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|Саудовский ф/к "Аль-Хилаль" хочет купить Месси и обещает рекордную зарплату в 300 миллионов долларов в год!
19:52 12.01.2023
ФК "Аль-Хилаль" намерен подписать Месси за 300 миллионов долларов
Чемпионат Саудовской Аравии по футболу может увеличиться еще одной мега-звездой. Лучший игрок ЧМ-2022, капитан сборной Аргентины Лионель Месси может перейти в клуб "Аль-Хилаль", основной конкурент "Аль-Насра" Криштиану Роналду, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Mundo Deportivo, один из известных клубов Азии "Аль-Хилаль" намерен привлечь в свои ряды форварда французского "ПСЖ" и аргентинской сборной. Саудиты хотят предложить зарплату лучшему игроку мундиаля-2022 в размере 300 миллионов долларов в год. Тем самым "Аль-Хилаль" хочет обогнать своего главного конкурента "Аль-Насра" в чемпионате Саудовской Аравии. Но, по мнению некоторых, привлечение Месси – в первую очередь это популяризация футбола в регионе с дальнейшим получением ЧМ-2030.
Контракт Лионеля Месси с парижанами заканчивается в конце этого сезона, и он пока не решил, где продолжит карьеру. "ПСЖ" намерен продлить договор.
Куандык Шынасилов