 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 13.01.2023
09:54  После Бахмута и Соледара на Украине начался обратный отсчет, - Насер Кандиль
09:52  Казахстан. Экономизированная политика, политизированная экономика, - Николай Кузьмин
09:44  Уполномоченный по правам социально уязвимых категорий населения появится в Казахстане
09:18  На долларе поставлен "крест смерти"
09:08  В Латвии переходят на дрова, но они тоже дорожают, - Константин Евстафьев
08:38  Макрон - психически больной неадекват, - Al Binaa
08:32  Отчего США так боятся нефте-юаня и зачем топят своих союзников?

07:58  Переосмысливая регион: Азиатско-Тихоокеанский или Индо-Тихоокеанский? - Ниведита Капур
07:54  Россия делает ставку на нефтеюань, - М.Макаров
07:24  Джо Байден вырыл другому яму. Президент США угодил в ту же ловушку, что и Дональд Трамп, - Е.Мур
07:11  Госдеп США обороняет от Тегерана будущих кандидатов в президенты, - И.Субботин
07:00  "У нас все сверстано...". Путин зря удивляется балбесам в собственном правительстве, - СП
00:32  Косово как прецедент – и не только на Балканах, - Дм.Нефедов
00:26  Запасной выход: чем опасны мемуары принца Гарри
00:18  Больше не почетный сенатор. Каких еще титулов лишили Назарбаева
00:12  Глава КырКНБ Ташиев поручил выпустить книгу о погибших в боях с таджиками
00:08  Ливия и геополитические интересы соседей
00:06  Центральная Азия: по советскому – из всех стволов, - Сергей Кожемякин
00:00  Назарбаев уже не Елбасы, да здравствует новый Елбасы! - Айнур Курманов
Четверг, 12.01.2023
22:08  Байден утащил и потерял совсекретные документы. Назначен спецпрокурор для расследования
21:54  Самолет рейса Бангкок-Москва экстренно сел в Самарканде из-за драки на борту
19:52  Саудовский ф/к "Аль-Хилаль" хочет купить Месси и обещает рекордную зарплату в 300 миллионов долларов в год!
19:38  Токаев утвердил "Этический кодекс сотрудников правоохранительных органов" Казахстана
18:16  В американском Капитолии хотят поставить бюст укр-преза Зеленского
17:14  Импотенция ОДКБ и техничный "слив" Армении: анатомия предательства элит
17:11  Андрей Фурсов: "Россия, чтобы выжить, должна быть социально мобилизованной"
16:55  В Швейцарии скончался бывший глава советского Узбекистана, гражданин РФ Рафик Нишанов
10:42  Пашинян решил рискнуть армянским государством, - Геворг Мирзаян
10:41  Ким Чен Ын объявил год большой бомбы
10:39  Газпром и китайская CNPC обсудили газопровод "Союз Восток" через Монголию
10:35  Financial Times: План Си Цзиньпина по перезагрузке экономики Китая и возвращению своих друзей
10:32  "Возрождение России. Сакральный шанс санкционной войны". Анонс презентации новой книги В.Катасонова
10:31  Казахская диаспора Украины пытается рассорить Москву и Астану
10:26  Флаг ЛГБТ стал символом поклонения новым богам в США, - Джереми Карл
09:22  Китаю доказывают, что он не центр мира, а полюс, - М.Макаров
08:29  Найдены пропавшие под Соледаром британские "волонтеры" Бегшо и Перри - "двухсотый" и "трехсотый"
08:23  Субсидии, льготы, преференции. Как поддержат промышленность Узбекистана
08:01  Турция расширяет свои амбиции на постсоветском пространстве, - С.Маркедонов
07:32  2023 год: опасная неустойчивость. Основные факторы, - Вл.Овчинский, Ю.Жданов
07:27  Каких привилегий лишился Назарбаев после отмены закона о Елбасы
07:25  События в Каракалпакстане: основным подозреваемым запросили 18 лет тюрьмы
07:21  Данияр Ашимбаев: Год будет интересным, но сложным
07:19  Украина должна испечься на огне войны, но не должна сгореть в угоду Запада, - Ахмет Бурханов
06:46  Неугомонный отставник Аркадаг намерен вновь изменить Конституцию Туркменистана
00:35  Новые страницы интеграции в Евразийском экономическом союзе
00:34  В Киргизии ищут (и не могут найти) 70 млн налогов рынка "Кудайберген"
00:31  Американо-китайское соперничество в АТР: декларации и реальность, - А.Лукин
00:30  As-Sabeel: Украинский кризис подорвал доверие к Всемирному банку и МВФ
00:29  Потуги Запада напрасны - потолки цен на нефть уже не работают
00:12  Иранская модель развития. Об опыте выживания под санкциями, - Владимир Трегубов
00:00  Экс-глава УзбМИД Владимир Норов стал директором Международного института Центральной Азии
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
На долларе поставлен "крест смерти"
09:18 13.01.2023

Доллар ждет падение
12 января 2023, Ольга Самофалова
Доллар впервые за два с половиной года демонстрирует "смертельный крест". Это такой технический сигнал, который говорит о продолжении девальвации американской валюты. При этом доллар уже и так серьезно ослаб. Что происходит сейчас с американской валютой и к каким результатам это приведет в будущем?

На этой неделе американский доллар сформировал свой "смертельный крест" впервые за два с половиной года, то есть с 2020 года. В сентябре доллар достиг самого высокого уровня за более чем два десятилетия, но потом начал слабеть и дошел до "смертельного креста".

"Крест смерти" – это техническая ситуация, когда на графике 50-дневная скользящая средняя (средняя цена за 50 дней) опускается ниже, то есть пересекает линию, обозначающую 200-дневную скользящую среднюю (средние цены за 200 дней).

"Смертельный крест" – показатель технический, он может касаться разных активов. В данный момент мы видим ослабление доллара относительно евро, но такие же ситуации были и в биткоине, и на фондовых рынках", – отмечает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets. Речь идет о смене тренда. Доллар почти весь 2022 год укреплялся, а теперь демонстрирует ослабление к евро.

"Такое пересечение подразумевает, что средняя цена актива в будущем будет меньше, чем сейчас, что приводит к очевидной мысли – продавать такой актив. В целом же это сигнал для медвежьего тренда на рынке, то есть цена актива пойдет на спад", – объясняет Андрей Маслов, аналитик ФГ "Финам".

Техническая картина не всегда имеет под собой экономическое обоснование, но ее прогнозы часто сбываются. "Однако стоит разобраться, насколько это долговременный паттерн и действительно ли евро теперь будет расти, а американская валюта терять свои позиции к валюте ЕС",– говорит Деев.

По его словам, рост евро к доллару обеспечен двумя факторами. Во-первых, снижением цен на энергоносители в Европе. Во-вторых, отменой ковидных ограничений в Китае.

Упавшие цены на энергию в Европе вселяют надежду в инвесторов, что энергетический кризис позади, что инфляция перестанет расти, а ЕЦБ не будет больше повышать ставки.

"Но это призрачные перспективы. Да, сейчас стоимость газа в Европе упала, но энергокризис не завершится в ближайшие два года – это признают международные агентства, аналитики и т. д. Снижение цен на энергоносители – это временное явление, все может поменяться уже весной, когда в Европе встанет вопрос о начале заполнения ПХГ к следующей зиме, а постоянных поставок из РФ, как в первой половине 2022 года, уже не будет.

Цены однозначно пойдут вверх, а энергокризис может начать бушевать в Европе с новой силой. Приведет это к росту цен на товары, продукты питания и прочее? Конечно, да",

– говорит Артем Деев. Европейский бизнес продолжит релоцироваться в США, где более дешевая энергия, что еще больше ударит по европейской экономике, а американскую, наоборот, укрепит.

Что касается второго фактора, то многие надеются, что выход КНР из локдауна подтолкнет экономику развитых стран, так как повысится спрос на европейские товары, материалы, сырье и прочее. "Эти надежды также мало обоснованы: экономика Китая, не показывая рост ВВП выше 4% в год, стагнирует. И проблем в ней достаточно. Так что не факт, что отмена ковидных ограничений в КНР станет поводом для нового витка развития глобальной экономики", – считает Деев.

Поэтому, делает вывод эксперт, укрепление евро к доллару носит кратковременный характер. Плюс США помогут своей валюте не улететь в пропасть.

"Смертельный крест", который показывает сейчас доллар – временный. ФРС продолжит повышать ставки, что еще больше укрепит американскую валюту, приведет к притоку капиталов в США (в первую очередь из Европы). Так что в этом году мы еще увидим обратную ситуацию, когда евро будет слабеть, а доллар расти", – считает Артем Деев.

В этой борьбе коллективного Запада с Россией в числе особо пострадавших все-таки будет европейская экономика, а экономика США входит в число тех, кто на этом может как раз нажиться.

"Сейчас все сосредоточены на том, какие дальнейшие шаги будет предпринимать ФРС и до какого уровня может вырасти ставка. Пока аналитики и инвесторы со скепсисом смотрят на возможность роста ставки выше 5%, однако данные по безработице и инфляции могут это изменить", – отмечает Маслов.

Инфляция в США в декабре показала умеренный рост и составила 6,5% (согласно Бюро статистики труда). Это все еще близко к многодесятилетнему максимуму. В то же время это самый медленный темп инфляции с октября 2021 года. И это уже не 9,1%, как было в июне. По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в США снизились на 0,1%. На этих данных вечером в четверг евро к доллару подскочил на 0,5% – до 1,0815.

Что все это значит для российской экономики? По большому счету – ничего. И это удивительно. Прошлый 2022 год кардинально снизил зависимость нашей экономики от западной.

"Российский рубль перестал быть полноценно конвертируемой валютой еще в первой половине ушедшего года, поэтому такие вещи теперь не оказывают серьезного влияния на российскую экономику напрямую. Косвенно же рубль может вернуться к отметке в 65 за доллар, возможно ниже, что понизит стоимость импорта и повысит стоимость российского экспорта. Это положительно повлияет на покупки иностранных товаров и негативно – на покупки отечественных", – говорит Андрей Маслов.

Доллар оказывает влияние и на нефть. "При ослаблении доллара снижаются цены на нефть, но для России сейчас главным фактором являются санкции и "потолок цен", а также размеры дисконта, которые предоставляют отечественные компании азиатским покупателям", – добавляет Деев.

Источник - vz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1673590680


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 2 января 2023 года №81
- Заседание Палаты в новом формате прошло сегодня в Сенате
- Предложения по улучшению инвестиционного климата рассмотрены в Правительстве
- "AMANAT" запустил проект по правовой защите граждан "Құқықтық көмек"
- Кадровые перестановки
- В Министерстве торговли и интеграции РК озвучили итоги работы за 2022 год
- О готовности ко дню голосования на выборах депутатов Сената Парламента Республики Казахстан, назначенных на 14 января 2023 года
- Экономизированная политика, политизированная экономика
- Вопросы проведения комплексной проверки "АрселорМиттал Темиртау" обсуждены в Правительстве
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  