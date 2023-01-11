Импотенция ОДКБ и техничный "слив" Армении: анатомия предательства элит

17:14 12.01.2023

Импотенция ОДКБ под председательством Армении и "слив" России: взгляд из Еревана



Отказ Еревана от проведения учений ОДКБ есть следствие политики палки о двух концах: с одной стороны, кризис в ОДКБ, вызванный бездействием организации, с другой стороны, председательство в ОДКБ Армении, которая не предпринимает мер для изменения ситуации. Как заявил председатель Ереванского политического клуба Арман Бошян в интервью телеграм-каналу ArmeniaOne, "можно говорить об импотенции ОДКБ, но эта импотенция происходит под председательством Армении, что очень важно указывать каждый раз, когда мы критикуем эту организацию".



По словам эксперта, председательство Армении в ОДКБ мало что изменило в структуре организации и внешней политике Армении.



"Несмотря на то что многие считают нынешнее правительство Армении пророссийским, Армения продолжает тенденцию движения на Запад, особенно с учетом фактора ослабления России из-за затяжной войны",

- сказал Бошян.

По его словам, шансы на то, что Армения выйдет из ОДКБ в 2023 году, напрямую зависят от итогов операции на Украине и дать сегодня точный прогноз нельзя.



"Я думаю, что нынешняя политика Армении и впредь будет ориентироваться на сдачу собственных интересов и создание общественного мнения для изменения внешней политики в сторону Турции. Никто не захочет заменить Армении ОДКБ, никто не ждет Армению в НАТО, наоборот, любой поворот, ослабляющий политические позиции Армении, будет усиливать влияние Турции в регионе и вызовет риск прямой военной интервенции",

- считает Бошян.

Эксперт считает, что Армения проводит политику "слабого толкни", как и все остальные страны региона.



"В списке слабых, кстати, не только Россия, но и Арцах (Нагорный Карабах. - Ред.). Политика Армении ориентирована на отказ от Арцаха и передачу этого вопроса третьим странам. Тем не менее процессу может помешать как Россия, так и Иран, ведь любой сдвиг в сторону Турции, без участия и контроля России и Ирана, создает угрозу безопасности двум главным игрокам в регионе", - полагает он.



Надо понимать, продолжил эксперт, что Россия участвует в азербайджанско-турецких проектах и "мирных" инициативах ровно до тех пор, пока это происходит при ее участии и под ее частичным контролем. С этой точки зрения, считает он, "слив" России из региона может вызвать противодействие, формы которого пока сложно предсказать.



"Ереван, вероятно, попробует заменить миротворцев в рамках изменения внешней политики и движения на Запад. Но никто, кроме Турции, не горит желанием заменить русских. Поэтому шансы на замену кем-то, кроме Турции, иллюзорны. Учитывая нынешнюю ситуацию и политические протурецкие процессы в Армении, возможно, что именно турецкие войска (возможно, под соусом ООН) являются желанным сценарием для ряда политиков Армении. Однако не факт, что такому сценарию не смогут помешать внешние игроки, такие как Россия и Иран, и в частности через Азербайджан. Поэтому вероятность, что замена увенчается успехом, все еще является низкой", - полагает Арман Бошян.



Стоит напомнить, что летом 2018 года Специальная следственная служба выдвинула обвинение против действующего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова по признакам 1-й части статьи 300.1 УК Армении. Как сообщало EADaily, на немедленном аресте генерала Юрия Хачатурова до его официального отзыва Ереваном с поста генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) настаивал Арсен Харатян - тогдашний советник премьер-министра Армении по внешней политике. По словам источника, Арсен Харатян был "излишне принципиален" в вопросе "немедленного ареста" Хачатурова, хотя было изначально ясно, какую реакцию России и других партнеров по ОДКБ это вызовет.