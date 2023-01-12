Переосмысливая регион: Азиатско-Тихоокеанский или Индо-Тихоокеанский? - Ниведита Капур

07:58 13.01.2023 ПЕРЕОСМЫСЛЯЯ РЕГИОН: АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ ИЛИ ИНДО-ТИХООКЕАНСКИЙ?

Текущие события в регионе требуют от России более четкого видения региональной политики и ее более целенаправленной реализации



Успех концепции Индо-Тихоокеанского региона зависит от множества факторов, в том числе от приверженности США взаимодействию с союзниками и партнерами через механизмы сотрудничества, а также от действий Китая в регионе, которые повлияют на то, как региональные средние и малые державы будут формировать собственную политику. Об этом пишет научный сотрудник Факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Ниведита Капур в статье для Международного дискуссионного клуба "Валдай".



Если в политической географии и есть нечто постоянное, то это тот факт, что она "меняется в зависимости от политических обстоятельств". Вот почему конструирование регионов в международных отношениях не является новым явлением. Оно имеет долгую историю и никогда не бывает чем-то "произвольным или случайным".



Идея Азиатско-Тихоокеанского региона приобрела популярность в период холодной войны благодаря экономическому росту сначала Японии, а затем ряда стран Северо-Восточной и Юго-Восточной Азии. США сыграли свою роль в представлении региона как Азиатско-Тихоокеанского, а не просто Азиатского, чтобы укрепить свои позиции, особенно в "военно-стратегическом отношении". Сближение США и Китая после 1972 года привело к тому, что регион в конечном итоге стал включать в себя три крупнейшие экономики мира – США, Японию и Китай. Эти события, обусловленные динамикой холодной войны, привели к формированию Азиатско-Тихоокеанского региона как политико-экономико-стратегического пространства, одновременно являющегося "социально сконструированным" пространством, учитывая отклонение от обычных региональных географических границ.



В этой версии Азиатско-Тихоокеанского региона Индия была исключена из регионального пространства из-за ряда факторов, в числе которых разногласия времен холодной войны, ограниченные возможности Нью-Дели и политика неприсоединения, а также весьма специфичное устройство региона. Это постепенно изменялось по мере того, как холодная война подходила к концу, а экономический рост Индии набирал обороты, что заставляло ее стремиться за пределы Южной Азии, на восток, заявляя о себе как о важной силе в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Этот сдвиг совпал с "процессами межрегиональной динамики, укрепившими связи между Южной и Восточной Азией", что также отражало повышение стратегического значения Индийского океана, особенно как торгового коридора.



Поэтому неудивительно, что меняющийся баланс сил опять влияет на то, как организован регион. Развитие Индо-Тихоокеанского региона – это геополитический процесс, который в конечном итоге объединяет "динамику безопасности" Восточной и Южной Азии, а также подчеркивает ту роль, которую США играли и продолжают играть в регионе. Таким образом, вместо того, чтобы рассматривать Восточную Азию и Южную Азию как отдельные субрегионы (с Китаем и Индией соответственно в качестве ключевых держав), Индо-Тихоокеанский регион представляет собой "единую стратегическую систему". Эта динамика была порождена подъемом новой напористой великой державы в лице Китая, общим ростом других региональных держав и их опасениями по поводу подъема Пекина, а также присутствием в регионе великой державы, стремящейся сохранить свое первенство. Такая ситуация и приводит к спору между сторонниками концепции Азиатско-Тихоокеанского региона и сторонниками концепции Индо-Тихоокеанского региона.



Эволюция индийской позиции



Как и для других региональных акторов, для Индии этот сдвиг также был важен, поскольку стал фактором, влияющим на ее собственное положение в регионе. Сразу после обретения независимости ориентация Индии на Восток характеризовалась нарративом о "деколонизации и возрождении Азии". Однако с ограниченными экономическими и оборонными возможностями воздействовать на регион в широком смысле было невозможно. Но как только Индия либерализовала свою экономику в 1991 году и сосредоточилась на задаче внутреннего развития, восточное направление приобрело для нее новую значимость, что привело к провозглашению политики "Взгляда на Восток". Таким образом, в период после холодной войны более активная позиция Индии в Азиатско-Тихоокеанском регионе – то есть выход за пределы субконтинента Южной Азии – стала важна для ее экономического и стратегического положения. Кроме того, возникло ощущение неустойчивости южноазиатского регионализма. Хотя Индия имеет хорошие двусторонние связи с большинством государств субконтинента, это не отменяет серьезных проблем, включая напряженные отношения с Пакистаном и растущее влияние Китая в соседних странах.



Эти факторы заставили Индию сосредоточиться на расширении связей с государствами Юго-Восточной Азии, Японией, Южной Кореей и перестроить отношения с США, начиная с прихода администрации Клинтона. Индия также не пренебрегала связями с Китаем, расширив экономическое партнерство с ним после 1991 года. Стороны начали переговоры об урегулировании пограничных споров и даже договорились об установлении "стратегического партнерства и сотрудничества во имя мира и процветания" в 2005 году. Тем не менее Индия продолжала беспокоиться из-за неуклонного роста враждебных действий Китая, наносящих ущерб ее суверенитету и территориальной целостности, включая частые нарушения линии фактического контроля, непризнание контроля Индии над Аруначал-Прадешем, выдачу особых виз гражданам Индии из Аруначал-Прадеша и Джамму и Кашмира, блокирование членства Индии в Группе ядерных поставщиков (ГЯП), а также строительство портовой инфраструктуры вокруг Индийского полуострова. В результате, несмотря на расширение экономического сотрудничества, неуклонно росла и конкуренция. В последние годы реализация инициативы "Пояс и путь" на территории, служащей предметом спора между Индией и Пакистаном и серьезные нарушения границы в Докламе (2017) и Восточном Ладакхе (2020) привели к новому упадку двусторонних отношений.



Тем временем баланс сил сместился в пользу Китая, поскольку он превзошел экономический рост Индии и быстро увеличил свой оборонный бюджет. Это привело индийскую сторону к выводу, что Китай сегодня является "экзистенциальной угрозой национальной безопасности" и что более активная политика в отношении большого соседа просто необходима, чтобы избежать дальнейшего неблагоприятного баланса сил. Для Нью-Дели очевидная перемена в намерениях Китая привела к повороту к более уравновешивающим тенденциям в ответ на сдвиг в его восприятии угрозы, что придало новую динамику отношениям с США.



Политика "Взгляда на Восток", которая расширяла географический фокус с "Юго-Восточной Азии на Восточную Азию", была "дополнена и усилена" благодаря повороту администрации Обамы на Восток. Эти события заложили основу для превращения в 2014 году политики "Взгляда на Восток" в политику "Восточного действия", в которой Индо-Тихоокеанский регион получил центральное значение. Это повлекло за собой ускорение взаимодействия с региональными единомышленниками, в число которых входят не только США, но и Япония, Австралия, Вьетнам, Сингапур, Индонезия и даже европейские партнеры – Франция и Великобритания. Перестройка регионального баланса сил наряду со сдвигом глобальной геополитики и геоэкономики в сторону Востока также означала признание усилившейся роли Индии в этом критически важном регионе.



В совокупности развитие событий после окончания холодной войны объясняет готовность Индии переосмысливать Азиатско-Тихоокеанский регион как Индо-Тихоокеанский, что укрепляет ее позиции в этом динамично развивающемся регионе, напрямую связанном с ее стратегическими интересами. При этом Нью-Дели продолжает проводить политику многосторонности и не считает, что вступление в союз с той или иной державой поможет Индии стать в будущем великой державой. Кроме того, поиск противовесов не обязательно влечет за собой отказ от усилий по улучшению отношений с потенциальным противником. В связи с этим Индия не отказывается от дипломатического процесса по разрядке напряженности на границе с Китаем.



Подъем Индо-Тихоокеанского региона



Смене позиции Индии способствовал опыт других региональных единомышленников, экономически связанных с Китаем, но обеспокоенных его растущей напористостью. И Япония, и Австралия столкнулись с ухудшением своих отношений с Китаем, что усилило опасения по поводу характера его подъема. Эти страны сыграли значительную роль в возрождении Четырехстороннего диалога по безопасности (Quad) с участием США и Индии, который стал теперь ключевой группировкой в Индо-Тихоокеанском регионе. Помимо подъема Китая, региональная политика определяется присутствием США в качестве великой державы, которая намерена сохранять свои позиции, даже несмотря на относительное ослабление после момента однополярности времен окончания холодной войны. Это проявляется не только в активном участии США в Quad, но и в пакте AUKUS, а также в укреплении альянсов в регионе.



Ключевые региональные державы признают, что, несмотря на их растущие возможности, балансирующая политика в отношении Китая, учитывая нынешний расклад сил в регионе, требует присутствия США. Это делает американо-китайские отношения ключевой движущей силой, но не отрицает роль средних держав, которые могут влиять на баланс возможностей великих держав в конкретной региональной системе.



Кроме того, рассуждать об Индо-Тихоокеанском регионе нужно с осторожностью, так как он все еще находится в стадии развития. В то время как комбинация сил, поддерживающих эту идею, имеет огромный потенциал, некоторые аспекты регионального переосмысления по-прежнему не проработаны. Наиболее заметны проблемы с экономическим аспектом, развитие которого заметно отстает, в то время как упор делается на аспект безопасности. Это навлекает на концепцию Индо-Тихоокеанского региона немало критики, особенно с учетом того, что влияние Китая обусловлено именно его экономической мощью и тем, насколько глубоко он укоренился в регионе. В то время как США проводят политику медленного размежевания с Китаем, отсутствие надежного экономического плана, способного конкурировать с китайским влиянием, заметно осложняет жизнь региональным государствам, экономика которых тесно связана с Китаем.



Индо-Тихоокеанская экономическая структура (ИТЭС) была запущена только в мае 2022 года. Она предусматривает четыре опоры "более высоких стандартов и правил": для цифровой торговли, для устойчивых цепочек поставок, для обязательств по экологически чистой энергии и для справедливой торговли, включая "правила, направленные против коррупции, и правила, повышающие эффективность налогообложения". Хотя ИТЭС – не соглашение о свободной торговле, Индия решила не присоединяться к торговой опоре структуры. Пока переговоры продолжаются, ИТЭС необходимо будет продемонстрировать больше эффективности и раскрыть больше практических деталей, прежде чем можно будет судить об ее жизнеспособности. Тем временем рост напряженности между США и Китаем воздействует на и без того перегруженные цепочки поставок, создавая для небольших государств дилемму между экономическими целями и целями безопасности.



Таким образом, успех концепции Индо-Тихоокеанского региона зависит от множества факторов, в том числе от приверженности США взаимодействию с союзниками и партнерами через механизмы сотрудничества, а также от действий Китая в регионе, которые повлияют на то, как региональные средние и малые державы будут формировать собственную политику. Более агрессивный Китай будет подпитывать поляризацию в регионе, особенно среди средних держав, побуждая их сближаться с США и укреплять Индо-Тихоокеанский регион. Действия США также будут определять реакции их партнеров и союзников, особенно если Вашингтон будет без предварительных консультаций предпринимать односторонние действия, затрагивающие их интересы и создающие условия для активного конфликта.



На данный момент перспективы соглашения между США и Китаем выглядят довольно сомнительными, но движение к нему может уменьшить напряженность между концепциями Азиатско-Тихоокеанского региона и Индо-Тихоокеанского региона.



Другими словами, концепция Индо-Тихоокеанского региона пока не сформировалась окончательно, но, учитывая ее значимость для заинтересованных сторон, она вряд ли исчезнет в ближайшем будущем. Она стала важной частью геополитического ландшафта в условиях формирующегося мирового порядка, получила поддержку крупных игроков и укрепила свои позиции за счет устойчивого взаимодействия на высоком уровне, опирающегося на общность интересов в конкретных областях.



Россия между Азиатско-Тихоокеанским регионом и Индо-Тихоокеанским проектом



Москва выражает свое несогласие с Индо-Тихоокеанским проектом, Quad и AUKUS, видя в них меры по сдерживанию Китая и изоляции России. Россия утверждает, что эти шаги ведут к формированию блоковых тенденций, и поддерживает определение региона как Азиатско-Тихоокеанского. Такой подход также можно рассматривать в контексте разрыва отношений с Западом и более тесного взаимодействия с Китаем. Индия, которая поддерживает тесные стратегические партнерские отношения с Россией, со своей стороны выдвигает идею объединения "Евразийского союза и открытого, свободного и инклюзивного Индо-Тихоокеанского региона", что свидетельствует о желании не исключать своего партнера из новой региональной концепции. Однако, учитывая антизападную позицию России и ее ограниченные возможности на Востоке, реализовать это будет непросто.



Текущие события в Индо-Тихоокеанском регионе требуют от России более четкого видения региональной политики и ее более целенаправленной реализации, учитывая, что российскому повороту на Восток постоянно не хватало реального содержания, кроме продажи оружия и энергоносителей. Шаткость Большого евразийского партнерства, ухудшение экономической ситуации на фоне беспрецедентных западных санкций и опасения по поводу затянувшегося конфликта на Украине – все это препятствует концентрации на регионе, который становится ключом к будущей глобальной геополитике и геоэкономике. На этом фоне Индия будет внимательно следить за китайско-российским союзом, особенно после текущей военной операции, и за тем, позволит ли он Москве остаться независимым игроком в случае конфликта между Индией и Китаем.



Россия остается важной державой, и Индия не хотела бы видеть своего партнера ослабленным, что негативно скажется на ее собственной политике многосторонности. В то же время Нью-Дели не может игнорировать ключевые вызовы Китая. Этот вопрос по-прежнему будет иметь приоритет во внешней политике Индии, учитывая, что неспособность справиться с ним повредит ее собственным амбициям. Из-за значимости региона для Индии ей будет интересно увидеть, как Россия развивает свои региональные отношения – как с Китаем, так и с другими заинтересованными сторонами в регионе. Россия, если она не слишком зависит от Пекина, в любом случае положительный фактор для Индии.



Взвешенная реакция Нью-Дели на противодействие России Индо-Тихоокеанскому региону указывает на то, что на отношение Индии к ее стратегическому партнеру будет влиять не его риторика, а его реальный политический курс, особенно в отношении Китая. Во многом в этом вопросе мяч на стороне России – ее политика в отношении Азиатско-Тихоокеанского/Индо-Тихоокеанского региона нуждается в пересмотре. Направление политики, которое она выберет, качество отношений, которые она выстроит, и возможности, которые она откроет, в конечном итоге сформируют подход Индии к России в этом регионе на будущее.



Ниведита Капур

12 января 2023 Источник - iarex.ru

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