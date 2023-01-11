Больше не почетный сенатор. Каких еще титулов лишили Назарбаева

00:18 13.01.2023

У бывшего президента Казахстана Назарбаева отняли звание "почетный сенатор"



Мария Шустрова



Председатель сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев сообщил, что бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева лишили звания "почетный сенатор". А 10 января Конституционный суд республики постановил, что имя экс-главы государства следует убрать из Конституции страны. Каких титулов и званий уже лишили первого президента Казахстана, а какие у него еще остались – в материале "Газеты.Ru".



Лишение неприкосновенности и званий



Председатель сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев заявил, что решение об упразднении звания "почетного сенатора" в стране было принято по итогам общенационального референдума, состоявшегося 5 июня 2022 года.



"Завтра на заседании палат парламента мы примем решение о том, чтобы поставить на утрату закон о первом президенте елбасы. По званию "Почетный сенатор", учитывая, что из Конституции это было убрано, учитывая, что закон готовится, чтобы поставить его на утрату, звание "Почетный сенатор" мы убрали из нашего регламента", – приводит слова парламентария издание КазТАГ.



Ашимбаев уточнил, что звание "почетный сенатор" присваивалось только одному человеку – первому президенту республики Нурсултану Назарбаеву.



10 января Конституционный суд в ответ на обращение группы депутатов парламента признал утратившим силу закон о первом президенте республики.



"Основываясь на воле народа Казахстана, выраженной на республиканском референдуме (…), признать, что в настоящее время в конституции Республики Казахстан отсутствуют правовые основания для сохранения конституционного закона Республики Казахстан "О первом президенте Республики Казахстан – елбасы" в действующем праве Республики Казахстан, в связи с чем он подлежит признанию утратившим силу", - говорится в постановлении суда.



Документ о "елбасы" регулировал полномочия и привилегии Назарбаева. В частности, закон давал ему пожизненное право обращаться к народу Казахстана, госорганам и должностным лицам с инициативами. Кроме того, работа канцелярии для обеспечения его деятельности осуществлялась за счет бюджета. Бывший президент также не мог быть подвергнут задержанию, аресту и содержаться под стражей, обыску, допросу либо личному досмотру. Неприкосновенность распространялась и на все имущество, принадлежащее на правах частной собственности Назарбаеву и совместно проживающим с ним членам его семьи.



Взлет и падение экс-президента



Назарбаев возглавлял Казахстан почти 30 лет и сложил полномочия главы государства 20 марта 2019 года, передав их нынешнему президенту Касым-Жомарту Токаеву. При этом Назарбаев сохранил за собой посты главы Совета безопасности Казахстана, председателя Ассамблеи народа республики и председателя правящей партии "Нур Отан", а также остался членом Конституционного совета страны.



Депутаты Мажилиса - нижней палаты парламента Казахстана – наделили Назарбаева статусом первого президента Республики Казахстан - елбасы в 2010 году. А в 2012 году в стране приняли норму, по которой он обладает званием "Народный герой Казахстана".



Звание "почетный сенатор" учредили специально для первого главы государства в 2019 году "за выдающийся вклад в формирование конституционно-правовых основ республики Казахстан как демократического, светского, правового и социального государства, а также в становление и развитие отечественного парламентаризма".



28 апреля 2021 года Назарбаеву присвоили статус почетного председателя Ассамблеи народа Казахстана. Кроме того, в 2019 году столицу страны Астану переименовали в Нур-Султан в честь бывшего главы государства.



На фоне массовых протестов в стране, участники которых в том числе требовали ухода Назарбаева из политики, 5 января 2022 года Токаев сменил экс-президента на посту председателя Совета Безопасности. Уже 26 января 2022 года депутаты сената - верхней палаты парламента Казахстана - отменили пожизненное председательство Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана и Совете безопасности.



19 сентября 2022 года был опубликован в официальной газете "Казахстанская правда" и вступил в силу Указ президента Казахстана о переименовании столицы страны из Нур-Султана обратно в Астану.



Таким образом, в наши дни пока еще не оспаривается только звание Назарбаева "Народный герой Казахстана".



Последствия для родственников



После январских беспорядков в Казахстане родственники Назарбаева, многие из которых занимали посты в руководстве страны, стали терять свои должности. В частности, 2 марта Мажилис на пленарном заседании утвердил сложение депутатских полномочий со старшей дочери экс-президента страны Дариги Назарбаевой. А в мае 2022 года Токаев вывел жену Назарбаева Сару из состава Нацкомиссии по делам женщин.



Кроме того, против некоторых родственников бывшего главы государства в Казахстане возбудили уголовные дела. Например, в сентябре 2022 года его племянника Кайрата Сатыбалдыулы суд в Астане приговорил к шести годам заключения по делу о хищениях.



Бывшую жену этого племянника - Гульмиру Сатыбалды - подозревают в хищении государственных средств и ряде других преступлений, включая похищение человека. 17 марта 2022 года антикоррупционная служба Казахстана сообщила, что женщина задержана по подозрению в рейдерском захвате бизнеса, совершенном вместе с бывшим мужем. Ее также заподозрили в хищении в 2021 году бюджетных средств на сумму 747 миллионов тенге (1,6 млн долларов) и в краже денег, выделенных государством на строительно-монтажные работы для объектов Универсиады-2017 в Алма-Ате.