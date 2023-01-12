Казахстан. Экономизированная политика, политизированная экономика, - Николай Кузьмин

09:52 13.01.2023 Экономизированная политика, политизированная экономика

Если вектор внутренней политики Казахстана в прошедшем году был задан январем, то наша внешняя политика, да и международные отношения в целом определялись февралем, когда началась война на Украине.



Эта война радикально изменила отношения между Россией и Европой – они стали полностью и радикально враждебными. Европа, начав с введения санкций против России, сегодня фактически включилась в войну, поставляя украинской армии оружие. Москва заявляет, что на Украине воюет не с "братским народом", а с коллективным Западом.



При этом Россия остается нашим военным союзником по ОДКБ, партнером по таким ключевым институтам безопасности и сотрудничества в Евразии, как ШОС, СВМДА и ЕАЭС. Она наш крупнейший торговый партнер, большая часть казахстанского импорта по-прежнему поступает из России. Европа же – главный покупатель нашей нефти, то есть с ней связан наш экспорт и наш бюджет. А сейчас европейцы проявляют живой интерес к нашим редким и редкоземельным металлам. В Европе учатся дети нашей элиты, в России – дети среднего класса. В Россию наши граждане ездят на заработки, в Лондоне хранят свои трудовые сбережения. Словом, обе нам одинаково дороги. Когда они требуют от нас, как расстающиеся супруги у своего ребенка, выбирать, с кем мы хотим остаться, а кто, соответственно, негодяй и подлец, мы теряемся. Мы не хотим выбирать. Мы любим всех наших партнеров. Это не полигамность, это многовекторность. В течение всего года наше руководство – и внешнеполитическое, и просто политическое – встречалось поочередно то с европейцами, то с россиянами. От нас требовали определиться. Поддержать или осудить. Мы не сделали ни того, ни другого.



Своего рода символом нашего отношения к конфликту России и Запада стало наше голосование в ООН. Весь год мы воздерживались по всем антироссийским резолюциям, в том числе в Совете по правам человека (СПЧ), членом которого мы являлись. Для сравнения – к многочисленным резолюциям с осуждением политики Израиля на оккупированных территориях мы неизменно присоединялись. Сравним нашу позицию с позицией ОАЭ, которых США и их союзники весь год упрекали в помощи и самой России, и ее олигархам. Эмираты в СПЧ антироссийские резолюции поддерживали. Или с позицией Бразилии, члена БРИКС, между прочим – к резолюциям с осуждением России она присоединялась, а вот Израиль осуждать не хотела (воздерживалась). Зато точно так же, как и мы, голосовали входившие в Совет по правам человека Узбекистан и Армения. Поэтому не случайно западные аналитики считают Казахстан союзником России и включают в тот же лагерь, что и Китай.



Европейский союз и НАТО на днях приняли совместную декларацию, в которой угрозами миру, свободе и процветанию названы Россия, Китай и "авторитарные режимы". Даже беглое знакомство с докладами западных НКО, выдающих сертификаты соответствия нормам демократии и свободы, позволяет понять, что Казахстан, несмотря на все политические перезагрузки, относится именно к авторитарным режимам. Так что нашу любовь к европейцам можно было бы считать безответной, если бы не литий. То есть из любви к литию европейцы готовы мириться с нашими недостатками, но будут о них периодически нам напоминать, об этом мы уже писали.



В прошлом году у нас в гостях побывали практически все высшие еврочиновники. Наш президент, в свою очередь, вскоре после инаугурации побывал с визитом в Париже. Многочисленные визиты в Казахстан и встречи показали, что в геополитических стратегиях Европы Казахстан стал занимать гораздо более важное место, чем десять или пять лет назад. Однако основа интереса к нашей стране прежняя – природные ресурсы – нефть, газ, редкие и редкоземельные металлы. При этом европейцы в ходе переговоров настойчиво включают в двустороннюю повестку прохождение теста на демократию. Отметим, что речь идет именно о европейцах, то есть о представителях ЕС, европейской бюрократии, алчной, беспринципной и насквозь коррумпированной, но при этом предельно наглой и высокомерной.



В отношениях с отдельными европейскими государствами, когда они представляют свои собственные интересы, ситуация складывается иначе. В качестве примера приведем Венгрию и премьер-министра Виктора Орбана. 10 января он позвонил президенту Касым-Жомарту Токаеву, выразил свою солидарность и соболезнования в связи с жертвами.



История с зампредом Европарламента Евой Кайли, комментируется в Брюсселе как нечто из ряда вон выходящее. Красочные детали – сумки, набитые купюрами, сообщники, возглавлявшие правозащитные НКО – конечно, не каждый день радуют глаз европейской публики. Тем не менее, случай этот лучше всего описывает знаменитая максима Виктора Черномырдина "никогда такого не было, и вот опять".



Напомним, что в 2011 году Евросоюз решил выяснить, как у него обстоят дела с коррупцией, и поручил подготовить своим уполномоченным органам доклад на эту тему. Данные, содержащиеся в первом же докладе, вышедшем в 2014 году, шокировали всех европейцев. Чиновники в Европе не просто воровали, они воровали с размахом. Чтобы не ставить под сомнение сказки про демократию, которая делает всех честными и неподкупными, руководство Еврокомиссии для начала засекретило ту часть доклада, которая касалась коррупции в институтах Евросоюза. Потом запретило публикацию второго доклада, который был подготовлен к 2017 году. А затем и первый доклад исчез из электронной библиотеки ЕС.



Ну а про приверженность европейцев миру и суверенитету других государств – про это могут много рассказать афганцы, ливийцы, сирийцы, малийцы и жители других стран, на которые европейцы напали, то есть провели там свои специальные военные операции. Разумеется, убивая женщин и детей, пытая пленных и поддерживая коррумпированных диктаторов.



Словом, европейским политикам впору грехи свои замаливать, но они предпочитают поучать других. В январе они учили нас, как вести себя при наведении порядка при угрозе государственного переворота. После президентских выборов они взялись учить нас демократии.



Мы не призываем к тому, чтобы отказаться от сотрудничества с Европой. В ней есть не только политики, есть и хорошие люди, да и вообще нам есть чему поучиться у них. Но только сотрудничать надо с учетом наших национальных интересов, а не европейских. А наши интересы не сводятся к иностранным инвестициям. Чистый воздух и вода, например, нам нужнее. Увы, казахстанское экологическое движение в последние годы отражает не национальные интересы, а актуальную политическую повестку западных спонсоров. Поэтому наши активисты приходят в крайнее возбуждение, когда слышат про строительство АЭС, однако совершенно равнодушны к сообщениям о развитии добычи лития – одного из самых грязных и опасных для окружающей среды производств. Ведь тут речь идет о батареях для электрокаров, а это святое.



Что там у нас выйдет с европейцами и батареями, покажет время, а пока что в лидерах по автокарам и аккумуляторам к ним утвердился Китай. Он, между прочим, в прошлом году впервые открыто заявил, что он является де-факто гарантом нашего суверенитета и независимости. Так сказал Си Цзиньпин сразу после январских событий, то же самое повторил он и во время визита в Астану в сентябре прошлого года. Некоторые эксперты поспешили с комментариями, что Пекин защищает суверенитет Казахстана от Москвы. Но через пару дней в Самарканде, на саммите ШОС председатель Си пояснил, что речь идет о защите от цветных революций, которые, как все знают, готовятся в США. К слову, самая лучшая новость прошедшего года та, что Вашингтон так и не открыл второй фронт против Китая в Центральной Азии. Видимо, все еще впереди.



Не случайно наши внешнеполитические приоритеты, озвученные Касым-Жомартом Токаевым на инаугурации 26 ноября прошлого года, остались теми же самыми, что были указаны в Концепции внешней политики, утвержденной в начале 2020 года. Это Россия, Китай, Центральная Азия. Собственно, в экономической сфере наши приоритеты тоже не изменились. То есть Россия осталась главным импортером. По словам Серика Жумангарина, на нее приходится 36% всего импорта в Казахстан. Казахстан при этом нарастил и свой экспорт, помогая России выживать в условиях санкций. При этом санкционный режим мы, конечно же, не нарушали, о чем неоднократно заявлял и наш президент, и МИД, и другие официальные лица.



Став защитником нашего суверенитета от американцев, Китай сохранил и даже упрочил свои позиции основного торгового партнера. При этом в торговле с Китаем у нас по итогам года традиционный профицит – благодаря высоким ценам на нефть, черные и цветные металлы, а также на продукции нашей обрабатывающей промышленности, то есть ферросплавы.



В прошедшем году нашему президенту и МИДу пришлось дважды столкнуться с вопросом о непризнанных государствах. Во-первых, в феврале Россия обосновала свою специальную военную операцию необходимостью защитить дружественные государства – ДНР и ЛНР. Мы их государствами никогда не считали. 17 июня на Петербургском международном экономическом форуме Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан не признает ДНР и ЛНР, считая их квазигосударственными образованиями. Наш президент пояснил, что в Устав ООН были заложены принципы территориальной целостности государства и права нации на самоопределение, которые сегодня пришли в противоречие друг с другом – слишком много наций хотят самоопределиться.



Во-вторых, Реджеп Эрдоган, устав добиваться от своих братьев – президентов тюркоязычных государств – признания Северного Кипра в качестве независимого государства, решил легализовать оккупированную Турцией территорию (такой статус Северный Кипр имеет сегодня в ООН) через ее прием в Организацию тюркских государств. Пока в статусе наблюдателя. Как видно из пункта 7 Самаркандской декларации, принятой по итогам саммита, прошедшего 11 ноября, Турецкая республика Северного Кипра (ТРСК) такой статус получила. Согласно уставу организации, то есть Нахичеванскому соглашению 2009 года, статус наблюдателя предоставляется государствам и международным организациям. Поскольку дипломатического признания ТРСК пока не получила ни от одного из членов ОТГ, да и международной организацией она также не является, остается предположить, что ТРСК в ОТГ приняли не в качестве государства, а чисто по-братски. Для этого, видимо, внесли необходимые изменения в Устав (они не опубликованы, но упоминаются в тексте Самаркандской декларации). Европейцам не понять, это наши местные традиции. С турками, конечно, у нас особые отношения, язык, культура и байрактары, транзитный коридор из Китая в Европу будем вместе расширять. Но в целом слов, пусть красивых и пафосных, в наших отношениях больше, чем реальных проектов. А Требования у Эрдогана жесткие. Сначала он требовал закрыть все "гюленовские" школы, потом требовал признать Северный Кипр, завтра начнет активистов Курдской рабочей партии искать.



Заметим, что в прошлом году государственным праздником Казахстана стало 25 октября – день принятия в 1990 году Декларации о государственном суверенитете Казахской Советской Социалистической Республики. В преамбуле Декларации провозглашение государственного суверенитета обосновывается волей народа Казахстана и правом наций на свободное самоопределение. А в третьей статье сказано о территориальной целостности Казахстана. Получается, что тридцать лет назад эти два принципа бесконфликтно уживались в рамках одного документа. То ли времена были другие, то ли в нашей стране мирно сосуществуют разные не только разные этносы и религии, но и принципы международного права. Кстати, Владимир Путин учел мнение своего союзника и 30 сентября ликвидировал квазигосударственные образования, включив их в состав России (по итогам прошедших там референдумов, а как же).



В целом, все наши друзья и партнеры оказались довольно конфликтными странами. Все с кем-то воюют, все что-то оккупировали или пытаются освободить. С другой стороны, мы по-прежнему всем нужны и все хотят с нами торговать. Следовательно, многовекторность, многосторонность, продвижение мер доверия и использование дипломатических инструментов, лучший из которых – нефть. И, конечно, национальные интересы – на первом месте. Сегодня, когда вроде бы "и треснул мир напополам, дымит разлом", Казахстан выступает объединителем. Например, наш трубопровод КТК стал символом объединения интересов США, Европы и России. А сегодня мы хотим в Германию нефть по трубе "Дружба" поставлять. И Москва не против, и Берлин вроде согласен. Петродипломатия сильнее войны.



Кузьмин Николай

12.01.2023 Источник - turanpress.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1673592720





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 2 января 2023 года №81

- Заседание Палаты в новом формате прошло сегодня в Сенате

- Предложения по улучшению инвестиционного климата рассмотрены в Правительстве

- "AMANAT" запустил проект по правовой защите граждан "Құқықтық көмек"

- Кадровые перестановки

- В Министерстве торговли и интеграции РК озвучили итоги работы за 2022 год

- О готовности ко дню голосования на выборах депутатов Сената Парламента Республики Казахстан, назначенных на 14 января 2023 года

- Экономизированная политика, политизированная экономика

- Вопросы проведения комплексной проверки "АрселорМиттал Темиртау" обсуждены в Правительстве

