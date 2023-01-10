Найдены пропавшие под Соледаром британские "волонтеры" Бегшо и Перри - "двухсотый" и "трехсотый"

08:29 12.01.2023

Запредельный цинизм: в Лондоне отреагировали на обнаружение тела британца в Соледаре | Русская весна

МИД Великобритании в курсе сообщений об обнаружении тела одного из двух пропавших в Соледаре британцев, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на представителя министерства.



Ранее пресс-служба руководителя группы "Вагнер" Евгения Пригожина сообщила, что запрос с просьбой найти двух пропавших в Соледаре британцев поступил на горячую линию "Спроси Вагнер" 8 января, тело одного из них найдено с документами на обоих.



"Мы поддерживаем семьи двух британцев, которые пропали на Украине. Мы в курсе недавних сообщений", - приводит телеканал слова представителя британского МИД.



Ранее в Нацполиции Украины заявили, что двое граждан Великобритании Эндрю Бегшо и Кристофер Перри пропали без вести около Соледара. По данным СМИ, британцев не могут найти с пятницы.



По информации британских СМИ, пропавшие были волонтерами, которые занимались эвакуацией и гуманитарной помощью в Донбассе. По словам гуманитарного работника из штата Теннесси Кристиана Кэмпбелла, пропавшие Бегшо и Перри "двигались" в Соледар, "чтобы проводить эвакуацию в то время, как российские силы вели наступление".



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Источник: https://rusvesna.su/news/1673494246



Группа "Вагнера" обнаружила труп пропавшего британца в Соледаре

8 января на горячую линию "Спроси Вагнер" пришел запрос с просьбой найти двух пропавших 6 января в Соледаре граждан Британии - Andrew Bagshaw и Christopher Parry. Сегодня тело одного из них найдено, при нем обнаружены документы на обоих британцев, сообщает Е.Пригожин.



Пропавших по пути из Краматорска в Соледар британцев подозревают в наемничестве: 1 убит, а второй в больнице с тяжелыми травмами

▪️7 января около 17:15 в дежурную часть Бахмутского райотдела полиции поступило сообщение об исчезновении двух граждан Великобритании в возрасте 28 и 48 лет. Известно, что накануне, 6 января, в восемь часов утра Эндрю Бегшо и Кристофер Перри выехали из Краматорска в Соледар, и связь с ними потерялась", - сообщала украинская полиция.

▪️Крис Перри из Челтенхэм в графстве Глочестершир нашелся в больнице с раздробленной глазницей и переломом носа. О судьбе подельника данных не имеет, сообщил ресурс по отслеживанию нацистов-наемников на Украине Nazi Merc Tracker.

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