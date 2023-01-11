В американском Капитолии хотят поставить бюст укр-преза Зеленского

18:16 12.01.2023

Фото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk



Республиканцы выступили против идеи установить бюст Зеленского в Капитолии



Член палаты представителей конгресса США от штата Джорджия республиканка Марджори Тейлор Грин раскритиковала поступившее ранее от коллеги по партии предложение установить бюст президента Украины Владимира Зеленского в Капитолии. Об этом она написала 12 января в своем аккаунте в Twitter.



Политик отреагировала на предложение республиканца Джо Уилсона, который предложил резолюцию с предложением разместить бюст Зеленского в той части Капитолия, которую занимает палата представителей.



"Категорически нет! Мы служим Америке, не Украине!" - отметила Грин, прикрепив к своей публикации фотографию резолюции, в которой предлагалось установить бюст в Капитолии.



Ее коллега по партии, член палаты представителей Энди Биггс также негативно отреагировал на идею установки бюста украинского политика.



"Больше $100 млрд Украине было недостаточно?" - риторически вопрошает он в Twitter.



В этот же день старший научный сотрудник Института Катона Даг Бэндоу внес предложение, согласно которому властям США необходимо сформировать свой центр противодействия дезинформации из-за постоянной лжи Зеленского. Бэндоу раскритиковал президента Украина и его соратников за использование частично финансируемого США так называемого Центра противодействия дезинформации против тех, кто призывает к мирному урегулированию конфликта.



До этого, 9 января, журналист Fox News и Newsmax Кайл Беккер заявил о том, что Киеву следует найти другой источник финансирования, помимо бюджета США.



6 января официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер объявила, что США выделят крупнейший в истории пакет военной помощи Украине на сумму в $3 млрд. Представитель Белого дома отметила, что $225 млн из них будет потрачено на формирование долгосрочного потенциала и общей модернизации Вооруженных сил Украины (ВСУ).



Страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее основной задачей стала защита населения Донбасса.