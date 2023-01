ЦентрАзия | Financial Times: План Си Цзиньпина по перезагрузке экономики Китая и возвращению своих друзей

10:35 12.01.2023 Financial Times

План Си Цзиньпина по перезагрузке экономики Китая и возвращению своих друзей

FT: Китай стремится уменьшить международную изоляцию, чтобы оживить экономику



Китай старается уменьшить свою международную изоляцию, чтобы восстановить экономику в условиях повторных волн COVID, пишет FT. Однако Запад по-прежнему считает Пекин угрозой, а улучшение экономических показателей в ближайшее время вряд ли возможно.



Джеймс КинджСун ЮЦиньнин Лю



На фоне хаотичного выхода из локдаунов, введенных из-за COVID, Китай стремится уменьшить свою международную изоляцию и повысить темпы экономического роста.



Издержки хаотичного выхода Китая из стратегии "нулевого коронавируса" растут. Несмотря на практически неизменное официальное число погибших, множество некрологов по пожилым общественным деятелям, от ученых до оперных певцов, демонстрируют воздействие вируса на уязвимое к нему население.



Больницы в нескольких частях страны переполнены, а борьба в Китае за противовирусные препараты и обезболивающие средства создает дефицит лекарств по всей Азии. По неофициальным прогнозам, число людей, которые могут умереть в результате новой волны инфекции в Китае, составляет около миллиона человек.



Такие перспективы не только наносят ущерб имиджу Си Цзиньпина, самого могущественного лидера Китая со времен Мао Цзэдуна. Они также создают большие сложности для органов пропаганды Пекина, пытающихся защитить политику властей после двух лет, потраченных на раздувание огромного числа погибших на Западе как свидетельство превосходства Китая в государственном управлении.



Но за хаосом во внешней и экономической политике Си происходит фундаментальная перезагрузка. По словам китайских официальных лиц и правительственных советников, Пекин разрабатывает политику, направленную на улучшение дипломатических отношений, которые сильно ухудшились в последнее время, и на стимулирование замедлившейся экономики.



Высокопоставленные китайские чиновники указывают, что мотивация запланированной перезагрузки, успех которой остается неопределенным, проистекает из сочетания различных экономических, социальных и внешнеполитических вызовов, которые достигли критического уровня.



Некоторые из новых стратегий и планов отражают "дух" 20-го съезда Коммунистической партии Китая, состоявшегося в октябре, самого важного события в китайском политическом календаре за пять лет, которое задало тон серии далеко идущих целей.



После нескольких месяцев жесткой внутренней политики Си добился беспрецедентного третьего срока в качестве лидера КПК и смог выбрать правящее политбюро, состоящее исключительно из лояльных ему членов. Теперь, когда съезд позади, Си пытается скорректировать курс.



С экономической точки зрения, основные цели состоят в том, чтобы восстановить устойчивый рост замедляющейся экономики Китая, улучшить положение сотен миллионов китайских тружеников села, стабилизировать "больной" рынок недвижимости и урегулировать кризис, поразивший финансы десятков местных органов власти.



Чэнь Чжиу, один из нескольких ведущих экономистов, которые ожидают, что Пекин "протолкнет" ряд политических мер, направленных на рост экономики, сказал, что, по его ожиданиям, к 2023 году целевой показатель этого роста составит "6% или выше", что намного больше, чем прогноз МВФ в 4,4%.



"Учитывая, что власти стремятся к среднему темпу роста в 5%, а в 2022 году, вероятно, будет достигнуто всего около 3%, в 2023 году нужно около 7%", - говорит Чэнь, профессор финансов Гонконгского университета. Несколько других экономистов прогнозируют рост ВВП в 2023 году на уровне выше 5%.



С дипломатической точки зрения, главная цель Китая состоит в том, чтобы улучшить отношения с некоторыми странами на Западе после периода, когда Пекин чувствовал себя в неудобной изоляции. Основное внимание уделяется связям с Европой, которые сильно пострадали из-за того, что Китай косвенно поддерживал своего партнера Россию на протяжении всего украинского конфликта.



"Дипломатически Пекин надеется, что не станет соперником всех западных стран, и при этом он не хочет выглядеть изолированным на многосторонних форумах, - говорит Ю Цзе, эксперт по Китаю британского аналитического центра Chatham House. - Неуверенная военная авантюра России на Украине значительно снизила отдачу для Пекина от его инвестиций в двусторонние отношения с Москвой".



В то время как Си и президент России Владимир Путин в прошлом месяце пообещали углубить двусторонние отношения, некоторые китайские чиновники в частных беседах с Financial Times стремились внести ясность в отношения между Пекином и Москвой по украинскому вопросу.



Кое-кто из них даже позволил себе некоторую язвительность. "Путин просто не в себе, - говорит один китайский чиновник, который отказался назвать свое имя. - Решение о спецоперации было принято очень небольшой группой людей. Китай не должен слепо следовать за Россией".



Недоверие к Москве



Отправной точкой дипломатической перезагрузки Си Цзиньпина является переоценка в Пекине преимуществ его тесных отношений с Москвой.



Китай теперь понимает вероятность того, что Москве не удастся одолеть Украину и Россия выйдет из конфликта "второстепенной державой", которая, по словам китайских официальных лиц, значительно ослабла экономически и дипломатически на мировой арене.



Кроме того, несмотря на все публичные заявления о двусторонней дружбе, в частных беседах некоторые китайские официальные лица выражают, по крайней мере, некоторое недоверие к самому Путину.



Пять высокопоставленных китайских чиновников, знакомых с этим вопросом, в разное время за последние девять месяцев сообщили FT, что Москва не информировала Пекин о своем намерении начать полномасштабную военную спецоперацию на Украине до того, как Путин отдал приказ о ее начале.



Такие взгляды расходятся с впечатлением, созданным совместным заявлением Китая и России от 4 февраля после встречи Си и Путина в Пекине - всего за 20 дней до того, как Россия вошла на Украину. В нем говорилось, что "китайско-российское сотрудничество не знает границ… запретных зон в нем нет".



Стенограмма разговора двух лидеров не была обнародована, поэтому неясно, что именно произошло между Си и Путиным. Однако один чиновник сообщил FT, что ближе всего к теме о спецоперации Путин был, когда проинформировал Си Цзиньпина о том, что Россия "не исключает принятия любых возможных мер, если восточноукраинские сепаратисты нападут на российскую территорию и вызовут гуманитарные бедствия".



По словам чиновника, эти высказывания были восприняты китайской стороной как сигнал о возможности некоторого ограниченного военного вмешательства, а не той тотальной военной спецоперации, которую начал Путин.



По словам китайских официальных лиц, свидетельством непонимания Китаем истинного положения дел явилось понижение в должности в июне Ле Юйчэна, который во время начала спецоперации был заместителем министра иностранных дел и главным экспертом министерства по России.



В китайских официальных кругах о Ле широко говорили как о вероятном следующем министре иностранных дел. Сейчас он занимает пост заместителя главы Национальной администрации радио и телевидения. "Ле был понижен в должности на два уровня, - сказал один человек, знакомый с этим вопросом. - Он был признан виновным в провале разведывательных данных о спецоперации России".



Каков бы ни был характер того, что Путин сказал Си, китайские дипломаты, стремящиеся восстановить положение Китая в Европе, в частных беседах утверждают, что Пекин не знал о намерении Москвы начать полномасштабный ввод войск на Украину.



Эта линия - лишь одно из направлений более широкой стратегии, направленной на ослабление признаков изоляции Китая и предотвращение еще большего сближения Европы с США.



По словам китайских и европейских официальных лиц, главная уловка Пекина состоит в том, чтобы попытаться убедить европейских коллег, что он готов использовать тесные отношения с Москвой, чтобы удержать Путина от применения ядерного оружия.



По словам высокопоставленных китайских чиновников, еще одним аспектом стратегии Пекина является позиционирование себя не только как потенциального миротворца, но и как сторону, готовую к участию в любых послевоенных усилиях по восстановлению Украины.



Сам Си стремился изобразить себя сторонником мира в высказываниях, которые он сделал Путину в конце прошлого месяца.



"Дорога к мирным переговорам не будет гладкой, но до тех пор, пока усилия не будут оставлены, перспектива мира всегда будет существовать, - сказал Си. - Китай будет продолжать придерживаться объективной и справедливой позиции, работать над объединением международного сообщества и играть конструктивную роль в мирном урегулировании украинского кризиса".



Еще одним признаком того, что Китай стремится смягчить свой антагонизм по отношению к Западу, является отстранение Чжао Лицзяня, одного из самых известных дипломатов из категории "воинов-волков". Бывший официальный представитель министерства иностранных дел, Чжао теперь числится одним из трех заместителей директора департамента по пограничным и морским вопросам, относительно малоизвестного подразделения китайского МИДа.



Чжао, у которого 1,9 миллиона подписчиков в Твиттере, часто использовал свою учетную запись, чтобы набрасываться с критикой на Запад. В 2019 году Сьюзан Райс, которая работала советником Барака Обамы по национальной безопасности, назвала Чжао "расистским позором" после того, как он отправил провокационный твит о расовых столкновениях в Вашингтоне.



Стремясь наладить отношения с европейскими державами, Пекин настаивает на том, чтобы его европейские коллеги согласились повторять его мантру "нет разъединению мировых экономик", что свидетельствует о явном разногласии с Вашингтоном, который как раз стремится ограничить коммерческие связи США с Китаем в определенных областях, особенно в отношении чувствительных технологий.



"Китай осознал, что одновременно враждовал со слишком многими государствами, особенно среди развитых стран, которые до сих пор являются его основными торговыми и экономическими партнерами", - говорит Жан-Пьер Кабестан, эксперт по Китаю из Гонконгского баптистского университета.



"Поэтому он очень старается установить контакт с ЕС и ключевыми европейскими странами - Германией, Францией, Италией и Испанией, а также с азиатскими союзниками Америки, такими как Япония и Южная Корея, и здешними партнерами США, такими как Вьетнам".



ЕС является крупнейшим торговым партнером Китая, и у Пекина огромное активное сальдо торгового баланса с Евросоюзом. Точно так же несколько ведущих европейских компаний входят в число крупнейших иностранных инвесторов Китая.



Стремление Китая к дипломатической перезагрузке в отношениях с Европой, похоже, приносит хорошие результаты. За визитами в Пекин в ноябре канцлера Германии Олафа Шольца и президента Европейского совета Шарля Мишеля в начале этого года последуют президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджия Мелони.



Ожидается, что Макрон вслед за Шольцем выразит несогласие с "разделением" Китаем, тем самым уступив Пекину некоторые позиции в его давней стратегии, направленной на разжигание разногласий между европейскими державами и США.



Хотя Шольц ранее также говорил о снижении зависимости от Китая, во время своего визита в Пекин немецкий канцлер ясно дал понять, что Берлин не только отвергает "разделение экономик", но и рассматривает Китай как "важного экономического и торгового партнера".



"Макрон, как и Шольц, выступает против "разделения". Он по-прежнему продвигает "вовлечение" Китая, - говорит Кабестан. - И Китай попытается использовать стратегические амбиции Макрона в отношении европейской автономии, чтобы вбить клин между Европой и Америкой".



Надежда на то, что Китай поможет удержать Москву от применения ядерного оружия, является мощным мотиватором в европейских столицах, говорят европейские чиновники и аналитики.



"Китай всегда выступал бы против применения ядерного оружия, - говорит Сьюзан Ширк, председатель Китайского центра XXI века в Калифорнийском университете в Сан-Диего. - Но когда Си Цзиньпин говорит подобные вещи европейским лидерам, он хочет подчеркнуть определенную дистанцированность от России".



Имеются признаки того, что такой подход неплохо работает в пользу Пекина. "Отношения между Китаем и Европой значительно улучшились, потому что Европа не выступает за "разделение" с Китаем и не требует стратегической независимости", - говорит Дин Чун, директор Центра европейских исследований Университета Фудань в Шанхае.



"Европа также сталкивается с рядом проблем, таких как энергетический кризис и большие трудности с восстановлением экономики, - добавляет Дин. - Отношения, безусловно, восстанавливаются, но у нас не должно быть слишком больших ожиданий относительно того, как далеко они могут зайти".



Несмотря на заявления Пекина о том, что он не получал предупреждения из Москвы о начале спецоперации, в европейских столицах все-таки по-прежнему существует значительный скептицизм в отношении усилий Китая по налаживанию отношений с Европой.



Официальные лица ЕС и правительств стран - членов Евросоюза постоянно жалуются на поддержку Китаем путинской спецоперации и на неспособность Си Цзиньпина оказать на своего московского коллегу давление с целью положить ей конец. Кроме того, резкое разоблачение украинским конфликтом тотальной зависимости ЕС от России в плане энергоносителей ускорило усилия по снижению аналогичной зависимости от Китая в отношении некоторых важнейших сырьевых полезных ископаемых и технологичных товаров.



В октябре Еврокомиссия призвала европейские столицы ужесточить свое отношение к Китаю, что, как сказал FT один из высокопоставленных брюссельских чиновников, означало "переход к логике тотальной конкуренции с Пекином как в экономическом, так и в политическом отношении".



Покупательский ажиотаж?



В то время как предполагаемая дипломатическая перезагрузка Китая начинает посылать сигналы всему миру, в Пекине все же считается более важной его стратегия по поддержке экономического роста внутри страны. Существует пока неподтвержденное предположение, лежащее в основе формирующейся стратегии стимулирования роста, о том, что что Китай выйдет из экономического кризиса, вызванного пандемией COVID, уже в течение следующих нескольких месяцев.



Хань Вэньсю, высокопоставленный чиновник влиятельной Центральной комиссии по финансовым и экономическим вопросам, заявил в декабре, что первый квартал следующего года, вероятно, еще будет отмечен некоторыми экономическими сбоями, но во втором квартале ожидается экономическое улучшение "ускоренными темпами".



"У нас есть уверенность, условия и возможности, чтобы изменить экономику Китая к лучшему", - сказал Хань.



Считается, что его слова имеют очень серьезный вес, поскольку комиссию, в которой он работает, возглавляет сам Си Цзиньпин.



Хань выделил недвижимость и потребительские расходы в качестве двух областей, требующих внимания. Что касается рынка недвижимости, который был основным фактором роста ВВП за последние два десятилетия, то Хан объявил, что "устранение рисков на нем… является высшим приоритетом".



Аналитики интерпретируют его слова как то, что Пекин планирует стабилизировать этот рынок, продажи которого в ноябре сократились на 28,4% в годовом исчислении, где-то во втором полугодии нынешнего года. В дополнение к "вербальной" поддержке Хана, Пекин представил 16 мер поддержки рынка недвижимости, в то время как государственные банки пообещали возможные кредиты на общую сумму около 256 миллиардов долларов конкретным застройщикам.



Повышение потребительских расходов также находилось в центре внимания Центральной экономической рабочей конференции, которая состоялась в середине декабря. Эта ежегодная конференция считается особенно важной, поскольку она состоялась сразу после 20-го съезда партии, и поэтому ее можно рассматривать как заявление о намерениях новой администрации Си Цзиньпина.



По словам правительственных советников, в более долгосрочной перспективе Пекин намерен реализовать свою цель "общего процветания", существенно увеличив число людей со средним доходом. Но в краткосрочной перспективе многие эксперты ожидают "волну облегчения" расходов после того, как закончатся сбои с COVID.



Энди Ротман, инвестиционный стратег в фонде Matthews Asia, говорит, что огромный объем сбережений китайских домохозяйств может стимулировать рост потребительских расходов после выхода из локдаунов COVID. Он отмечает, что балансы семейных банков с начала 2020 года выросли на 42%, или на 4,8 триллионов долларов - сумма, превышающая ВВП Великобритании.



Ротман ожидает в экономической политике Пекина возвращения к "прагматизму" в после некоторого спада в последние годы, ссылаясь на обещания Си на партийном съезде "поднять доход на душу населения до новых высот" и "обеспечить благоприятные условия для частного предпринимательства".



И портфельные инвесторы, работающие на китайском рынке, похоже, готовы принять идею о том, что экономика Китая находится на грани выздоровления. Гонконгский индекс Hang Seng, показатель настроений в отношении состояния экономики Китая, значительно восстановился после недавнего падения в октябре прошлого года.



Но некоторые аналитики настроены более скептически, указывая на несколько хаотичный выход Китая из карантина.



"С учетом того, что цель "COVID – ноль" теперь уже видна в зеркале заднего вида, рынки ожидают взрывного восстановления уже в 2023 году, - говорит Дерек Сиссорс, главный экономист исследовательской компании Beige Book. – Наверное, со временем так оно и будет. Однако в связи с продолжающейся волной COVID, падением инвестиций до минимума за 10 кварталов и продолжающимся отказом от новых заказов, значимое восстановление китайской экономики сразу же в первом квартале нынешнего года становится все более нереалистичным". Источник - ИноСМИ

