Овчинский, Ю.Жданов
07:27  Каких привилегий лишился Назарбаев после отмены закона о Елбасы
07:25  События в Каракалпакстане: основным подозреваемым запросили 18 лет тюрьмы
07:21  Данияр Ашимбаев: Год будет интересным, но сложным

07:19  Украина должна испечься на огне войны, но не должна сгореть в угоду Запада, - Ахмет Бурханов
06:46  Неугомонный отставник Аркадаг намерен вновь изменить Конституцию Туркменистана
00:35  Новые страницы интеграции в Евразийском экономическом союзе
00:34  В Киргизии ищут (и не могут найти) 70 млн налогов рынка "Кудайберген"
00:31  Американо-китайское соперничество в АТР: декларации и реальность, - А.Лукин
00:30  As-Sabeel: Украинский кризис подорвал доверие к Всемирному банку и МВФ
00:29  Потуги Запада напрасны - потолки цен на нефть уже не работают
00:12  Иранская модель развития. Об опыте выживания под санкциями, - Владимир Трегубов
00:00  Экс-глава УзбМИД Владимир Норов стал директором Международного института Центральной Азии
Среда, 11.01.2023
22:37  Умер первый президент Башкирии Муртаза Рахимов
22:04  В боях за Соледар выбило глаз украинскому актеру Линартовичу
21:36  В Кабуле в результате взрыва у здания МИД погибли более 20 человек
20:11  "Хватит дурака валять". Путин оценил работу своего правительства
19:49  Командующим Росармией в зоне СВО назначен генштабист Герасимов - ближайший сподвижник непобедимого Шойгу
19:45  Иноагенты и их либеральная "миссия" в России, - Петр Дмитриев
19:43  США – Китай: инвестиционная война. Пекин занимает выжидательную позицию, - В.Катасонов
18:32  Начался обратный отсчет до уничтожения Польши, - Марек Галась
17:14  Отчего стонет Урсула фон дер Ляйен? - Эмиль Боев
17:12  Китай сделал США серьезное предупреждение: Отвечаем на ваш военный сговор
16:49  Канат Тумыш - новый замМИД Казахстана и три новых каз-посла
15:41  Запад надеется на обвал нефтяных доходов России, - "Взгляд"
15:35  Турция тайно поставляет Украине запрещенные кассетные боеприпасы, - уверяет (провоцирует?) американский "Foreign Policy"
13:33  Послезавтра в очередной внеочередной раз будет "самораспущен" Парламент Казахстана
13:20  Уволены два высокопоставленных сотрудника МНБ Туркмении - Гочов и Метджиев
12:12  Движение BLM призвало распустить полицию в США
12:00  Новогодние киндер-сюрпризы Правительства Казахстана
11:55  Власти Узбекистана упростили оформление вида на жительство
11:52  Кулибаев - соны? Каздепутаты ставят вопрос о раскулачивании главного елбасеныша
11:49  О "мирных митингах" и "газовых протестах", - Данияр Ашимбаев
11:47  На кредитование предприятий Узбекистана банкам выделят около $5 млрд
11:03  Россию хотят превратить в Московию. Николай Патрушев - о Западе и Украине
09:55  "Армия Z" взяла Соледар. Наступление продолжается
09:50  А король-то.... Конституционный суд Казахстана окончательно прикончил титул и статус елбасы
09:45  В Киеве благодарят Токаева за многовекторность Казахастана
09:40  МИД Казахстана: Астана не участвовала в установке "юрты несокрушимости" в Буче
09:36  Продукты в Казахстане за год подорожали на 25%
09:33  Байден повторяет миграционную политику Трампа, - Д.Моисеев
00:46  Россия заливает цены нефтью
00:44  Приграничная служба: зачем США меняют миграционную политику
00:32  Как скоро посол Казахстана в Киеве Калетаев повесит в кабинете портрет Бандеры?
00:24  Избежит ли Китай участи Советского Союза. В Америке предрекли экономической крах КНР
00:20  Поток гастарбайтеров с семьями стал для России стратегическим фактором, - Е.Трифонова
00:00  Как слезть со спины тигра? Страны Азии в украинском конфликте. - В.Бурт
Вторник, 10.01.2023
21:56  Узнать "Кракена": чем опасен новый тип коронавируса
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Каких привилегий лишился Назарбаев после отмены закона о Елбасы
07:27 12.01.2023

Д.Ашимбаев: Нужно помнить, что, согласно Конституции и закона "О президенте", экс-президент, его честь и достоинство неприкосновенны. Посягательство на них преследуется по закону

Юлия Абрамова, Кристина Кривцанова, , 11 января

Конституционный суд Казахстана признал закон РК "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы" утратившим силу. Какими именно привилегиями обладал Нурсултан Назарбаев согласно этому закону и каких теперь может лишиться, расскажет NUR.KZ.
Согласно Конституционному закону "О Первом Президенте РК - Елбасы", опубликованному в ИПС "Әділет", первый президент Казахстана обладал рядом привилегий, среди которых:
- ему пожизненно принадлежало право обращаться к народу РК, госорганам;
- участвовать в заседаниях правительства;
- выступать перед парламентом с инициативами по важнейшим вопросам государственного строительства, внутренней и внешней политики и безопасности страны, которые подлежат обязательному рассмотрению соответствующими государственными органами и должностными лицами.
Вместе с тем воспрепятствование деятельности Елбасы, публичное оскорбление или иное посягательство на его честь и достоинство, а также осквернение изображений первого президента влекли за собой ответственность.
Кроме того, первый президент обладал неприкосновенностью - он не мог быть привлечен к ответственности за действия, совершенные в период исполнения им полномочий президента и после этого. Он не мог быть подвергнут задержанию, аресту и содержаться под стражей, обыску, допросу либо личному досмотру.
Неприкосновенность распространялась также на членов его семьи, его имущество, служебные помещения, служебный транспорт, средства связи, переписку, принадлежащие им документы, а также на имущество, принадлежащее его фонду.
Законом о Елбасы гарантировалась банковская тайна и неприкосновенность банковских счетов первого президента и его семьи.
Елбасы пожизненно имел право бесплатно пользоваться на территории Казахстана президентской, правительственной и другими видами связи, которыми располагают госорганы.
Ему также пожизненно предоставлялись:
- пожизненная охрана;
- служебная квартира и государственная дача с необходимым государственным обслуживанием;
- персональный автомобиль с водителями;
- право бесплатного проезда по стране и пользования залами для официальных лиц и делегаций;
- бесплатное медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение;
- ежемесячная пенсия в размере 80% месячного должностного оклада президента, которая повышалась с учетом роста должностного оклада президента;
- обязательное госстрахование за счет средств республиканского бюджета на сумму, равную годовому должностному окладу президента.
Каждому члену семьи первого президента, проживавшему совместно с ним, пожизненно назначалось ежемесячное пособие в сумме, равной 10-кратному минимальному размеру пенсии по старости.
Согласно решению Конституционного суда РК, этот закон признан утратившим силу.
Корреспондент NUR.KZ обратился за разъяснением к политологу Данияру Ашимбаеву.
Политолог сообщил, что ранее, согласно Конституционному закону, первый президент имел право обращаться к народу, госорганам и должностным лицам с инициативами, которые подлежат обязательному рассмотрению, а также выступать перед парламентом, на заседаниях правительства и входить в состав Конституционного совета, который с нового года преобразован в Конституционный суд.
Теперь же первый президент не имеет права обращаться к парламенту и правительству, но имеет право присутствовать на заседаниях и того и другого.
"Также предусматривалось, что первый президент обладает неприкосновенностью, но эта норма остается в Конституции и Конституционном законе "О президенте РК" в отношении действующего и бывших президентов. То же самое касается обеспечения, обслуживания и охраны президента и бывших президентов и их семей.
Нужно помнить, что, согласно Конституции и закона "О президенте", экс-президент, его честь и достоинство неприкосновенны. Посягательство на них преследуется по закону. Экс-президент не может нести ответственности за действия, связанные с исполнением им полномочий главы государства, за исключением случаев совершения государственной измены", - сообщил Ашимбаев.
Политолог подчеркнул, что в законе о первом президенте есть оговорка, что неприкосновенность распространяется на все имущество, принадлежащее на праве частной собственности первому президенту и совместно проживающим с ним членам его семьи, а также на имущество, принадлежащее фонду первого президента.
"Эти нормы утратят силу. Кроме того, закон о первом президенте предусматривал учреждение ордена "Первый президент Нурсултан Назарбаев" и Госпремии мира и прогресса Елбасы. Но, с другой стороны, их статус прописан в других законодательных актах, так что по ним вопрос открытый", - пояснил Данияр Ашимбаев.
Помимо этого, неприкосновенность снимается и с учрежденных первым президентом юрлиц - это касается Фонда первого президента и других.
Он также отметил, что закон должен быть отменен парламентом, норма о прекращении данного закона должна быть рассмотрена в ближайшее время.
Между тем, сегодня на пленарном заседании мажилиса нижняя палата парламента одобрила список депутатов для формирования совместной комиссии палат парламента по проекту Конституционного закона о признании утратившим силу закона о Елбасы.

Источник - nur.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1673497620


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Законопроект по регулированию розничных цен на сжиженный газ прошел первое чтение
- Распоряжение Председателя Мажилиса о созыве совместного заседания Палат Парламента
- Кадровые перестановки
- Алихан Смаилов обозначил приоритетные задачи Правительства на 2023 год
- Данияр Ашимбаев: Год будет интересным, но сложным
- Помощь в безвыходной ситуации: новый закон о банкротстве заработает в марте
- Модернизация объектов торговли, сдерживание цен на продукты и повышение экспорта: Алихан Смаилов провел заседание коллегии МТИ РК
- "Ак жол" считает необходимым отменить СНТ и урегулировать порядок проведения пилотных проектов в новом Налоговом кодексе
- "Ак жол" требует разобраться с сомнительными тратами и сигналами о коррупции в центре программы "Болашак"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  