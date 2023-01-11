"Возрождение России. Сакральный шанс санкционной войны". Анонс презентации новой книги В.Катасонова

10:32 12.01.2023

Возрождение России. Сакральный шанс санкционной войны. | Катасонов В.Ю.



Издательство: Книжный мир

Год издания: 2022

ISBN: 978-5-6048887-4-2

Тип переплета: твердый

Тираж: 1000

Количество страниц: 570

Высота, см.: 21

Ширина, см: 13

Толщина, см: 3

Вес в граммах: 566



В своей новой книге Председатель Русского экономического общества имени С.Ф. Шарапова, доктор экономических наук, профессор Валентин Юрьевич Катасонов анализирует необратимые процессы, разрушающие экономику недружественных стран Запада, вступивших во главе с США в экономическую войну против России.



Автор подчеркивает, что экономическая война против нашей страны велась на протяжении нескольких столетий почти полвека.



Мощным ответом на экономические войны Запада против нашего Отечества стала сталинская индустриализация, в ходе которой страна получила полную экономическую независимость.



Использует ли Россия свой сакральный шанс?



https://www.biblio-globus.ru/product/10895113