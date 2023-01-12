В Латвии переходят на дрова, но они тоже дорожают, - Константин Евстафьев

09:08 13.01.2023 Константин

Евстафьев



12 января 2023

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В течение большей части прошлого года российский газ, хоть и нерегулярно, с перерывами, поступал в Латвию, но теперь с этим окончательно покончено.

С1 января в Латвии вступил в действие принятый в прошлом году закон, запрещающий закупку энергоносителей в России. Единственный источник голубого топлива для Латвии - терминал сжиженного природного газа в литовской Клайпеде. Также в прошлом году Латвия лишилась и российского электричества. В отсутствие российских огромное значение для государства приобрели "доморощенные" энергоносители - в первую очередь древесина. Цены на дрова взлетели до небес.



Еще весной прошлого года многие в Латвии сообразили, что доступность газа для этого государства резко уменьшится и он вырастет в цене. Знаковым стало выступление в эфире "Латвийского Радио - 4" мэра латгальского города Резекне (26,4 тысячи населения; по латвийским меркам достаточно крупный населенный пункт) Александра Барташевича в апреле 2022-го. Мэр предрек, что начавшийся в ЕС газовый кризис приведет к увеличению тарифов на тепло в несколько раз. Самые дальновидные латвийские самоуправления начали искать альтернативные источники тепла. В частности, теплосети Резекне начали переводить с газа на древесную щепу. Но стремительно дорожает и она.



Под конец 2022 года для жителей Резекне тепловая энергия, поставляемая городскими теплосетями, обходилась в 216,69 евро за мегаватт-час - с таким тарифом согласилась в прошлом году госкомиссия по регулированию общественных услуг. Тариф вырос в более чем пять раз, в начале 2022-го резекненцы платили 42 евро за МВт-ч.



Этой зимой в Резекне цены на отопление - одни из самых высоких в Латвии. Держаться на плаву помогает введенная ранее система госкомпенсаций. Пресса приводит свидетельства резекненцев на этот счет. "Цены на отопление не то чтобы немного увеличились, они выросли в два раза. Но, слава Богу, у меня хорошо оплачиваемая работа, пока справляюсь. В ноябре счет за трехкомнатную квартиру - 300 евро. Это без государственной поддержки. С господдержкой получилось 157", - рассказал один из горожан в январе 2023-го. "У нас однокомнатная квартира. Последний счет - 110 евро. Это уже со скидкой. Сейчас сильные морозы, и чего тогда ждать, может, и все 150 будет, а может, и больше. Наверно, нужно две работы искать, чтобы все оплатить", - свидетельствует другой резекненец.



По сравнению с позапрошлым годом дрова в Латвии подорожали в полтора-два раза. "Крупное предприятие в Ропажском крае продает в том числе и дрова. Здесь говорят: с одной стороны, ситуация на рынке дров превосходная - дрова всем нужны, они растут в цене. Но, с другой стороны, она ужасная, потому что для многих покупателей дрова стали на вес золота. Два кубометра березовых дров в прошлом году стоили около 120 евро, в этом году - уже почти в два раза дороже", - рассказывала в прошлом году журналистка "Латвийского радио - 4" Галина Солодовник.



Она поговорила с руководителем отдела качества предприятия Wood 5K Юрием Никушиным. "У меня сидят менеджеры, продают дрова. И звонит бабушка - постоянная клиентка - и она реально почти плачет в трубку", - рассказал Никушин. Причин удорожания, по его словам, две: существенно выросла цена на сырье (прибавка - до 100%), а также на электричество - на 40%. Сырье же для каминных дров подорожало на 40%. "Я считаю, что один из самых больших факторов - то, что российские, белорусские и украинские рынки закрыты. Мы только сейчас ощущаем удельный вес этих рынков. Это также начинают понимать наши клиенты из Скандинавии, Англии, Америки, потому что они тоже приобретали дрова из тех стран. Они обращаются к нам, но у нас уже достаточно клиентов. Мы не можем физически производить то, что производили три страны", - говорит член правления латвийского деревообрабатывающего предприятия RaWood Export Янис Славиетис.



Одной из статей латвийского экспорта является продажа древесины, но теперь может случиться дефицит сырья. "Нашему государству стоило бы задуматься, допустим, может быть, о запрете вывоза круглого материала за рубеж", - полагает Никушин. Эксперты напоминают, что и покупательная способность населения отнюдь не безгранична. "Люди увидят, что мешок дров подорожал вдвое, в три или даже четыре раза. Они уже подумают, может быть, выгоднее купить теплое одеяло. Придумать другой способ согреться, чем покупать так дорого", - допустил Славиетис. Он рассказал, что очередь желающих купить дрова на его предприятии выстроилась на несколько недель вперед.



С октября прошлого года государство в Латвии компенсирует населению часть отопительных издержек. Но если компенсация за централизованное отопление включается в счет автоматически, то просьбы о компенсировании стоимости дров, брикетов и гранул нужно подавать самостоятельно. Один из латвийцев, подавших такое заявление, рассказал прессе: "К моему удивлению и ужасу, цены на дрова стали настолько высокими, что даже не знаешь, чем и как топить печь у себя дома. Если год-полтора назад куб сырых дров можно было взять за 40 евро, то месяца полтора назад покупка кубометра обошлась в 120 евро! Дальше было просто страшно спрашивать - цены были просто неподъемными! И только по счастливой случайности и по знакомству мы добыли дрова по еще удобоваримой цене".



С наступлением зимних холодов ситуация усугубилась - дрова подорожали еще больше. "В сильные морозы, когда столбик термометра опускается до минус 14 градусов, жильцам домов с печным отоплением этой зимой не позавидуешь, особенно если запасы дров нуждаются в пополнении. Сейчас цены за кубометр древесины просто зашкаливают - торговцы в разных регионах Латвии просят до 800 евро за машину дров. В результате некоторым домовладельцам пришлось отказаться от печного отопления", - пишет журналистка Светлана Гинтер, корреспондент "Латвийского Радио - 4". Сергей, владелец двухэтажного частного дома, находящегося в частном секторе рижского района Задвинье (Пардаугава), жалуется, что пережить эту зиму с ее холодами ему будет непросто - двухлетний запас дров быстро подходит к концу. Ранее рижанин решил заблаговременно запастись дровами, но цены его шокировали. "Жуть просто, а не цены! Куда это годится - дрова стоят сотни евро, большой дом протопить ими будет дороже, чем газом. Приходится отапливаться газом по бешеным ценам. Потому что дрова получатся даже дороже", - сокрушается Сергей.



Домовладелец пытался сэкономить, закупив дрова у госагентства Latvijas valsts meži ("Латвийские государственные леса"). Это учреждение предлагает приобрести кубометр древесины за 69,85 евро - по единой цене во всех регионах. Однако агентство ставит условие: закупать не меньше трех машин разом. К тому же это цена без НДС на трехметровые бревна, которые еще предстоит напилить и расколоть для растопки. "Машина дров в девять кубов обойдется в 630 евро. И если это еще можно было бы себе позволить, то три с половиной таких машины семье уже не по карману", - говорит Сергей. В поисках более дешевого варианта он пытался обзванивать частных торговцев дровами. Но у них цены оказались еще выше - машина дров из лиственных пород деревьев стоит до 800 евро.



В ходе эфира Светлана Гинтер набрала номер фирмы, предлагающей приобрести дрова. "Машина - девять насыпных кубов. Ольха, осина…. Если везти в Гаркалне (село в окрестностях Риги - авт.), то 729 евро, в Ригу - 761. Ну, можно полмашины взять, если смешанные сорта - это будет 419 евро", - ответили журналисту.



Представитель Latvijas valsts meži Янис Каугарс винит в таком росте цен самих покупателей, которые охвачены паникой и потеряли способность к рациональному мышлению. "Люди закупают дрова с мая по сентябрь. В прошлом году - из-за опасений, что цены вырастут, поскольку все энергоресурсы выросли - случилось то, что все ринулись в один месяц купить на полгода вперед. Все даже не смогли сразу купить, столько материала на рынке не было. Потом продавец говорит: я вам продам через неделю, но уже на десять евро дороже. Следующим он говорит уже: продам на двадцать евро дороже. И пока люди платят ту цену, за которую им предлагают, так она и растет. Никто рынок не регулирует, это надо каждому самому искать лучшие варианты", - поясняет Каугарс.



И добавляет: "Росту цен посодействовали и запасливые люди - так называемые "хомяки". Не знаю, все ли купили дрова на два года вперед, но с древесными гранулами этот ненормальный спрос начался в прошлом сезоне. Все "хомяки" набрали на два года вперед - поэтому их не хватало". Каугурс увещевает латвийцев на скупать все дрова сейчас, на пике цен, и тем более целыми машинами. По его мнению, лучше сначала тщательно изучить все предложения или выждать время. "Чтобы сэкономить, можно купить дрова оптом - в складчину с соседом или несколькими соседями на своей улице. Тогда затраты не будут так ощутимы. 800 евро за девять кубометров, один кубометр стоит 89 евро - ну, такая цена на рынке уже была какое-то время назад. Сейчас она может быть еще меньше на 29–30 евро. Надо торговаться. Не берите первое попавшееся, спросите у соседа", - советует сотрудник Latvijas valsts meži, призывая не поддаваться панике, торговаться и тщательнее изучать рынок.



И еще примечательный факт. При нынешней дороговизне дров некоторые пытаются сэкономить, сжигая разного рода токсичные отходы. Так, в декабре прошлого года Государственная служба окружающей среды (VVD) привлекла к ответственности одну из фирм в Даугавпилсе, уличенную в отоплении своих помещений остатками ламината. В результате получался едкий дым, крайне вредный для здоровья. В госслужбе отмечают, что это не первый случай, когда фирмы пытаются экономить на энергоресурсах, сжигая вредные отходы. "При текущей ситуации, когда энергоресурсы дорожают, как частные лица, так и компании ищут альтернативные варианты отопления своих помещений", - сообщил инспектор VVD Дайнис Лазданс. По его словам, за подобного рода нарушения предусмотрен штраф: для частных лиц - до 1000 евро, а для юридических - до 2500 евро.



12 января 2023

Константин Евстафьев Источник - Регнум

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