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Косово как прецедент – и не только на Балканах, - Дм.Нефедов
00:32 13.01.2023

ДМИТРИЙ НЕФЕДОВ | 12.01.2023 |

Что может хотя бы отчасти изменить мрачный климат деградирующих международных отношений

В НАТО, естественно, отвергли заявку Белграда на ввод в Косово дополнительных сербских полицейских сил и армейских частей, о чем сообщил 8 января президент Сербии Александр Вучич. В написанном ответе от имени "миротворцев" из KFOR отрицается необходимость возвращения сербской армии на территорию края. Ссылаясь на резолюцию № 1244 (1999) СБ ООН, западные "миротворцы" демонстративно проигнорировали ту часть, этого документа, которая позволяет Белграду вводить на территорию Косово до тысячи военнослужащих. Мало того, в 2023 году на территории "Республики Косово" пройдут военные учения Североатлантического альянса.

А несколькими днями ранее Вучич назвал 9 государств, отозвавших признание "Республики Косово", которая в феврале 2008 года при поддержке Запада откололась от Сербии: "На сегодняшний день 106 стран не признают независимость Косова, всего 84 признают, три страны – не до конца. У нас есть 9 стран, которые отозвали признание: Сомали, Буркина-Фасо, Габон, Эсватини, Ливия, Гвинея, Антигуа и Барбуда, Сент-Люсия, Мальдивы… ожидаем и десятую".

Напомним, что 15 декабря 2022 года "премьер" косовского квазигосударства Альбин Курти передал председательствующей в Совете Европейского союза Чехии заявку на вступление в ЕС. Пока отказ пяти из 27 участников Евросоюза (Испания, Румыния, Словакия, Греция и Кипр) признать независимость Косово блокируют любые практические действия в этом направлении. Решить проблему могло бы признание Белградом режима в Приштине, чего всячески добивается Брюссель. Маневрируя в неблагоприятном положении (Сербия окружена блоком НАТО), в Белграде пытаются развивать сотрудничество с Пекином. Сербией закуплен ряд систем вооружений в Китае, кроме того, китайцы вложили около 10 млрд долл. США в инфраструктуру и энергетику Сербии, включая железную дорогу Будапешт – Белград. Китайская Hesteel Group приобрела испытывающий трудности сталелитейный завод в Смедерево, сохранив несколько тысяч рабочих мест. В свою очередь А. Вучич заявляет, что "Сербия твердо поддерживает позиции китайского правительства в защите основных интересов Китая, включая Гонконг, Тайвань и Синьцзян, и поддерживает инициативу "Один пояс и один путь"".

Китайские зенитино-ракетные системы на вооружении сербской армии

Позиция государств, отказывающихся признать "независимость" сербского края Косово и Метохия ("Республики Косово") или такое признание отозвавших, обусловлена наличием у этих государств схожих проблем. Так, Сомали, некогда единое государство, сейчас по факту разделено на 5 квазигосударств. В частности, самопровозглашенный "Сомалиленд", занимающий около трети всей сомалийской территории, – это бывшее "Британское Сомали", объединенное с созданной в 1960 г. Сомалийской республикой. Как и в случае с Косово (на территории которого, не забудем, существует крупнейшая американская база Бондстилл), отделение этого региона произошло с прямой подачи западных государств и ТНК, зарившихся на разведанные советскими геологами запасы нефти на севере Сомали. Привлекало западных "благодетелей" и стратегическое положение порта Бербера близ Аденского залива, позволяющее контролировать международные торговые маршруты Средиземноморье – Суэцкий канал – Красное море – Индийский океан (в начале – середине 1970-х гг. здесь располагалась база ВМФ СССР). Неудивительно, что провозглашенная в 2012 году правопреемницей единой Сомалийской республики Федеративная Республика Сомали отозвала в ООН признание "независимости" Косово, выданное этим африканским государством под давлением Запада.

Что касается Мальдивской республики (до июля 1965 г. – британский протекторат), то в конце 60-х – начале 70-х Лондон вознамерился отторгнуть от архипелага крупный южный остров Ган, где до 1974 г. располагалась база королевских ВВС. Однако Индия, Цейлон (с 1972 г. Шри-Ланка) и Пакистан поддержали сохранение территориальной целостности островной республики в Индийском океане. Поддерживают Мальдивы и требование Мадагаскара о возвращении этой стране шести островов вокруг Мадагаскара, управляемых Францией (заморская территория Эпарсе). Шаг Мальдив в пользу Сербии связан также с поддержкой требования Маврикия (островное государство в юго-западной части Индийского океана) о воссоединении с ним архипелага Чагос, отторгнутого Лондоном в середине 1960-х годов под строительство британо-американской военной базы (на острове Диего-Гарсия). Десятилетиями изгнанные британцами жители Чагоса не могут вернуться к родным местам: Лондон отказывался признавать решения международных инстанций о нелегитимном характере их контроля над архипелагом. В начале ноября 2022 г. стало известно о согласии Лондона вести с Маврикием о будущем Чагоса "конструктивные переговоры с целью достижения соглашения к началу следующего года", притом что "эффективное функционирование совместной военной базы Великобритании и США на острове Диего-Гарсия будет гарантировано".

Атолл Диего-Гарсия

Аналогичные причины не признавать "Республику Косово" и у других упомянутых Вучичем государств. Так, у миниатюрного южноафриканского государства Эсватини (ранее Свазиленд) ЮАР издавна пыталась отхватить южные районы с разведанными там и почти не освоенными запасы алмазов, золотоносной и оловянной руд. Территориальные споры в этом районе поныне не урегулированы.

От подконтрольного французам до августа 1960 г. Габона недавние колонизаторы силились отторгнуть прибрежный район Порт-Жантиль, где расположены военные объекты Франции (а на прибрежном шельфе – запасы нефти и газа). Имелись и планы по переподчинению Парижу района Моанда-Франсвиль на юго-востоке Габона с разработками (в основном французским бизнесом) крупных месторождений урановой и марганцевой руд и значительными разведанными запасами алмазов. Характерно, что в июне 2022 г. франкоязычный Габон вступил в Британское Содружество наций.

Характерно и поведение другого африканского государства, Буркина-Фасо, признавшего Косово 18 февраля 2008 г. – буквально на следующий день после одностороннего шага приштинского режима. Взаимоотношения бывшей французской Верхней Вольты с бывшей метрополией обострились в начале 2020-х годов. В Уагадугу обвиняют Париж в попустительстве как местным радикальным исламистам, так и их собратьям в соседней Мали (тоже бывшая французская колония). Напомним, французская интервенция в Мали под предлогом "борьбы с терроризмом" фактически окончилась крахом в 2021-22 годах. Власти же Мали, Буркина-Фасо и Гвинеи (французская колония до октября 1958 г., также отозвавшая признание Косово) полагают, что "странная война" Парижа в регионе Сахеля и в Западной Африке нацелена на восстановление прежних колониальных позиций и создание новых военных объектов.

В последние годы, вопреки антироссийским санкциям, укрепляется политико-экономическое сотрудничество, а также взаимодействие в сфере безопасности между Россией, с одной стороны, и упомянутыми африканскими странами – с другой. Совпадают позиции Москвы, Уагадугу и Конакри в отношении "независимости" Косово. Это открывает дорогу к более широкому международному взаимодействию. В условиях целенаправленно разрушаемого Западом международного права борьба за природные ресурсы и стратегически важные территории (к числу которых относятся и Косово, и многие постсоветские страны) принимают разрушительные формы. Тем актуальнее вопрос о формировании альтернативных коалиций, способных хотя бы отчасти изменить мрачный климат деградирующих международных отношений.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1673559120


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