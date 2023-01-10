Отчего США так боятся нефте-юаня и зачем топят своих союзников?

08:32 13.01.2023

ОТЧЕГО США ТАК БОЯТСЯ НЕФТЕЮАНЯ И ЗАЧЕМ ТОПЯТ СВОИХ СОЮЗНИКОВ?

Запад серьезно встревожен: оказалось, что отказ от доллара при международных сделках – не блеф и не пустые угрозы со стороны России и КНР

10 января 2023

Эксперт швейцарского банка Credit Suisse Золтан Пожар заявил, что Пекин действительно собирается заново написать правила мирового энергетического рынка, передает британское издание Financial Times. "Путин ведет Россию к дедолларизации!", – вторит коллегам американский журнал The National Interest. Тему комментирует Институт международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ.



Последние 70 лет финансовая безопасность США во многом основывалась на том, что на Ближнем Востоке нефть обменивали именно на доллар. Об этом в 1945 году договорились президент США Франклин Делано Рузвельт и король Саудовской Аравии Абдель Азиз ибн Сауд. 2023 год ознаменовался, помимо прочих потрясений, тем, что этот принцип стал меняться: сформировался новый мировой энергетический порядок в отношениях между Китаем и Ближним Востоком – родился "нефтеюань".



Китай стал закупать все больше нефти и сжиженного природного газа в Иране, Венесуэле, России и в Африке за свою собственную валюту. После того, как весь мир увидел, что долларовые валютные резервы могут быть использованы Вашингтоном и его союзниками как оружие, председатель КНР Си Цзиньпин провел в конце уходящего года встречу с лидерами Саудовской Аравии и Совета сотрудничества стран Персидского залива и достиг с ними договоренности относительно расчетов в юанях. По словам швейцарского аналитика Пожара, "Китай хочет переписать правила глобального энергетического рынка" по дедолларизации стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР), а также многих других стран мира. Гораздо больше расчетов при нефтяных сделках будет осуществляться в юанях.



В течение следующих трех-пяти лет Китай не только резко увеличит импорт из стран Персидского залива, но и будет работать над "всесторонним энергетическим сотрудничеством". Это потенциально может включать в себя совместную разведку и добычу в таких местах, как Южно-Китайское море, а также инвестиции в нефтеперерабатывающие заводы, производство химикатов и пластмасс. Пекин надеется, что все это будет оплачиваться исключительно в юанях на Шанхайской бирже нефти и природного газа уже в 2025 году.



В России, Иране и Венесуэле находится 40% подтвержденных запасов нефти стран ОПЕК+, и все они продают нефть Китаю с большой скидкой. На арабские государства Персидского залива приходится еще 40% подтвержденных запасов. Остальные 20 процентов находятся в регионах внутри орбит влияния РФ и КНР.



Противники утверждают, что Китай не пользуется таким же уровнем глобального доверия или ликвидности резервной валюты, как США. Это ставит вопрос: захотят ли другие страны вести свой бизнес в юанях? Но на нефтяном рынке доминируют страны, имеющие с Китаем больше общего, чем с Америкой. Кроме того, китайцы предложили что-то вроде сети финансовой безопасности, сделав юань конвертируемым в золото на Шанхайской и Гонконгской биржах.



Пекин привлекает западные промышленные предприятия дешевой энергией. Наглядный пример: концерн BASF закрыл крупнейший завод в Германии и перенес фабрики в Китай. Пока что ряд европейских производителей также увеличил количество рабочих мест в США из-за более низких затрат на электроэнергию.



Иностранных покупателей казначейских облигаций США становится все меньше. Если нефтеюань поднимется, это подпитает процесс дедолларизации. Контроль Китая над большими запасами энергоносителей и продуктами, которые из них производятся, может усилить инфляцию на Западе. Все серьезно. Россия, по мнению западных наблюдателей, также не намерена возвращаться к своему участию в международной системе, возглавляемой США, поскольку убеждена, что будущее принадлежит Китаю.



Американские журналисты напоминают: Владимир Путин потребовал, чтобы европейские компании платили за российскую нефть и газ в рублях или золоте. После начала СВО курс рубля взлетел до беспрецедентного уровня. При этом министр финансов Антон Силуанов заявил, что покупка валюты недружественных стран, в первую очередь – долларов и евро, сейчас невозможна, поскольку для России эти валюты токсичны. "Точка невозврата" к доллару со стороны Москвы была пройдена в феврале. Реакцией Банка России на заморозку Западом российских резервов стало прекращение его валютных операций с конца февраля 2022 года.



На доллар идет реальное давление, а предприятия из Европы перемещаются в Азию. Напомним, что в процессе всех потрясений и испытаний, обрушившихся на Старый Свет, США ни на минуты не прекратили выжимать из всего прибыль, пользуясь бедами своих союзников. Администрация Джо Байдена включила несколько положений "Покупайте американское" в Закон о снижении инфляции (IRA), которые привели Европу в ярость. Как "вишенка на торте" в публикации финансистов Credit Suisse выглядит педалирование темы "зеленой" энергетики.



Тот же самый мистер Пожар полагает, что рост нефтеюаня, которого так боятся США, должен стать стимулом для Запада как можно скорее отказаться от ископаемого топлива. По сути, он предлагает "тушить пожар маслом" – ведь энергокризис во многом образовался из-за закрытых ТЭЦ.



Отсюда вывод: либо швейцарские аналитики – идиоты, либо им за советы, которые могут привести к окончательному краху европейской промышленности, кто-то хорошо платит. Например – истеблишмент США, чтобы окончательно разрушить ЕС и подлатать обломками Европы бреши корабля под названием "Америка". Утопая, США пытаются утянуть на дно весь мир. Вряд ли у них это получится, потому как у Китая и России на этот счет совершенно другие планы.