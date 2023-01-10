2023 год: опасная неустойчивость. Основные факторы, - Вл.Овчинский, Ю.Жданов

07:32 12.01.2023

2023 год: опасная неустойчивость. Основные факторы

Владимир Овчинский Юрий Жданов

10.01.23



По мере того как мир приближается к отметке первой четверти XXI века, глобальный ландшафт остается более изменчивым и неопределенным, чем когда-либо в недавней истории. Такой вывод делает аналитик The National Interest Марко Вичензино в статье "В 2023 году неопределенность будет формировать глобальный ландшафт" (08.01.2023).



2023 год, по мнению автора, обещает стать одним из самых сложных за последние десятилетия из-за продолжающихся рыночных потрясений.



Какие главные факторы неустойчивости выделяет Вичензино?



1. "Хотя инфляцию можно взять под контроль, она останется исключительно высокой и будет сопровождаться неизбежной глобальной рецессией. Главный вопрос заключается в том, насколько продолжительной и серьезной будет рецессия. Это будет иметь разные региональные реакции, в основном связанные с последствиями пандемии Covid и войны в Украине".



Возможно, считает Вичензино, Соединенное Королевство уже находится в рецессии. Для Соединенных Штатов рецессия, вероятно, будет более короткой и менее серьезной, чем для Европы, чья географическая близость и традиционная энергетическая зависимость напрямую связаны с украинским конфликтом. Как только Китай научится жить с Covid в 2023 году, его экономика восстановится. Однако остается вопрос, когда и как он справится с вирусом. Кроме того, восстановление китайского спроса после пандемии может привести к повышению инфляции в западной экономике.



2. Растущий долг на развивающихся рынках становится в значительной степени неустойчивым. В 2023 году существует риск серии дефолтов по суверенным долгам, особенно в Африке, если не будут предприняты согласованные и эффективные усилия по реструктуризации. Инвесторы должны быть готовы к возможности сокращения своих активов.



3. В геополитической сфере печальная реальность такова, что, по мнению автора, худшее в Украине еще впереди в ближайшие недели и месяцы. В обозримом будущем прекращения огня не предвидится, поскольку нет доверия, воли, или стимул для серьезных переговоров в данный момент времени.



"Для российского лидера Владимира Путина, пишет автор, конфликт является экзистенциальным кризисом, и он полон решимости обеспечить свои силы всем необходимым для достижения победы на Украине. Кроме того, Путин чувствует, что время на его стороне и может тянуть войну до бесконечности. Он стремится со временем истощить западную политическую солидарность и общественное терпение из-за усталости от Украины".



Во время своего недавнего визита в Вашингтон, округ Колумбия, президент Украины Владимир Зеленский добился многого из того, что он искал на 2023 год, включая сложную систему противоракетной обороны Patriot. Как главный военный спонсор Украины, Соединенные Штаты в течение первого года конфликта выделили почти 100 миллиардов долларов. Тем не менее, лидеры недавно созданной Палаты представителей, контролируемой республиканцами, уточнили, что Украине больше не нужны "пустые чеки". Хотя финансирование США не прекратится в 2023 году, оно, по мнению автора, скорее всего, замедлится и будет подвергаться более тщательной проверке перед выплатой.



Комментарий В.О., Ю.Ж.:



Военный конфликт на Украине действительно будет определяющим фактором и для экономики, и для мировой геополитики. Следует согласиться с автором что в 2023 году возможна значительная интенсификация конфликта. При этом Вичензино не рассматривает дополнительные варианты развития конфликта в связи с возможным вводом войск Польши на территорию Западной Украины и нового очага напряженности рядом с Украиной - в Приднестровье.



4. В 2023 году напряженность между США и Китаем будет оставаться опасно высокой на нескольких фронтах, особенно из-за Тайваня и Южно-Китайского моря, что в основном связано с морскими претензиями и территориальными спорами. Хотя обе стороны хотят избежать прямой конфронтации, продолжающаяся игра балансирования на грани войны может привести к неудаче с непредвиденными последствиями.



Недавнее близкое столкновение между американскими и китайскими самолетами, разделенными всего 10 футами, в Южно-Китайском море могло спровоцировать вооруженный конфликт и изменить ход истории. Этот и подобные прошлые инциденты подчеркивают насущную потребность в более эффективной горячей линии связи между Соединенными Штатами и Китаем, подобно тому, что было между США и Советским Союзом во время холодной войны.



Постоянная угроза китайского вторжения на Тайвань вряд ли материализуется в 2023 году. "В настоящее время у Китая нет возможностей для эффективного вторжения. Кроме того, экономические последствия для Китая и всего мира будут катастрофическими".



Военный конфликт России с Украиной, считает Вечензино, дает ценные уроки. "В конце концов, Запад, возможно, не так разделен или находится в таком быстром упадке, как ранее подозревали китайские лидеры".



Лидер Китая Си Цзиньпин, скорее всего, будет блокировать, но не вторгнется в Тайвань, если он почувствует, что Соединенные Штаты бросают ему все больший вызов или если политический сдвиг в сторону тайваньской независимости принимает необратимый характер. Дальнейшие визиты политических лидеров США на Тайвань, такие как поездка бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в августе 2022 года, могут дать Китаю предлог для блокады и еще больше сместить линии давления на Тайвань в его пользу.



Президентские выборы на Тайване в 2024 году могут привести к потенциальному кризису в случае эскалации призывов к независимости. По сути, лидеры США и Китая должны более регулярно взаимодействовать и более эффективно управлять отношениями. Невыполнение этого требования будет иметь ужасные последствия во всем мире.



Комментарий В.О., Ю.Ж.:



Действительно, следует согласиться с Вичензино, что Китай вряд ли в 2023 году пойдет на прямое вторжение на Тайвань. Но не потому, что "у Китая нет достаточных средств для вторжения". Китай, следуя тысячелетним традициям, не будет применять избыточную военную силу там, где успеха можно добиться другими средствами. В этой связи, автор прав, говоря о том, что Китай в любом случае дождется выборов 2024 года на Тайване. При этом попытается выиграть невидимую ("стелс") войну, прежде всего на информационно – психологическом, когниктивном уровне.



5. 2022 год стал годом, когда Covid в значительной степени был взят под контроль. В 2023 году Китай рискует свести на нет этот прогресс из-за отсутствия прозрачности в отношении быстрого внутреннего распространения Covid в результате резкого прекращения его катастрофической политики Zero Covid. Угроза появления варианта, устойчивого к вакцинам, остается реальной.



6. На геополитическом фронте другие серьезные горячие точки, которые продолжают угрожать глобальной стабильности в 2023 году, включают продолжающуюся нестабильность и опасное балансирование на грани войны в Персидском заливе между Ираном и Саудовской Аравией и ее ключевым гарантом безопасности, Соединенными Штатами. Более того, узкие границы Индии с Пакистаном и Китаем - всеми тремя ядерными государствами - остаются постоянными горячими точками, где обычные стычки могут в любой момент привести к серьезному вооруженному конфликту.



2023 год также станет свидетелем растущего влияния средних держав, которые формируют геополитику на региональном уровне с регулярными глобальными последствиями. В частности, Саудовская Аравия и ее способность определять мировые цены на энергоносители, а также способность Турции влиять на войну в Украине.



Комментарий В.О., Ю.Ж.:



Фактор других "горячих точек" действительно крайне важен. Причем эти другие, неназванные "точки" могут стать главными. Взять, хотя бы, ирано – израильский конфликт, который в любой момент может стать главным на планете, исходя из его ядерной основы.



Также как новый косовский конфликт способен при реактивном развитии расшатать европейское согласие.