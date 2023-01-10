Китаю доказывают, что он не центр мира, а полюс, - М.Макаров

09:22 12.01.2023

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Решение Пекина выйти из ковидной самоизоляции резко обострило его противостояние с Западом.



Сражения идут сразу на нескольких фронтах: экономическом, политическом и дипломатическом.

© СС0 Public DomainСражения идут сразу на нескольких фронтах: экономическом, политическом и дипломатическом.

Характер взаимоотношений, сложившихся между западным миром и Китаем, достаточно емко сформулировал в первые дни наступившего года министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура. Ранее он неоднократно критиковал Россию и КНР, утверждая, что экономическая взаимозависимость может использоваться ими в качестве оружия. Ныне, по его словам, "авторитарные страны" аккумулировали настолько колоссальную мощь (в том числе военную), что полный разрыв связей Запада с ними попросту невозможен.



Очевидно, что на такие размышления министра навела та роль, которую в 2023 году предстоит играть его стране - Япония 1 января сменила Германию в качестве председателя G7. Японский премьер Фумио Кисида, не теряя времени, отправился в турне по странам "большой семерки". Оно началось в этот понедельник во Франции и закончится в четверг в США переговорами Кисиды с президентом Джо Байденом.



При этом в Токио уже известили о том, что намерены сделать важной частью повестки дня саммита G7, который должен состояться в мае в Хиросиме, выработку "эффективных ответных мер на экономическое принуждение". Вполне возможно, речь пойдет о новых подходах к политике международных санкций, нынешняя эффективность которых подвергается серьезной критике.



Как ранее сообщал "Росбалт", одной из самых острых в наступившем году может стать проблема Тайваня. При этом Пекину все активнее намекают, что ответная реакция Запада в случае атаки на остров будет не только (или даже не столько) военной. "Любая попытка КНР изменить статус-кво на Тайване силовым путем должна вызвать единый ответ, и мы должны ясно дать понять это Китаю сейчас", - заявил в четверг журналистам в Тайбэе бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. При этом он напомнил, что "Китай гораздо больше зависит от глобальных цепочек поставок, чем Россия". В связи с этим Расмуссен уверен, что "разъяснение серьезных экономических последствий любой атаки сейчас станет мощным сдерживающим фактором".



Почти одновременно агентство Bloomberg поделилось результатами подсчетов, согласно которым США в минувшем году снизили активность своих ВМС в Тайваньском проливе до минимума с 2018 года. Как отмечает агентство, это может указывать на то, что Вашингтон взял курс на снижение напряженности с Китаем по вопросу вокруг Тайваня.



Впрочем, речь явно идет лишь о военной составляющей давления на Пекин и не касается экономических санкций. В понедельник американский посол в Токио Рам Эмануэль рассказал тому же агентству Bloomberg, что Вашингтон стремится объединить усилия стран, которые производят передовые микросхемы и оборудование для их изготовления, с целью принятия более жестких мер в отношении экспорта в Китай. Проще говоря, США обсуждают с Японией, Южной Кореей и Нидерландами возможность ограничить поставки полупроводников в КНР.



В Пекине, впрочем, прекрасно осознают уровень той самой "экономической взаимозависимости" с Западом, о которой говорил министр Нисимура. За примерами далеко ходить не надо - стоило только КНР снизить потребление энергии, как цены на газ на лондонской бирже упали аж к уровню сентября 2021 года. Да, свой вклад в это внесла теплая зима в Европе, но дело, конечно, не в одной только погоде.



Именно об этом говорил накануне глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер. Отметив, что рынок газа вышел на определенное ценовое плато, он признал, что возможность нового роста цен никуда не исчезла. "Есть три серьезных фактора риска: следующая зима может быть холоднее; Китай может снова увеличить потребление газа, которое сейчас ниже обычного; атака на „Северные потоки" показала, что существует угроза безопасности газовой инфраструктуры", - заявил он в интервью газете Bild am Sonntag.



Еще одним фронтом, на котором Пекин активно отстаивает свои интересы, остается борьба с коронавирусом. Точнее, битва за то, как правильно оценивать пандемию с политической точки зрения. Как известно, власти КНР решили ослабить ограничительные меры, отодвинув с первого плана лозунг "нулевой терпимости" к ковиду. Мировые СМИ тут же начали писать про вспышку заболеваемости, рассказывая то про переполненные крематории, то о том, что в течение месяца после ослабления антиковидных ограничений умерли сразу двадцать ведущих китайских инженеров.



США, страны ЕС, Великобритания, Южная Корея, несмотря на всю заинтересованность в китайских туристах, ужесточили правила въезда из КНР, объясняя это угрозой проникновения новых штаммов. Джо Байден прямо заявил, что "обеспокоен" политикой Китая по противодействию короновирусу.



Ким Чен Ын объявил год большой бомбы

Пекин в ответ предостерег президента США и власти ЕС от политизации пандемии и призвал занять "объективную позицию" по этому вопросу. В заявлениях официального представителя МИД КНР Мао Нин подчеркивалось, что Китай "оптимизировал эпидемические меры", руководствуясь научно обоснованной оценкой, и предоставляет Всемирной организации здравоохранения все необходимые данные о распространении вируса в стране, причем никаких новых штаммов в последнее время в Китае выявлено не было.



Что касается перспектив развития отношений КНР с Россией, то их в первый рабочий день нового года глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил со своим новым китайским коллегой Цинь Ганом, который 30 декабря сменил Ван И на посту главы МИД КНР.



Как сообщает ТАСС, Цинь Ган выразил готовность безостановочно развивать двусторонний диалог, "работать с Россией для реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, и непрерывно продвигать вперед китайско-российские отношения". При этом он подчеркнул, что эти отношения основаны на принципах неприсоединения к блокам, неконфронтации и ненаправленности против какой-либо третьей стороны.



Михаил Макаров

10.01.23