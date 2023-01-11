 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 12.01.2023
10:42  Пашинян решил рискнуть армянским государством, - Геворг Мирзаян
10:41  Ким Чен Ын объявил год большой бомбы
10:39  Газпром и китайская CNPC обсудили газопровод "Союз Восток" через Монголию
10:35  Financial Times: План Си Цзиньпина по перезагрузке экономики Китая и возвращению своих друзей
10:32  "Возрождение России. Сакральный шанс санкционной войны". Анонс презентации новой книги В.Катасонова
10:31  Казахская диаспора Украины пытается рассорить Москву и Астану
10:26  Флаг ЛГБТ стал символом поклонения новым богам в США, - Джереми Карл

09:22  Китаю доказывают, что он не центр мира, а полюс, - М.Макаров
08:29  Найдены пропавшие под Соледаром британские "волонтеры" Бегшо и Перри - "двухсотый" и "трехсотый"
08:23  Субсидии, льготы, преференции. Как поддержат промышленность Узбекистана
08:01  Турция расширяет свои амбиции на постсоветском пространстве, - С.Маркедонов
07:32  2023 год: опасная неустойчивость. Основные факторы, - Вл.Овчинский, Ю.Жданов
07:27  Каких привилегий лишился Назарбаев после отмены закона о Елбасы
07:25  События в Каракалпакстане: основным подозреваемым запросили 18 лет тюрьмы
07:21  Данияр Ашимбаев: Год будет интересным, но сложным
07:19  Украина должна испечься на огне войны, но не должна сгореть в угоду Запада, - Ахмет Бурханов
06:46  Неугомонный отставник Аркадаг намерен вновь изменить Конституцию Туркменистана
00:35  Новые страницы интеграции в Евразийском экономическом союзе
00:34  В Киргизии ищут (и не могут найти) 70 млн налогов рынка "Кудайберген"
00:31  Американо-китайское соперничество в АТР: декларации и реальность, - А.Лукин
00:30  As-Sabeel: Украинский кризис подорвал доверие к Всемирному банку и МВФ
00:29  Потуги Запада напрасны - потолки цен на нефть уже не работают
00:12  Иранская модель развития. Об опыте выживания под санкциями, - Владимир Трегубов
00:00  Экс-глава УзбМИД Владимир Норов стал директором Международного института Центральной Азии
Среда, 11.01.2023
22:37  Умер первый президент Башкирии Муртаза Рахимов
22:04  В боях за Соледар выбило глаз украинскому актеру Линартовичу
21:36  В Кабуле в результате взрыва у здания МИД погибли более 20 человек
20:11  "Хватит дурака валять". Путин оценил работу своего правительства
19:49  Командующим Росармией в зоне СВО назначен генштабист Герасимов - ближайший сподвижник непобедимого Шойгу
19:45  Иноагенты и их либеральная "миссия" в России, - Петр Дмитриев
19:43  США – Китай: инвестиционная война. Пекин занимает выжидательную позицию, - В.Катасонов
18:32  Начался обратный отсчет до уничтожения Польши, - Марек Галась
17:14  Отчего стонет Урсула фон дер Ляйен? - Эмиль Боев
17:12  Китай сделал США серьезное предупреждение: Отвечаем на ваш военный сговор
16:49  Канат Тумыш - новый замМИД Казахстана и три новых каз-посла
15:41  Запад надеется на обвал нефтяных доходов России, - "Взгляд"
15:35  Турция тайно поставляет Украине запрещенные кассетные боеприпасы, - уверяет (провоцирует?) американский "Foreign Policy"
13:33  Послезавтра в очередной внеочередной раз будет "самораспущен" Парламент Казахстана
13:20  Уволены два высокопоставленных сотрудника МНБ Туркмении - Гочов и Метджиев
12:12  Движение BLM призвало распустить полицию в США
12:00  Новогодние киндер-сюрпризы Правительства Казахстана
11:55  Власти Узбекистана упростили оформление вида на жительство
11:52  Кулибаев - соны? Каздепутаты ставят вопрос о раскулачивании главного елбасеныша
11:49  О "мирных митингах" и "газовых протестах", - Данияр Ашимбаев
11:47  На кредитование предприятий Узбекистана банкам выделят около $5 млрд
11:03  Россию хотят превратить в Московию. Николай Патрушев - о Западе и Украине
09:55  "Армия Z" взяла Соледар. Наступление продолжается
09:50  А король-то.... Конституционный суд Казахстана окончательно прикончил титул и статус елбасы
09:45  В Киеве благодарят Токаева за многовекторность Казахастана
09:40  МИД Казахстана: Астана не участвовала в установке "юрты несокрушимости" в Буче
09:36  Продукты в Казахстане за год подорожали на 25%
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Возрождение России. Сакральный шанс санкционной войны . Анонс презентации новой книги В.Катасонова"Возрождение России. Сакральный шанс санкционной войны". Анонс презентации новой книги В.Катасонова
10:32 12.01.2023

Возрождение России. Сакральный шанс санкционной войны. | Катасонов В.Ю.

Издательство: Книжный мир
Год издания: 2022
ISBN: 978-5-6048887-4-2
Тип переплета: твердый
Тираж: 1000
Количество страниц: 570
Высота, см.: 21
Ширина, см: 13
Толщина, см: 3
Вес в граммах: 566

В своей новой книге Председатель Русского экономического общества имени С.Ф. Шарапова, доктор экономических наук, профессор Валентин Юрьевич Катасонов анализирует необратимые процессы, разрушающие экономику недружественных стран Запада, вступивших во главе с США в экономическую войну против России.

Автор подчеркивает, что экономическая война против нашей страны велась на протяжении нескольких столетий почти полвека.

Мощным ответом на экономические войны Запада против нашего Отечества стала сталинская индустриализация, в ходе которой страна получила полную экономическую независимость.

Использует ли Россия свой сакральный шанс?

https://www.biblio-globus.ru/product/10895113

Источник - biblio-globus.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1673508720


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Законопроект по регулированию розничных цен на сжиженный газ прошел первое чтение
- Распоряжение Председателя Мажилиса о созыве совместного заседания Палат Парламента
- Кадровые перестановки
- Алихан Смаилов обозначил приоритетные задачи Правительства на 2023 год
- Данияр Ашимбаев: Год будет интересным, но сложным
- Помощь в безвыходной ситуации: новый закон о банкротстве заработает в марте
- Модернизация объектов торговли, сдерживание цен на продукты и повышение экспорта: Алихан Смаилов провел заседание коллегии МТИ РК
- "Ак жол" считает необходимым отменить СНТ и урегулировать порядок проведения пилотных проектов в новом Налоговом кодексе
- "Ак жол" требует разобраться с сомнительными тратами и сигналами о коррупции в центре программы "Болашак"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  