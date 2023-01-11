Глава КырКНБ Ташиев поручил выпустить книгу о погибших в боях с таджиками

00:12 13.01.2023

Ташиев поручил выпустить книгу о погибших на границе офицерах и солдатах

11 января 2023 - Бакыт Басарбек



Ташиев поручил выпустить книгу о погибших на границе офицерах и солдатах



Председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев инициировал издание книги, посвященной увековечению памяти воинов, погибших в ходе вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



По данным пресс-службы, 10 января текущего года заместитель председателя кабинета министров – председатель ГКНБ Кыргызской Республики, генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев провел совещание, в ходе которого главой ведомства было поручено провести мероприятия по увековечению воинов, погибших в ходе вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе.



"В первую очередь на совещании было поручено издать книгу об увековечении памяти военнослужащих, погибших в ходе боестолкновения КР с РТ.



В целях усиления патриотизма читателей (в особенности молодого поколения) и уважения к погибшим воинам, предложено вести непосредственную работу на местах боестолкновений, провести надлежащую беседу с сослуживцами-ополченцами и командирами, участвовавших в боях.



На совещании было принято решение о распространении книги по всем средним школам и ВУЗам страны (с возможным предложением по внесению изменений в учебную программу МОиН для изучения издания). При этом отмечено, что реализация книги не должно преследовать коммерческие цели.



В завершение совещания генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев поручил отнестись крайне ответственно к предстоящей работе и учесть государственное значение и важность данной инициативы, а также озвучил, что работа над изданием должна завершиться к 31 августа 2023 года, крайний срок – годовщина кыргызско-таджикского конфликта (сентябрь 2023 года) и добавил, что презентация книги пройдет в торжественной обстановке".