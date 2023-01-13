Россия делает ставку на нефтеюань, - М.Макаров

07:54 13.01.2023

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ЦБ РФ после почти годового перерыва возобновляет операции с иностранной валютой на внутреннем рынке. Главный вопрос - как это отразится на курсе рубля.



Речь идет об интервенциях в рамках бюджетного правила, которые будут зависеть от доходов от продажи нефти и газа.

© CC0Речь идет об интервенциях в рамках бюджетного правила, которые будут зависеть от доходов от продажи нефти и газа.

Рубль продолжает расти к доллару и евро - на 13 января официальный курс американской валюты понижен на 1,24 рубля, до 67,78 рубля, а европейской на 1,35 рубля, до 72,79 рубля. При этом в последнее время в сообщениях Банка России обязательно отмечается курс юаня. На данный момент он стоит 10,0016 рубля, что на 0,14 рубля меньше, чем днем ранее. Что касается валютных торгов на Московской бирже, то в четверг курс доллара там опустился ниже 68 рублей впервые с 26 декабря, евро - ниже 73 рублей впервые с 30 декабря 2022 года. Юань опускался ниже 10 рублей впервые с 3 января 2023 года.



Поддержку рублю оказало решение Банка России после почти годового перерыва возобновить в эту пятницу операции с иностранной валютой на внутреннем рынке, на этот раз в юанях. Речь идет об интервенциях в рамках бюджетного правила, которые будут зависеть от доходов от продажи нефти и газа. Эксперты, опрошенные ТАСС, прогнозируют, что на этом фоне рубль к концу января может укрепиться до 65-67 рублей за доллар, а в дальнейшем продажа валюты будет сдерживать рубль от быстрого ослабления, но не остановит возвращение курса на уровни выше 70 рублей за доллар.



Что меняется в политике ЦБ

В рамках бюджетного правила ведомство Эльвиры Набиуллиной по поручению Минфина планирует продавать юани из Фонда национального благосостояния (ФНБ) из-за прогнозируемого недополучения нефтегазовых доходов.



Бюджетное правило - это механизм перераспределения доходов, которые РФ получает от экспорта сырья, с целью снижения влияния конъюнктуры сырьевых цен на экономику страны. При планировании госбюджета определяется так называемая "цена отсечения". Когда стоимость поставляемой на экспорт нефти оказывается выше нее, то дополнительные доходы направляются в "кубышку", которую можно будет тратить, если цены упадут. На протяжении почти всего 2022 года действие бюджетного правила было приостановлено в той части, что касалась операций с иностранной валютой, а сверхдоходы бюджета от нефтегазовых налогов и пошлин направлялись напрямую на текущие госрасходы.



Операции по продаже и покупке иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках реализации Минфином механизма бюджетного правила возобновляются с 13 января. Главное отличие, что теперь они будут проводиться с юанями, а не с "токсичными" западными валютами. Как отмечается в сообщении Центробанка, операции будут проходить в валютной секции Мосбиржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". ЦБ будет равномерно в течение каждого торгового дня месяца покупать или продавать иностранную валюту на рынке в целях минимизации влияния этих операций на динамику валютного курса.



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Почему именно юань?

О том причинах выбора китайской валюты для возобновления покупки и продажи ликвидных активов в рамках бюджетного правила в конце декабря журналистам рассказывал министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, "юань из валют дружественных стран в наибольшей степени обладает характеристиками резервной валюты и достаточной ликвидностью на нашем внутреннем валютном рынке".



В Минфине отметили, что эти действия производятся "в целях повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий, а также снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику и государственные финансы".



По состоянию на 1 декабря в ФНБ хранилось 309,7 млрд юаней, при этом Минфин прогнозировал, что доля резервов в китайской валюте в связи с прекращением инвестиций в евро, фунтах и иенах может вырасти вдвое - до 60 процентов.



Как себя чувствует китайская экономика

Председатель КНР Си Цзиньпин в своем новогоднем обращении заявил, что ВВП Китая по итогам 2022 года превысит 120 трлн юаней (примерно $17,4 трлн). "Наша страна продолжает сохранять свой статус второй по величине экономики мира с устойчивым экономическим развитием", - подчеркнул он.



Объем сделок в китайской валюте при осуществлении трансграничной торговли в минувшем году увеличился примерно на 37%, до 7,92 трлн юаней (примерно $1,17 трлн). "В нынешней ситуации существует большой потенциал для увеличения доли юаневых контрактов, как в инвестиционной сфере, так и при совершении операций между компаниями", - полагает официальный представитель министерства коммерции Китая Шу Цзюэтин.



Фото с сайта [a href="http://duma.gov.ru"]Госдумы РФ[/a]

Время считать потери еще не пришло

В наступившем году власти КНР намерены принять стимулирующие меры для расширения сферы использования юаня в международной торговле и при реализации внешнеэкономических проектов. Правительство страны требует от финансовых институтов страны активизировать взаиморасчеты с другими государствами в китайской валюте.



В 2022 году официальный курс юаня к доллару сначала понизился примерно на 12%, обновив в октябре и ноябре несколько минимумов с 2008 года, однако затем начал расти. По итогам 2022 года падение к доллару составило около 9,2%. Однако с 30 декабря прошлого года курс китайской валюты по отношению к американской непрерывно укрепляется. В минувший вторник за доллар давали 6,7611 юаня (новое максимальное значение с 15 августа прошлого года).



Этот тренд указывается в числе основных причин, по которым валютные резервы КНР к началу января достигли самого высокого показателя за полгода - $3,128 трлн (на $11 млрд больше, чем месяцем ранее).



На Западе увидели рождение "нефтеюаня"

В начале января британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на экспертов заявила, что готовность Китая перейти к покупке нефти у стран Персидского залива в юанях ведет к "формированию нового мирового энергетического порядка". Аналитик швейцарского банка Credit Suisse Золтан Пожар, мнение которого приводит FT, отмечает, что декабрьская встреча Си Цзиньпина с лидерами стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) ознаменовала "рождение нефтеюаня" (petroyuan).



По мнению Пожара, "Китай хочет переписать правила глобального энергетического рынка" в рамках стратегии по сокращению торговли в долларах, которую также поддерживают китайские партнеры по БРИКС и ряд других государств, что может привести к огромным сдвигам в мировой энергетической торговле.



Эксперт отметил, что закрепление китайской национальной валюты в качестве основного мирового средства платежа за энергосырье выглядит еще более вероятным, учитывая тот факт, что страны, обладающие наибольшими подтвержденными запасами нефти (Россия, Иран, Венесуэла, ССАГПЗ, Индонезия и государства на севере и западе Африки) по своим политико-экономическим взглядам ближе именно к КНР, нежели к США.



Михаил Макаров

13.01.23