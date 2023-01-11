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Байден утащил и потерял совсекретные документы. Назначен спецпрокурор для расследования
22:08 12.01.2023

Минюст США назначил спецпрокурора для расследования инцидента с секретными документами у Байдена
Алексей Меркулов
Глава Министерства юстиции США Меррик Гарленд объявил о назначении специального прокурора, который займется расследованием инцидента с ненадлежащим хранением президентом США Джо Байденом секретных документов. Им стал бывший федеральный прокурор Роберт Хер.

В США вновь разразился скандал из-за хранения секретных документов в ненадлежащих условиях. На этот раз под ударом оказался действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден. В гараже его дома в Уилмингтоне были обнаружены секретные материалы, которые он там хранил со времен нахождения на посту вице-президента в администрации Барака Обамы. Отмечается, что бумаги с пометкой "засекречено" могли в нарушение регламентов находиться у Байдена в его бытность частным лицом.

В ходе выступления перед журналистами министр юстиции США указал, что он уже подписал распоряжение о назначении спецпрокурора. "Документ уполномочивает его расследовать, нарушило ли какое-либо физическое или юридическое лицо закон в связи с этим делом", - заявил Гарленд, передает ТАСС.

При этом он отметил, что спецпрокурор не будет находиться под повседневным контролем какого-либо должностного лица министерства, но он должен соблюдать правила, процедуры и принципы министерства.

Напомним, что сначала секретные документы времен работы Джо Байдена вице-президентом были найдены в аналитическом центре в Вашингтоне, а затем и в другом офисе.

Ранее спикер палаты представителей США Кевин Маккарти потребовал от американского Конгресса провести расследование указанных фактов. При этом он обвинил действующую администрацию в политике двойных стандартов, припомнив им аналогичный инцидент с бывшим главой государства республиканцем Дональдом Трампом. А конгрессмен от Республиканской партии Пол Госар указал, что за хранение секретных бумаг Байдену может грозить до 10 лет тюрьмы.

Источник - Российская газета
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