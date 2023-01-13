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Макрон - психически больной неадекват, - Al Binaa
08:38 13.01.2023

Al Binaa
Ливан
13 января 2023
Макрон и политика низких температур
Al Binaa: деструктивную политику Макрона можно объяснить его проблемами с психикой

Макрон ведет себя противоречиво: сначала называет Мадуро тираном, а потом выступает за сотрудничество с Венесуэлой, пишет Al Binaa. А недавно французский лидер заявил, что у него "случился нервный срыв" из-за объемов работы. Это вызвало вопрос у политиков: можно ли доверять психически нездоровому президенту "красную кнопку"?

После того, как вместо России от санкций пострадала сам Евросоюз, президент Франции Эммануэль Макрон из-за зимних холодов переходит к альтернативному плану, который может принести более эффективные результаты для Парижа в сфере энергетики.

Необходимо напомнить: Франция была в авангарде стран в области производства и экспорта энергии. Сегодня же она подвергается шантажу со стороны американцев и НАТО. Чем сильнее понижалась температура воздуха, тем чаще Макрон думал о сотрудничестве с Венесуэлой, позабыв о своих обвинениях в адрес президента Николаса Мадуро. В августе 2017 года, то есть через несколько месяцев после получения Макроном поста президента, новый лидер Франции примкнул к американскому лагерю и одобрил попытку государственного переворота против избранного президента Николаса Мадуро (Le Point, 17 августа 2017 г.). Макрон объявил Мадуро тираном, поддержал лидера оппозиции Хуана Гуайдо и был готов признать его в качестве законного президента страны. Однако, несмотря на абсолютную поддержку пятидесяти стран Хуан Гуайдо не смог укрепить свои позиции в стране Николаса Мадуро, избранного венесуэльским народом в ходе всеобщего голосования. В 2020 году победа Луиса Парры, соперника Гуайдо в борьбе за пост председателя парламента, положила конец идее переворота против Мадуро. Однако это не помешало Макрону принять оппозиционера в Елисейском дворце и выразить ему поддержку.
Когда европейский континент задрожал от холода, Макрон начал забывать, как обвинял венесуэльского коллегу в замашках диктатора. Причиной стали повышение цен на энергоносители и отказ Европы от российского газа. Если Россия является вторым по величине экспортером газа в мире, то Венесуэла обладает значительными его запасами, что и побудило президента Франции совершить быстрый поворот на 180 градусов, выраженный в интересе и лести в адрес Мадуро. 7 ноября 2022 года Макрон без каких-либо колебаний произнес слово "президент", обращаясь к венесуэльскому коллеге на конференции по изменению климата в Шарм-эль-Шейхе. Таким образом, политический климат меняется так же, как и погода, особенно для Макрона.

Если Франция осмелилась заговорить с тем, кто совсем недавно был для нее "диктатором", то это потому, что несколько месяцев назад (8 марта 2022), после введения эмбарго на российскую нефть, в Каракас отправился американский президент. Если раньше отношения между Западом и Венесуэлой определялись различными демократическими лозунгами, то сегодня они зависят от показаний градусника. Подтверждением тому служит инициатива Макрона на конференции Большой семерки, состоявшейся в июне 2022 года. Как заявил тогда французский президент, необходимо реинтегрировать Каракас в нефтяной рынок.

Его недавний трехдневный визит в Соединенные Штаты в лучшем случае является попыткой повысить свою популярность. Согласно одному из телеканалов, визит французского президента, в ходе которого он встретился со своим "другом" Байденом, не принесет никакой пользы ни политическому руководству страны, ни обществу, поскольку призван лишь спасти имидж Макрона.

Его попытки повлиять на внутри- и внешнеполитическую ситуацию в стране не увенчались успехом, поэтому он продолжает политику запугивания населения эпидемией коронавируса. Поскольку политика давления на Россию с помощью санкций, в которой Франция играет ведущую роль, оказалась неэффективной, президент был вынужден использовать воинственную риторику в отношении ситуации с коронавирусом, а также в энергетике, что сопровождалось целой чередой скандалов. Это и отказ от проверенных лекарств для лечения COVID-19, и навязывание вакцин без испытания их безопасности для здоровья, не говоря уже о попытках манипулировать французской общественностью. По словам La Tribune, слова Макрона вызывают сомнения и он сам воплощает в себе целый набор противоречий. Так, в прошлом году Макрон осмелился сделать следующее заявление, нехарактерное для президентов Франции: "Я хочу взбесить невакцинированных, чтобы они все-таки сдались и сделали прививку".

Психическое здоровье Макрона вызывает обеспокоенность
Ряд политиков задаются вопросом о душевном состоянии Макрона. Его заявления и шаги вызывают большое беспокойство. Так, на борту самолета, возвращавшегося из США, президент Франции заявил: "Две недели назад у меня случился серьезный нервный срыв. Я выполнил работу всех министров, а также главы правительства".

Франсуа Асселино, баллотировавшийся на пост президента, заметил, что если это правда, необходимо предпринять быстрые и решительные меры. Во-первых, потому что такое заявление отражает глубокий политический кризис, который всем очевиден. Макрон проводит деструктивную для страны политику, и если у него проблемы с психическим здоровьем, то наличие у него кода для запуска ядерного оружия представляет огромную угрозу. Кроме того, президент был избран для управления страной, а не замены министров или премьер-министра: это попросту противоречит конституции. Никто не может оправдать действия Макрона на Чемпионате мира и фотографии, опубликованные в социальных сетях. Очевидно, у Макрона психологические проблемы.

Тот, кто преуспевает во внутренней политике страны, может рассчитывать на уважение своей позиции по внешней, но французский президент разрушает сферу здравоохранения и экономику, а также не способен урегулировать энергетический кризис, о чем свидетельствует ситуация в государственной энергогенерирующей компании EDF. Таким образом, деструктивная политика достигла апогея во время президентства Макрона.
Может ли Макрон предложить за границей то, что не смог предложить своей стране?

Автор: Мирна Лахуд (ميرنا لحود)

Источник - inosmi.ru
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