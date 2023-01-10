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Субсидии, льготы, преференции. Как поддержат промышленность Узбекистана
08:23 12.01.2023

Президент Узбекистана анонсировал новые возможности и допсредства для сферы промышленности. В частности, банкам предоставят 55 трлн сумов для кредитования предприятий, для производителей ковров, текстиля и ювелирных изделий выделят преференции. В Джизаке планируется производство электромобилей.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 10 января провел видеоселекторное совещание по вопросам развития промышленности и выявления дополнительных резервов, сообщила пресс-служба главы государства.

На собрании отмечалось, что в некоторых регионах результаты в сфере промышленности не соответствуют возможностям. В частности, промышленный рост в Навоийской, Бухарской и Ташкентской областях в 2022 году оказался ниже ожиданий.

В Каракалпакстане, Джизакской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Ферганской и Хорезмской областях уровень переработки пряжи остается низким. В Намангане, Самарканде и Навои потенциал в производстве продуктов питания, кожевенно-обувной продукции и мебели используется недостаточно, сказал президент.

В целом объем промышленного производства в 20 районах и городах снизился по сравнению с 2021 годом. Производство в сфере фармацевтики сократилось на 6%, импорт достиг 2 млрд долларов.

Экспорт готовой продукции кожевенно-обувной отрасли составляет всего 68 млн долларов, что совершенно не соответствует потенциалу отрасли, сказал президент.

Производство в пищевой промышленности увеличилось всего на 4,5% в прошлом году. Перерабатывающие мощности в Хорезме, Сырдарье и Кашкадарье остаются низкими.

Глава государства подчеркнул, что промышленности будут предоставлены новые возможности и дополнительные финансовые ресурсы.

Прежде всего будут пересмотрены банковские нормативы и выделены дополнительные ресурсы банкам в размере 55 трлн сумов для кредитования предприятий. Это означает дополнительный источник инвестиций в среднем на 20 млн долларов каждому району.

Шавкат Мирзиеев заявил, что в первую очередь необходимо вместе с банками обучить хокимов пользоваться этими деньгами. На совещании отмечалось, что многие хокимы районов пока не знают, как использовать имеющиеся средства.

В связи с этим дано поручение разработать дополнительные проекты и их "дорожную карту" по каждому району, обеспечить оборотными средствами 807 запущенных проектов и 271 предприятие, работающее с малой мощностью.

Вторая возможность - в 2023 году на инфраструктуру промышленных зон и крупные инвестиционные проекты будет направлено 1,7 трлн сумов. Также будет расширена территория свободных экономических зон "Гиждувон" и "Коканд". В Каракалпакстане и Кашадарье будут созданы филиалы свободной экономической зоны "Ургут".

В-третьих, начиная с 2023 года 60 районам четвертой и пятой категорий, экономическое развитие которых отстает, будет предоставлено 27 видов налоговых льгот, субсидий и преференций.

Четвертое - преференции производителям ковров, домашнего текстиля, кожи и ювелирных изделий. Так, в 2023 году на текстильные проекты будет выделено дополнительно 300 млн долларов. Таможенные льготы по более чем 200 видам импортного сырья для кожевенно-обувной промышленности будут продлены на три года. Ювелиры получат возможность закупать сырье со скидкой, а также налоговые, таможенные и банковские льготы.

Президент отметил, что в этих отраслях необходимо реализовать проекты на сумму 2,6 млрд долларов и дополнительно произвести продукции на 4,5 трлн сумов.

Шавкат Мирзиеев поставил задачу в течение месяца пересмотреть промышленную и инвестиционную программы, чтобы добиться роста промышленности на 14% в 2023 году (изначально прогнозировалось на уровне 5,1−6,9%). В связи с этим он поручил:

ускорить проект по производству минеральных удобрений в Самарканде, проект по производству сухой цианистой соли и технического газа в Навои;
ввести в эксплуатацию 6-й гидрометаллургический завод на руднике Пистали к 1 июня;
в августе завершить проекта 3-й медной обогатительной фабрики на базе медного рудника "Ешлик-1" в Алмалыке.
До 1 сентября для обеспечения роста автомобильной промышленности поручено привлечь частных инвесторов и запустить производство электромобилей в Джизаке, а также ввести в эксплуатацию современный литейный цех в Андижане и вывести на полную мощность сельскохозяйственный кластер в Чирчике.

Как мы сообщали ранее, Шавкат Мирзиеев поручил реализовать в Узбекистане проекты локализации на 6 млрд долларов. Сроки не были названы. Экономист Миркомил Холбоев высказался о проблемах политики импортозамещения, которая, по его мнению, не оправдала себя за последние годы.

Источник - gazeta.uz
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