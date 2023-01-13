После Бахмута и Соледара на Украине начался обратный отсчет, - Насер Кандиль

09:54 13.01.2023

Al Binaa

Ливан



Конфликт на Украине и обратный отсчет

Al Binaa: после Бахмута и Соледара на Западе нарастает паника, а в Киеве - истерия

13.01.2023



Россия не поддается на провокации Запада и ведет себя достойно, пишет Al Binaa. Пока западные чиновники позволяют себе делать высокомерные высказывания об "истощении" русской армии, Москва придерживается намеченной стратегии, которая принесет ей победу над Киевом. Доказательство тому - Бахмут и Соледар.



Россия выбрала тактику молчать и выжидать. Ее лидеры не делали высокомерных заявлений в отличие от западных и украинских чиновников, которые утверждали, что российская армия истощена и потеряла большую часть личного состава, способного вести военные действия. Российская техника якобы выходит из строя, линии снабжения отрезаны, а боеприпасы на исходе. Москва, согласно их заявлениям, была вынуждена обратиться за помощью к Северной Корее и Ирану, и ее поражение в этом военном конфликте - лишь вопрос времени. Россия в ответ на эти заявления продолжала хранить молчание и ждать. Руководство страны считает все это попыткой оскорбить армию, победившую Наполеона и Гитлера, которые смогли выйти на ближние подступы к Москве, мобилизовать сотни тысяч солдат и использовать лучшие виды вооружений. Русская армия, понесшая в этих войнах большие потери, не ослабла, а ее ресурсы и боеприпасы не истощились. Своими оскорблениями Запад пытался заставить Москву нарушить планы и сделать из Украины второй Афганистан. И ему бы это удалось, если бы Россия повелась на провокации, чтобы доказать свою дееспособность. Но Москва набралась терпения и продолжила придерживаться намеченной стратегии в военной операции, что позволит ей добиться поставленных целей.



К настоящему моменту Запад выделил Украине более ста миллиардов долларов, что в два раза превышает военный бюджет России на 2023 год. У США и Европы практически закончились запасы оружия и боеприпасов. Это подтверждает генеральный секретарь НАТО, а также европейские и американские официальные лица. С наступлением зимы в Европе обострился энергетический кризис. Экономические показатели ухудшились, уровень жизни упал, большая часть украинской армии уничтожена, а энергетические системы на Украине выведены из строя. Военный конфликт вступает в новую фазу. Обстановка на донбасском участке фронта существенно изменилась, особенно в двух ключевых точках - Бахмуте и Соледаре. Желанный сдвиг произошел, и отрицать его уже бессмысленно. На Западе нарастает паника, а в Киеве - истерия. Москва также сменила руководство специальной военной операцией на Украине. Она назначила командующим Объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции Вооруженных сил РФ на Украине начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова.



Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что разваливающаяся украинская армия не сможет должным образом воспользоваться помощью западных партнеров. Такое отношение к украинской стороне есть и у американцев, и у немцев.



"Я понимаю позицию немцев. Я думаю, они справедливо боятся, что их выставят на посмешище, а их техника не только будет уничтожена, но и во многих случаях захвачена. Такие же опасения есть и со стороны американской администрации. Думаю, мы понимаем, что украинская армия просто разваливается", - отмечает он.

Большинство западных военных экспертов считают, что совместное российско-белорусское наступление на север Украины с территории Белоруссии положит конец вооруженному конфликту. А прелюдией является создание единого оборонного пространства и переброска российского военного контингента на территорию Белоруссии, поскольку украинско-польская граница - это единственный коридор для всех западных поставок Киеву. Контроль над ним приведет к окончанию военных действий и положит начало преобразованиям в армии и обществе на Украине, что позволит провести переговоры на условиях, приемлемых для Москвы.

Автор: Насер Кандиль (ناصر قنديل)