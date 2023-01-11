 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ливия и геополитические интересы соседей
00:08 13.01.2023

Ливийская государственность находится в тяжелой зависимости от внешних сил

После свержения правительства в 2011 году Ливия раскололась. Триполи и запад страны пытались контролировать ее восточную часть – вотчину "Ливийской национальной армии" (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. После этого воцарилось двоевластие, и страна перестала функционировать как единое государство.

Народ и парламент восточной части странны выбрали сотрудничество с "Ливийской национальной армией" во главе с маршалом Хафтаром. А на западе, в столице Триполи, правило, сформированное при поддержке ООН и Евросоюза, "Правительство национального согласия" (ПНС) по главе с Файизом Сараджем. Срок его полномочий уже истек.

На события в Ливии другие страны отреагировали по-разному. В 2011 году Греция поддержала военную операцию НАТО против Муаммара Каддафи, предоставив ее участникам военные аэродромы и базу ВМС. При этом греческие военные не принимали непосредственного участия в операции. В 2020 году Турция ввела в Ливию свои войска и отряды лояльных ей сирийских наемников, которые сначала остановили наступление "Ливийской национальной армии" Халифы Хафтара, а затем отбросили ее от Триполи к Сирту. Спасти Хафтара смог только Каир, который пригрозил Анкаре ввести свои войска в Ливию.

Дипломатические отношения между Каиром и Анкарой были разорваны в 2013 году, после того как тогдашний главком египетской армии Ас-Сиси возглавил военный переворот против президента Египта Мухаммеда Мурси, которого поддерживал Эрдоган (и группировка "Братья-мусульмане", запрещенная в РФ).

Турция в ходе визита высокопоставленной турецкой делегации в Каир в 2021 году оказалась в невыгодной для себя ситуации: во-первых, из-за блокады Катара, а во-вторых, из-за того, что Анкару не приняли в газовый форум, который объединил почти все страны Восточного Средиземноморья в составе Италии, Египта, Греции, Израиля, греческого Кипра, Иордании и Палестины. Больше всего Анкаре не понравилось укрепление дружбы между греками и египтянами.

Тогда турки предложили египтянам забыть все старые обиды и примириться. Каир к такому предложению отнесся довольно осторожно. В ответ египтяне посчитали, что сначала страны должны преодолеть накопившиеся между ними разногласия. Речь идет о критике в адрес египетского руководства со стороны турецких СМИ. Каир также не доволен подписанным в 2019 году с бывшим "Правительством национального согласия" Фаиза Сараджа соглашением о военном сотрудничестве, которое дает право турецким военным силам находиться на территории Ливии, и документом о демаркации морских границ с Ливией. Кроме того, Каир просил Анкару прекратить вмешиваться во внутренние дела арабских стран, а заодно не предоставлять турецкое гражданство египтянам, которые живут в Турции.

С тех пор турки выполнили часть требований, например, умерили критику Египта на своих телеканалах. Тем не менее, Турция по-прежнему продвигает концепцию "Голубая Родина", которая предусматривает расширение водных владений Турции в Эгейском, Средиземном и Черном морях. Для этого Анкара намерена заключить аналогичное соглашение о демаркации морских границ с Египтом, что может в будущем превратить Средиземное море в "турецкое озеро", причем за счет Каира. Не случайно многие эксперты считают, что труднее всего договариваться о взаимных уступках Каиру и Анкаре придется именно на ливийском треке. Вряд ли турки или египтяне согласятся уступать друг другу важные, имеющие для обеих стран стратегическое значение позиции в Ливии.

Не исключено, что для согласования позиций Египта и его ливийских союзников в Каир в середине декабря отправлялась делегация ливийских официальных лиц во главе со спикером парламента Агилой Салехом. Программа визита предусматривала его встречи с главой МИД Египта Самехом Шукри, специальным посланником ООН в Ливии Абдулаем Батили и генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абу аль-Гейтом. В ходе этих встреч Самех заявил, что нынешний ливийский премьер Абдель Хамид Дбейба в рамках подготовки к предстоящим выборам в Ливии, дата которых до сих пор не определена, должен был выполнить ряд поручений.

Однако эти задачи до сих пор не решены, премьер фактически их сорвал, что ставит под угрозу доработку так называемого конституционного фундамента, то есть выработку положений Конституции, которые определяют порядок и правила участия в выборах. В свое время это стало причиной того, что запланированные на декабрь 2021 года парламентские и президентские выборы так и не состоялись.

В начале декабря прошлого года "Национальная нефтяная корпорация" (ННК) Ливии также призвала международные компании, с которыми она ранее подписала соглашения о разведке и добыче нефти и газа, возобновить свою деятельность в стране. Об этом говорится в заявлении организации, размещенном на ее официальной странице в сети Интернет. Данный призыв ННК обосновала постепенным улучшением ситуации с безопасностью. В свою очередь, утратившее легитимность "Правительство национального согласия" во главе с Абделем Хамидом Дбейбой также пригласило иностранных инвесторов вернуться и возобновить работу на месторождениях. Западные компании начали переговоры по условиям работы, но пока особого результата не видно. В целом, за прошлый год общие показатели добычи и отгрузки были неплохими - общие доходы составили 22 млрд долларов. Но из-за политической нестабильности перебои в работе могут продолжаться уже и в 2023 году.

Источник - katehon.com
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