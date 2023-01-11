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Центральная Азия: по советскому – из всех стволов, - Сергей Кожемякин
00:06 13.01.2023

Центральная Азия: по советскому - из всех стволов

"Декоммунизаторские" инициативы в республиках Центральной Азии льются с таким мощным напором, что наводят на мысль о некоем соревновании. В Киргизии предложили записать в число жертв "тоталитарного режима" всех осужденных в 1918-1953 годах, взяв за основу украинское законодательство. Аналогичные процессы происходят в Узбекистане и Казахстане.

На всем протяжении постсоветского развития Киргизия являла собой островок относительного "исторического здравомыслия". В отличие от соседних стран, здесь не происходило тотального сноса советских памятников, переименований и других подобных процессов, с помощью которых новые элиты утверждали свою легитимность.

И вот теперь руководство республики, судя по всему, решило наверстать упущенное. Мотивы предельно шкурные. Во-первых, власти хотят переключить внимание нищающего и озлобленного населения от углубляющегося кризиса. Во-вторых, правители Киргизии не прочь половить рыбку в мутной воде международного противостояния. В условиях, когда Запад пытается вырвать Центральную Азию из-под влияния России и Китая, они готовы продать свою уступчивость за звонкую монету. Сигналом к этому и является борьба с "колониальным прошлым". Востребованность подобных инициатив доказывает пропагандистская кампания, развернутая на Западе. "Би-би-си", "Радио Свобода" и другие СМИ в последнее время буквально фонтанируют материалами о "колонизации" Россией Средней Азии, Кавказа, Сибири и других регионов.

В соответствии с этими задачами под конец года на свет появился законопроект о реабилитации жертв репрессий. Размещенное на интернет-сайте парламента обоснование насквозь проникнуто застарелыми антисоветскими штампами. "Вновь открытые многочисленные факты и документы не перестают удивлять. На деле это был неперестающий [так в тексте] государственный политический террор, который затронул все слои общества, все категории граждан в том или ином объеме, прямо или косвенно коснулся каждой семьи", - утверждают авторы.

Это грубая и вполне сознательная ложь. Инициаторы законопроекта не могут не знать, что за 35 лет - с 1918 по 1953 год - репрессиям всех видов в Киргизии подверглись 18 тысяч человек, или менее одного процента жителей республики, если рассматривать численность населения на 1953 год. Соответствующие данные вскользь упоминаются в самом обосновании. Все запросы на реабилитацию, которые поступали в Верховный суд, начиная с 1950-х годов, были удовлетворены. Исключение составили четыре (!) дела, касающиеся бойцов Туркестанского легиона вермахта.

Казалось бы, все давно разложено по полочкам, и дальнейшее ковыряние в ранах столетней давности не имеет смысла. Но авторов законопроекта такое положение не удовлетворяет. Им нужно во что бы то ни стало разворошить осиное гнездо. Не имея другого способа подкопаться под этот вопрос, они избрали лукавый и опасный путь - многократно расширить само понятие "репрессии". Теперь под ними предлагается понимать наказания за все совершенные с 1918 по 1953 год преступления, включая воровство, спекуляцию, контрабанду, должностные преступления и т.д. Обосновывается это тем, что для выполнения спускаемого сверху "плана репрессий" следователи якобы по своему усмотрению распределяли обвинения, а права на защиту и справедливый суд все осужденные заведомо были лишены. Подобным утверждениям предложено верить на слово: ни одного доказательства этого в документе не приводится.

Руководствуясь сиюминутными корыстными интересами, авторы открывают ящик Пандоры. Формально в законопроекте сохраняется пункт об отказе в реабилитации лицам, осужденным за измену Родине, шпионаж и т.п. В то же время все содержание будущего закона, представляющего Советскую власть как бессмысленно-беспощадного монстра, оправдывает этих и всех остальных преступников. Вполне закономерно, что депутаты считают позитивным опыт таких стран, как Грузия и Украина. На последнюю разработчики призывают равняться в связи с принятым там в 2018 году законом "О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов".

Также законопроектом предлагается создать комиссию по реабилитации жертв политических репрессий и полностью пересмотреть порядок реабилитации. В ходе нее, как указывается, не будут учитываться материалы советской судебной системы, которая-де принципиально отличается от современной - "работающей по цивилизованному демократическому принципу".

Важно еще одно обстоятельство. Документ предложен не "рядовыми" депутатами. Среди его авторов спикер парламента Нурлан Шакиев, председатель комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Чолпон Султанбекова и ряд других. Это заставляет сомневаться в "самодеятельности" парламентариев, которые вряд ли бы решились выступить без сигнала сверху. Любопытно, что перед Новым годом упомянутая Султанбекова была награждена президентом одной из высших наград страны - орденом "Данк".

Наконец, инициатива вписана в другие шаги антисоветской и русофобской направленности. Тот же спикер Шакиев выступил зачинщиком новой кампании переименований. Ее целью является ликвидация всех названий, "заимствованных из других языков". На первом этапе глава парламента предложил переименовать все четыре столичных района: Ленинский, Первомайский, Октябрьский и Свердловский. Как заявил в конце декабря глава государственного агентства по делам госслужбы и местного самоуправления Эльчибек Жантаев, власти согласны с этим. "Противодействия не будет, - добавил чиновник. - Готовятся предложения о переименовании всех четырех районов".

"Засветился" спикер и запретом выступать на русском языке министру природных ресурсов, экологии и технического надзора Динаре Кутмановой. "Кто вам разрешил подготовить доклад на русском? Правило для всех едино: выступите на киргизском!" - потребовал он, сам грубо нарушив правила: регламент парламента разрешает выступать как на государственном, так и на официальном - русском - языках.

От Киргизии не отстают другие республики региона. Верховный суд Узбекистана в декабре оправдал 173 "жертвы тоталитарного режима". Всего же за два года - с тех пор, как президент Шавкат Мирзиеев издал распоряжение "О дополнительных мерах по более глубокому изучению и увековечению памяти жертв репрессий", обвинения сняты с 408 человек. Большинство из них - главари басмаческого движения, которых в современном Узбекистане именуют не иначе как "борцами за независимость".

В Казахстане не прекращается процесс массовых переименований. В Усть-Каменогорске кулуарно, без согласия жителей изменены названия 23 улиц. Среди них улицы Фрунзе, Калинина, Куйбышева, Горького, Краснодонская, Чапаева и т.д. В Актобе (бывший Актюбинск) аналогичное решение принято в отношении 36 улиц. "Идеологически устаревшими" признаны улицы Ленина, 40 лет Победы, Советская, Комсомольская, Павлика Морозова, Московская и т.д. Таблички с новыми названиями появились на домах, когда формальная процедура общественного обсуждения еще не была завершена.

Власти продолжают спекуляции на событиях прошлого. Только в последние недели в Казахстане прошла серия мероприятий, посвященных "преступлениям Советской власти". В Караганде была презентована очередная книга из серии "Карлаг: память во имя будущего". В Чимкенте состоялась научно-практическая конференция, организованная двумя вузами и государственной комиссией по полной реабилитации жертв политических репрессий. Аналогичные мероприятия прошли в Таразе (бывший Джамбул) и Кокчетаве. Показательной тенденцией является все более явное внимание, уделяемое предателям Родины из числа вояк Туркестанского легиона. Соответствующая рабочая группа уже действует в составе указанной выше госкомиссии.

В попытках переписать историю чиновники выходят за границы страны. В декабре в Анкаре прошла международная конференция "Репрессии и Ахмет Байтурсынов", посвященная деятельности антисоветской партии "Алаш". Организаторами выступили посольство Казахстана в Турции, Анкарский университет и Евразийский союз писателей. "Репрессии против активных членов движения "Алаш", таких как Ахмет Байтурсынов, следует рассматривать как целенаправленное уничтожение интеллигенции тюркского мира", - заявил глава последнего Якуп Омероглу.

Этот антисоветский шабаш является идеологическим "сопровождением" масштабных процессов, направленных на вывод региона из-под влияния России и Китая.

Сергей Кожемякин

Источник - Правда
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1673557560


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