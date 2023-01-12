Самолет рейса Бангкок-Москва экстренно сел в Самарканде из-за драки на борту

21:54 12.01.2023

В Узбекистане экстренную посадку совершил самолет рейса Бангкок - Москва



12 января 2023,

Самолет рейса Бангкок-Москва экстренно сел в Самарканде из-за ухудшения самочувствия беременной пассажирки и драки на борту. Об этом 12 января сообщает источник "Известий".



Как отметил источник, экипаж принял решение об экстренной посадке из-за того, что в ходе завязавшейся на борту самолета драки пострадала беременная женщина, у которой, на фоне этого, начались преждевременные схватки. Сообщается, что женщина находилась на шестом месяце беременности, у нее начались преждевременные роды. Известно, что также в ходе драки пострадала одна из бортпроводниц самолета.



Экипаж принял решение садиться в ближайшем аэропорту. Сейчас с дебоширами разбирается полиция, а беременной женщине оказывают медицинскую помощь.



По словам источника, после приземления у самолета также была обнаружена техническая неисправность. По словам очевидцев, у борта могла быть повреждена обшивка.



"Причиной посадки стала беременная пассажирка, у которой начались преждевременные схватки. Экипаж принял решение произвести посадку самолета в ближайшем аэропорту. После посадки на аэродроме пассажирку забрала карета скорой помощи и госпитализировала в лечебное учреждение для оказания квалифицированной медицинской помощи", - сообщили в пресс-службе Uzbekistan Airports.



Сообщается, что экстренная посадка прошла в аэропорту Самарканда в 17:52 по местному времени (15:52 мск), на его борту находились 364 пассажира. По информации источника, пассажиры будут доставлены в Москву двумя резервными самолетами меньшей вместимости или ближайшим регулярным рейсом компании "Аэрофлот" из Самарканда в Шереметьево.



Ранее, 9 января, самолет авиакомпании Azur Air, летевший из Москвы в Гоа, срочно сел в индийском штате Гуджарат из-за получения сообщения о мине на борту. Как рассказали пассажиры, самолет более трех часов проверяют в Индии после сообщения о минировании.