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Ким Чен Ын объявил год большой бомбы
10:41 12.01.2023

Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом АО "РС-Балт" либо касается деятельности иностранного агента АО "РС-Балт". 18+

На Корейском полуострове уже не просто говорят об очередной эскалации, а всерьез готовятся к возможным ядерным ударам.

В Сеуле подчеркивают готовность "отвечать на провокации Пхеньяна, не боясь даже начала войны".

США и Республика Корея отрабатывают варианты действий на случай потенциального применения КНДР ядерного оружия, сообщили вечером во вторник в Белом доме. Опасения насчет того, что Пхеньян может довести дело до ядерного конфликта, обострились на фоне воинственных заявлений северокорейского лидера Ким Чен Ына, сделанных в последние дни 2022 года.

Какие угрозы видят в Пхеньяне

О том, что США под предлогом укрепления своих союзнических отношений с Японией и Южной Кореей фактически создают "азиатскую версию НАТО", Ким Чен Ын заявил 31 декабря на VI пленуме ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК). В докладе, сразу же названном местными СМИ "историческим", лидер КНДР отметил, что "Южная Корея стала очевидным врагом".

При этом, по его словам, "США и враждебные силы" получили "серьезный удар" благодаря усилению военных возможностей КНДР и теперь "трепещут от страха и беспокойства". В этой ситуации, отметил Ким Чен Ын, необходимо прикладывать вдвое больше усилий для укрепления военных возможностей.

КНДР грозит производить ядерное оружие как сосиски

В числе одной из главных задач Ким Чен Ын назвал создание новой межконтинентальной баллистической ракеты, которая позволила бы Северной Корее немедленно нанести ответный ядерный удар в случае нападения. Эксперты полагают, что речь идет про ракету с двигателем на твердом топливе, которую легче хранить и быстрее готовить к пуску.

Также Пхеньян провозгласил курс на массовое производство тактического ядерного оружия - Ким Чен Ын заявил про "увеличение его количества в геометрической прогрессии".

Как сообщает ТАСС со ссылкой на северокорейское агентство ЦТАК, военно-промышленный комплекс КНДР приурочил к пленуму ЦК ТПК торжественную передачу тридцати комплексов РСЗО калибра 600 мм, которые могут использоваться для запуска тактического ядерного оружия, в зоне досягаемости которого будет вся территория Южной Кореи.

Отмечается, что на фотографиях с церемонии видно, что каждая установка может нести по шесть ракет. В отдельном сообщении ЦТАК утверждает, что эти "сверхкрупные реактивные орудия" не имеют аналогов в мире. При помощи РСЗО калибра 600 мм КНДР осуществила испытательные ракетные пуски 31 декабря и 1 января, которые еще больше обострили остановку в регионе.

Кроме того, космическому агентству КНДР поручено изготовить разведывательный спутник, а также завершить создание ракеты-носителя для его запуска.

Реакция Сеула: "Ответим, не боясь начала войны"

Минобороны Республики Корея заявило, что использование Пхеньяном ядерного оружия приведет к коллапсу политической власти в КНДР, отметив при этом, что южнокорейская армия будет "сдерживать и отвечать" на угрозу. При этом подразумевается готовность не только нанести упреждающий удар по ракетным объектам КНДР и ее системе противоракетной обороны, но и возможность проведения операций по уничтожению руководства в Пхеньяне.

Что касается новых РСЗО калибра 600 мм, переданных северокорейской армии, и озвученных Ким Чен Ыном угроз, касающихся тактического ядерного оружия, то в Сеуле назвали это действиями, подрывающими мир и стабильность в регионе. При этом в министерстве обороны Южной Кореи заявили, что будут отвечать на любые провокации КНДР, не боясь даже "начала войны".

С этой целью в Южной Корее создано управление по противодействию ядерному оружию и другому оружию массового поражения (ОМП). Этой структуре поручены информационные и операционные функции, разработка вопросов боевого применения вооруженных сил, а также интегрированное управление средствами электромагнитного поражения и военным потенциалом в космосе и киберпространстве.

Один атом на двоих

Как сообщал ранее "Росбалт", Сеул и Вашингтон ведут переговоры о том, чтобы проводить совместные учения с участием американских ядерных сил, а также планировать вместе их операции, как это принято в НАТО. Ранее обе стороны указывали, что в случае конфликта США готовы своевременно разместить на Корейском полуострове "стратегические средства", под которыми подразумеваются современная авиация, подводные лодки и авианосные группы.

Вместе с тем, отвечая на вопросы журналистов, президент США Джо Байден заявил, что привлечение американских ядерных сил к совместным учениям с Южной Кореей в настоящий момент не обсуждается.

Тем не менее администрация президента Республики Корея настаивает, что Сеул и Вашингтон все же ведут переговоры о совместном планировании и реализации планов в ответ на северокорейскую ядерную программу, касающихся операций американских ядерных средств, а отрицательный ответ Байдена был связан с неточным использованием формулировок. Как пояснил агентству Reuters "представитель Белого дома высокого ранга", дело в том, что Республика Корея не является ядерной державой, в связи с чем проводить совместные маневры с ней было бы "чрезвычайно сложным". Однако это не исключает разных вариантов ответа на действия КНДР, которые вызывают у администрации Байдена "растущую обеспокоенность".

Переговорам оставлен шанс

Президент Республики Корея Юн Сок Ель заявил, что не против встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, но переговоры должны проходить не только ради демонстрации - нужны практические результаты. "Совсем нет причин отказываться от саммита, - цитирует ТАСС его интервью газете „Чосон ильбо". - Только народ, вероятно, уже немного устал от показных переговоров на высшем уровне".

Ранее Сеул выступил с инициативой, которая подразумевает предоставление экономической помощи КНДР в обмен на отказ Пхеньяна от ядерного оружия.

Михаил Макаров

Источник - Росбалт
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