"У нас все сверстано...". Путин зря удивляется балбесам в собственном правительстве, - СП

07:00 13.01.2023

"Рабочий момент" или публичная порка Мантурова?

Путин показал, что ближнее окружение - отнюдь не единственный источник его информированности

Валерий Смирнов

12.01.23



На прошедшем 11 января онлайн-совещании президент высказал, причем в довольно резкой форме, претензии к вице-премьеру и министру промышленности Денису Мантурову. Но по утверждению пресс-секретаря Дмитрия Пескова это "нормальный, обычный рабочий процесс".



Но все-таки необычный. Так что же это было? Пробуем разобраться.



- У нас все сверстано - вице-премьер Д. Мантуров



- У вас все сверстано, но контрактов нет - Президент РФ В. Путин



Первое совещание текущего года именно для вице-премьера Мантурова оказалось очень непростым. После того как доклад, в котором "у нас все хорошо и по плану", был заслушан, президент отметил - "Долго. Слишком долго. Предприятия должны понимать перспективы заказа - они должны нанимать рабочую силу, они должны производственные мощности держать или расширять".



На приведенные вице-премьером планы производства воздушного и водного транспорта до 2030 года, президент сказал, что эти планы нужно проработать с Министерством обороны и с самими предприятиями, чтобы было понимание по количеству военной и гражданской техники. Владимир Путин возмутился - "На некоторых предприятиях заказа до сих пор нет. Даже на 2023 год".



Из последующего затем диалога президента с министром, который сам Путин назвал "пикировкой", стало понятно, что у Владимира Владимировича есть иные источники информации, что называется - "с мест".



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"Чего вы мне говорите, я знаю, что контрактов нет на предприятиях. Мне директора сказали. Ну чего вы, в самом деле, дурака-то валяете? Контракты когда будут, я вот о чем говорю" - чуть повысив голос, отметил Путин.



То есть понятно, что президент до совещания получил информацию о том, что ни заказов, ни контрактов даже на текущий год у авиастроителей нет. Не так важно, откуда и как были получены эти данные. Важно другое - произошла перепроверка той информации, которая доходит до президента от его ближайшего окружения - членов правительства. И, в данном случае, оказалось, что данные с мест, от непосредственных исполнителей госзаказов, не совпадают с тем, что озвучивает президенту министр промышленности и вице-премьер, курирующий ОПК.



Получается, что планы по загрузке промышленности военными и гражданскими госзаказами только "сверстаны". А значит, у предприятий нет даже контрактов на изготовление техники. Но деньги из бюджета, из ФНБ уже выделены. Но нет паспортов, нет четкого понимания по необходимым ресурсам для выполнения ГОЗ. Это все еще предстоит сделать.



Что же получается? Получается, что о быстрейшем распределении и выполнении этих заказов печется один только президент, а не те чиновники, которым это положено делать по должности.



Д. Мантуров: "Это будет сделано в течение квартала исходя из тех возможностей, которые сформированы бюджетом".



В. Путин: "В течение месяца все должно быть сделано. … А не вообще-то квартала какого-то. О чем мы говорим? Мы что, не понимаем в каких условиях живем"?



Д. Мантуров: "Мы постараемся сделать все возможное с коллегами из экономического…".



В. Путин (перебивая): "Нет, не постараетесь сделать все возможное, а сделайте в течение месяца, пожалуйста. Это нужно сделать в течение месяца, не позже".



После такого диалога хочется привести слова Александра Дугина, социолога, философа и общественного деятеля.



"Сейчас под нарастающим фронтальным натиском Запада наконец-то вынужденно продекларированы правильные вещи. На самом деле остались считанные мгновения для того, чтобы перестроить нашу страну на правильный лад для столкновения цивилизаций. Но я вижу и здесь задержку и промедление, как будто до нашей власти острота ситуации до сих пор не доходит. Мы видим президента, который бьется чуть ли не в одиночку, есть группа людей, которые политически его поддерживают, есть народ, готовый подниматься и пробуждаться на спасение России. Но огромная удушающая волна инерции не позволяет нам прийти в себя".



Как философ Александр Дугин высказался мягко и дипломатично - "волна инерции". И дело не только в инерции. Против нашей страны уже много лет используется так называемая "мягкая сила". И эта мягкая сила задействована нашими противниками во всех сферах жизнедеятельности страны. В том числе и в промышленности. Но страшна не мягкая сила наших геополитических противников. Самое страшное - наша доморощенная, своя внутренняя мягкая сила, которая действует против интересов государства. Не нужна против нашей страны военная интервенция. Не нужно нашу страну разваливать извне. Гораздо проще дешевле и надежнее развалить ее изнутри. Развалить стараниями некомпетентных, алчных и тщеславных управленцев всех рангов и мастей. А для этого нужно всего лишь способствовать их продвижению на самый верхний уровень власти - финансовой, политической, экономической, научной.



Эту версию подтвердил в своей книге "Лишние" заслуженный конструктор России Валерий Бендеров конкретным примером. Он утверждает, что развал авиационной промышленности России был рукотворным и целенаправленным. И заокеанский заказ выполняется руками "своих".



Валерий Бендеров после окончания МАИ служил в Вооруженных силах, дошел до звания полковника, стал членом научно-технического комитета Военно-воздушных сил. Автор десятка изобретений, сотни публикаций, кандидат наук. В 1996 году перешел на фирму "Туполев" заместителем руководителя по военной тематике, с 2012 по 2019 год - главный конструктор. С 2019-го - ведущий инженер-конструктор.



Он рассказал в своем интервью "Аргументам Недели" интересный факт: когда книга была уже написана, ему в руки попал документ - диалог директора ЦРУ с директором британского ведомства МИ-6. Когда он прочитал его - ужаснулся, насколько описанное близко к реальности. В. Бендеров привел выдержку из стенограммы диалога двух директоров разведывательных служб.



"Хорошо зарекомендовал себя на российском поле метод продвижения на ключевые места в руководстве России некомпетентных людей, и это получше, чем прямое предательство с их стороны".



Мы решим в течение квартала, (года, ближайших лет). … Мы постараемся сделать. Это же речь не государственного служащего высочайшего ранга, а обещания бригадира шабашников-строителей построить в колхозе коровник к наступлению холодов.



А холода-то наступили уже давно.