Флаг ЛГБТ стал символом поклонения новым богам в США, - Джереми Карл

10:26 12.01.2023

The American Conservative

США



Америка, сорви этот флаг

TAC: флаг ЛГБТ стал символом поклонения новым богам в США



Флаг ЛГБТ стал национальным символом США, которым украшают даже Белый дом, пишет The American Conservative. Это стоит рассматривать не как призыв к толерантности, а как требование поклоняться новым богам, считают авторы.



Джереми Карл



Очередной религиозный символ режима рано или поздно падет



Радужный флаг ЛГБТ быстро стал одним из национальных символов Америки. Когда-то его можно было увидеть исключительно в гетто сексуальных меньшинств типа района Кастро в Сан-Франциско. Теперь же "флаги гордости" можно найти повсюду в ошеломляющем разнообразии цветов и форм. Они гордо реют на флагштоках наших посольств, министерств, ФБР и даже украшают Белый дом. Скандальное и греховное стало не просто главенствующей тенденцией, оно стало самим истэблишментом.



Каковы бы ни были заявленные намерения людей, которые вывешивают эти флаги, официальный смысл и значение радужного флага и его присутствия в центрах государственной власти – это не призыв к толерантности. Скорее, это предъявляемое нам требование, чтобы мы поклонялись новым богам и новым правителям. Люди понимают это интуитивно. Неслучайно после победы левых в деле Обергефелла против Ходжеса и последующей капитуляции республиканцев несколько лет спустя, когда однополые браки были узаконены на федеральном уровне, Белый дом, являющийся центром и символом американской власти, украсил себя цветами "флага гордости". В основе своей этот флаг является политическим символом. Левые это понимают, и поэтому настаивают, чтобы радужные флаги были повсюду. А консерваторы большей частью это не осознают.



Политический радикализм лежит в основе происхождения радужного флага. Он никогда не был простой мольбой о признании. Это призыв к радикальным активистам низвергать традиционные американские нормы и ценности. Гилберт Бейкер разработал дизайн радужного флага по просьбе своего друга, активиста ЛГБТ-движения Харви Милка (тот развращал несовершеннолетних мальчиков, был замешан в коррупции, а также был тесно связан с массовым убийцей Джимом Джонсом, однако поп-культура это всячески замалчивает). Сам Бейкер был членом радикальной группировки "Сестры бесконечной снисходительности", участники которой носят одеяния монахинь, используют религиозные изображения и фразы, высмеивая гендерные роли и традиционную нравственность. Один видный историк ЛГБТ-движения назвал их олицетворением "гендерного подкола", а руководство церкви подвергает их критике за насмешки над религиозными обрядами и символами.



Сегодня у радужного флага имеется бесконечное множество вариаций. Один из них, обретший наибольшую популярность и названный "флагом прогресса", имеет дополнительный шеврон с полосками, олицетворяя трансгендерство и интерсекциональность. Когда американцы чествуют этот флаг на парадах или в общественных зданиях, они чествуют трансгендерство, они чествуют нанесение увечий детским гениталиям, они чествуют радикальное разделение пола и гендера, вступая в полное противоречие с наукой. Радужный флаг ЛГБТ – это чествование культуры, которая превозносит любые отклонения, извращения и сексуальные выверты, как реальные, так и мнимые.



Леди Гага настаивала, что люди ЛГБТ "родились такими", но ее гимн геям отстал от последних писков идеологической моды. Сегодня пол и сексуальная ориентация должны быть изменчивыми, подвижными. Это значит, что их надо навязывать впечатлительной и запутавшейся молодежи. Facebook* дает вам возможность выбора из 71 гендерной принадлежности, причем каждую из них можно и должно чествовать своей собственной магической версией радужного флага. Неудивительно, что распространение таких альтернативных сексуальных ориентаций привело к взрыву. По данным последнего опроса Института Гэллапа, поколение Z (это родившиеся в самом конце XX века и в начале XXI века) на 20,8% состоит из ЛГБТ. Среди родившихся до 1946 года таких людей всего 0,8%, а среди поколения Х (1960-1975 годов рождения) их 4,2%.



Конечно, радужный флаг неизменно играет главную роль во время "месяца гордости", когда наши морально вышестоящие устраивают нам нагоняй, если мы выступаем против предпочтений сообщества ЛГБТИКА+, и выдвигают свои самые последние требования. Месяц гордости – это новейшее изобретение. В первый раз его отмечали в последний год президентства Клинтона. Президенты-республиканцы этот месяц не признавали, пока Трамп каким-то необъяснимым образом не решил отмечать его в последние два года своего президентства. Зато теперь мы должны считать месяц гордости священным месяцем. Открытая критика ЛГБТ-движения сегодня чревата неприятными последствиями для карьеры. Это выяснили в 2009 году инициаторы запрета однополых браков в Калифорнии (в контексте сегодняшней культурной борьбы любопытно отметить, что 13 лет назад даже калифорнийцы не признавали однополые браки). Сжигать американский флаг – это нормально. В некоторых кругах в порядке вещей отказываться отдавать ему честь и не вставать во время исполнения государственного гимна. Но неуважение к флагу гордости – это просто нетерпимо. А если вам хватит наглости обезобразить этот священный символ, вы может твердо рассчитывать на судебное преследование, возможное тюремное заключение, брань и осуждение.



В 2019 году администрация Трампа откликнулась на консервативное давление низов и запретила вывешивать радужные флаги в американских посольствах и на военных базах, как того требовали "пробужденные" чиновники. Трамп вполне разумно заявлял, что на флагштоках государственных учреждений федерального уровня должен висеть только американский флаг. Администрация Байдена быстро искоренила такое святотатство. Не прошло и трех месяцев ее правления, как Белый дом отменил президентский указ Трампа и предельно ясно заявил, что флаг гордости имеет полное право висеть на одном флагштоке с американским флагом "на всем протяжении сезона гордости" (отметим, что "сезон гордости" начинается 17 мая, когда отмечается Международный день борьбы с гомофобией, бифобией и трансфобией, и длится весь июнь). Понимая, что такое решение будет непопулярно даже в 2021 году, они объявили о нем секретной телеграммой. Но через какое-то время сам госсекретарь гордо поднял радужный флаг прогресса над зданием Госдепартамента.



Как нам реагировать на требование чествовать то, что мы считаем от природы бесчестным? Как минимум, будущая исполнительная ветвь власти во главе с Великой старой партией должна восстановить президентский указ Трампа об американском флаге. Но будет даже лучше, если она примет закон, где говорится, что над зданиями федеральных органов власти могут развеваться только американские флаги, и что госслужащие в служебное время не имеют права рекламировать иные символы политических и общественных движений. В целом же мы должны просвещать людей об истинном значении и смысле радужного флага, которое заключается не в признании, не в толерантности, а в разжигании радикальной культурной революции. Мы не должны оказывать ему никакого почтения, а в рамках закона (и даже вне его рамок, если найдутся люди, готовые к правовым последствиям гражданского неповиновения) мы обязаны принимать все необходимые меры к тому, чтобы такие флаги были удалены из общественной жизни.



У меня нет ненависти к людям, относящим себя к ЛГБТ, и я безоговорочно осуждаю любое преследование таких людей, любое насилие над ними. Многие являются активными и выдающимися участниками борьбы против воук-идеологии. Но когда мы вывешиваем радужные флаги, то вопреки утверждениям активистов, мы не просто утверждаем человеческое достоинство и право людей делать в своих спальнях все, что им хочется. Мы возвышаем радикальные ценности, радикальные институты, которые находятся в полном противоречии с историей и традициями Америки. Мы одобряем нанесение увечий гениталиям несовершеннолетних. Говоря языком авраамических религий, мы одобряем поклонение Ваалу, поклонение деструктивной, безумной, безнравственной культурно-сексуальной революции, которая наносит вред миллионам взрослых людей, и что еще ужаснее, миллионам американских детей.



Выступая в 1987 году со своей знаменитой речью перед Берлинской стеной незадолго до краха коммунизма, Рональд Рейган потребовал от советского руководителя Горбачева "снести эту стену". Рейган сказал пророческие слова: "Эта стена падет. Убеждения станут реальностью. Ибо она не может противостоять вере, она не может противостоять правде". Точно так же рано или поздно падет порочный и безнравственный режим, символом которого стал радужный флаг ЛГБТ. Он не может противостоять вере, он не может противостоять правде. Америка, сорви этот флаг.



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