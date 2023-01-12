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Госдеп США обороняет от Тегерана будущих кандидатов в президенты, - И.Субботин
07:11 13.01.2023

12.01.2023

Белый дом третий год оплачивает охрану оппозиционным ему политикам
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Бывший госсекретарь США Майк Помпео находится под постоянной охраной.
В этом месяце Госдеп США продлил свое распоряжение об обеспечении личной охраной представителей предыдущей президентской администрации – экс-госсекретаря Майкла Помпео и бывшего спецпредставителя по Ирану Брайана Хука. Причиной стали сохраняющиеся опасения, что Тегеран намерен устранить политиков на американской территории из-за их бескомпромиссных взглядов. Несмотря на то что власти Исламской Республики хорошо помнят обиду, нанесенную ушедшей командой Белого дома, в последние месяцы их внимание сконцентрировано преимущественно на внутренних врагах.

О том, что Помпео и Хук должны остаться под государственной охраной, сообщило AP. Агентство сослалось на особое уведомление Госдепартамента, направленное в этом месяце конгрессменам. В нем говорится, что предположительно исходящая от Тегерана угроза в отношении бывших госсекретаря и спецпредставителя по-прежнему "серьезна и заслуживает доверия".

Решение о продлении таких мер в сфере безопасности принимается действующим госсекретарем Энтони Блинкеном в координации с американским разведсообществом. Нынешнее распоряжение – седьмое по счету для Помпео и десятое для Хука с тех пор, как они покинули свои должности в администрации экс-президента Дональда Трампа. Согласно внутренним данным дипломатического ведомства США, только за полгода у правительства уходит свыше 13 млн долл. на защиту бывшего госсекретаря и бывшего спецпосланника. Это при том, что оба политика относятся к республиканскому лагерю и традиционно критикуют внешнеполитические инициативы президента Джозефа Байдена.

Во многом опасения американского официоза подпитывают открыто звучащие со стороны иранского военно-политического истеблишмента угрозы, а также распространяемые через близкие к государству порталы ролики о скором возмездии отставным чиновникам США. Эти заявления повторились 3 января – в третью годовщину устранения в Ираке командующего силами спецназначения "Кудс" внутри Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани. "Иран не отменял своего решения о возмездии США за этот теракт, – заявил командующий КСИР генерал-лейтенант Хосейн Салами. – Операция по отмщению готовится и будет проведена в подходящее время в нужном месте".

Об опасности углубления на территории США диверсионной активности иранских агентов местные власти говорят регулярно. Подобные подозрения зафиксированы в докладах офиса директора Национальной разведки и экспертных групп Госдепа. Иллюстрацией в последние годы стали расследования американских органов правопорядка, открытые в связи с предполагаемой деятельностью иранских спящих ячеек в Америке. К примеру, в материалах заочного дела против некого тегеранца Шахрама Пурсафи говорится, что 46-летний гражданин Ирана пытался организовать в США "убийство Джона Болтона (экс-помощника Белого дома по нацбезопасности. – "НГ"), вероятно, в качестве мести за гибель в январе 2020 года Касема Сулеймани".

Источники ориентированного на республиканскую аудиторию американского журнала Washington Examiner утверждали, что специально для таких акций члены КСИР якобы пытаются "завербовать убийц на территории Америки", чтобы совершить возмездие их руками. Администрацию Байдена, впрочем, обвиняли в стремлении обойти подобные истории фигурой умолчания, чтобы не создавать лишнюю конфронтацию с Тегераном в рамках курса на восстановление с ним "ядерной сделки". Однако с сентября прошлого года Белый дом изменил подходы, снизив приоритет "ядерного досье" на фоне усилившегося голоса иранской улицы и, как отмечают официальные лица США, углубления оборонного сотрудничества Москвы и Тегерана.

Особое звучание ситуации с Помпео создает то, что от него ждут выдвижения на президентских выборах в 2024 году. В декабре в эфире близкого ему по духу телеканала Fox News бывший госсекретарь заявил, что он и его семья "обдумывают, как пройти через это". "Мы должны сделать это правильно, для Америки", – подчеркнул он, пообещав определиться с решением по поводу своей кандидатуры к весне. Впрочем, социологи не дают Помпео, как и некоторым другим бывшим сотрудникам администрации Трампа, больших шансов. Если эти люди вступят в гонку, вполне возможно, что они сойдут с дистанции до того, как избиратели действительно втянутся в процесс голосования, отмечает портал FiveThirtyEight, анализирующий американские соцопросы.

Сам Иран, по-видимому, пока что больше всего интересует домашняя проблема инфильтрации агентов иностранных спецслужб. Несколько дней назад Министерство разведки Исламской Республики отрапортовало о задержании двух оперативных групп израильской внешней разведки МОССАД. Согласно утверждениям ведомства, агенты должны были "воспользоваться недавними беспорядками в некоторых районах страны (имеются в виду продолжающиеся с сентября протестные акции. – "НГ"), чтобы совершить покушение на одного из чиновников военного ведомства, осуществить ряд диверсий в крупных городах и перебросить крупногабаритные взрывные устройства с южных рубежей исламской республики".

Эта история стала лишь дополнительным эпизодом в череде прозвучавших в конце 2022 года заявлений иранского руководства о том, что национальные спецслужбы выявили четыре оперативных группы израильских агентов, которые якобы готовили диверсионные нападения на фоне социальных волнений, и дала повод задуматься, в какой глубины шпиономанию страну погрузила протестная активность.

Источник - НГ
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