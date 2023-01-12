О стратегическом целеполагании и месте России на карте мира, - Юрий Баранчик

11:54 13.01.2023

О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ЦЕЛЕПОЛАГАНИИ И МЕСТЕ РОССИИ НА КАРТЕ МИРА



Юрий Баранчик



Одним из ключевых механизмов решения проблем, особенно в ситуациях с очевидным и явным оппонентом, является постановка себя на его место. Вот, например, как понять отношение к России элит Восточной и Западной Европы? Для этого достаточно взять политическую карту мира и посмотреть на нее. Посмотрели (достаточно умозрительного взгляда)? Теперь сделайте следующую засечку – что смотрите Вы на карту мира и рассматриваете все остальные страны – с территории России. Это наша геополитическая и географическая локация. Европа, Британия, США – слева, Индия и Китай – внизу, над нами только Арктика, Ну и далее по мелочи все понятно.



А теперь попробуйте вообразить себя жителем Германии или Франции, поместить себя в эту географическую локацию и посмотреть на карту мира оттуда. И что мы увидим? Что вокруг все маленькие и понятные. И только на Востоке над всем "Средиземьем" нависает исполин – Россия. Они живут на маленьком европейском аппендиксе, который по каким-то неведомым причинам Россия еще не поглотила и не присоединила к себе. Как они к нам будут относиться? Думаю, всем понятно. "Стоять-бояться".



А теперь, после этой тренировки, давайте с подобным подходом подойдем к конфликту на Украине и экстраполируем данный конфликт на то, какие цели должны быть у нашей внешней политики. Фантастика, конечно, но только такой подход позволяет увидеть то, где мы недорабатываем на стратегическом уровне. Не на уровне пропаганды, или внешней политики, или ведения СВО. А именно на уровне стратегия развития страны. Ну, поехали.



Вот, допустим, что мы хотим развязать войну против США. Первой-второй страны в мире по уровню развития армии и с развитыми ядерными силами. Напрямую? Опасно, очень быстро война может перерасти в ядерную с применением стратегических ядерных боезапасов. Поэтому логично сделать так, чтобы США начали терять свою мощь в борьбе с одной из наших прокси-сил. Желательно, на собственных границах, так как это грозит США потерей ряда территорий.



Что для этого надо сделать? Для реализации этого сценария, во-первых, сначала надо привести в Мексике или Канаде своего президента, правительство, тотально поменять расклад сил в парламенте и вообще в политических элитах – часть уничтожить, часть арестовать, часть выдавить из страны. Для этого надо организовать свержение законно избранной власти (Трюдо, например) и после переворота поставить своих людей во главе страны. Взять под контроль армию, спецслужбы, общественное мнение (СМИ, общественные объединения) и т.д.



После этого начать подготовку к войне. А как только США в рамках активной обороны попробуют зачистить откровенных врагов своей страны в Канаде или Мексике, начать им оказывать помощь спецами и техникой, перейдя в течении года от поставок автоматов и гранат к БМП-БТР, танкам и самолетам. Кто-то уже смеется. Да, очень смешно. Вопрос – почему американцы могут решать задачи такого уровня, а мы только репу чешем, не зная как подступиться?



Тут важно другое. Конечно, по уровню армии мы на 1-2 месте в мире. Но только благодаря той ядерной мощи, что оставил нам товарищ Сталин. И если мы ругаем хохлов за то, что они недостойны страны, так как уничтожают советское и имперское наследие, то драпируя Мавзолей на 9 мая, не возрождая название города Сталинград и т.д. и т.п. – примеров сотни, разве не делаем мы то же самое? А вот по остальным параметрам, включая внешнюю политику, стратегическое планирование и целеполагание, мы на каком месте? А ведь из этого и складывается интегральная мощь страны.



Ведь для того, чтобы нам провернуть с Канадой или Мексикой то, что США и Британия провернули с Украиной, надо иметь не только соответствующую армию (это единственное, что у нас пока осталось). Надо иметь соответствующую внешнюю политику. Агрессивную и наступательную. Только не на словах, а на уровне программных и закрытых документов. На уровне исполнителей, в том числе и таких структур, как СМЕРШ. Только названную более благородно с учетом веяний времени. Например, Информационно-утилизационный отдел (ИУО) МИД РФ.



Надо иметь огромную, как понятно из этой аналогии, мягкую силу, на которую тратится огромное количество сил и средств. Потому что просто так взять, прийти и получить под контроль общественное мнение, армию и спецслужбы – не получится. Разложение этих механизмов должно идти годами, чтобы когда наш сукин сын, актеришка, возглавит Канаду или Мексику, ему было на кого в армии, СМИ и спецслужбах опереться. Чтобы маховик заработал сразу.



Далее. Чтобы все это работало как часы, должны быть кадры. И не только в армии и спецслужбах – это понятно. А в гуманитарной сфере, чтобы они были таким же сплоченным идеологически заточенным активом, как первые революционеры или коммунисты в годы ВОВ. Соответственно, их надо воспитать, дать образование, обеспечить работой на внешних фронтах и годами накачивать эту машину. Только тогда они смогут работать с общественным мнением западных стран и разворачивать их в нашу сторону.



То есть, на самом деле, масштаб работ, которые нам предстоят, чтобы выйти на тот интегральный уровень мощи, который набрали за ХХ век США, просто огромный. Значит ли это, что не стоит даже и начинать? Нет. Посмотрите на Китай. Где он был в 50-е годы прошлого века и где сейчас. Вспомните, где мы были в 1917 году? Вообще на грани распада страны. Прошли через горнило гражданской войны. И где мы оказались всего тридцать-сорок лет спустя? – Победили во Второй мировой войне, получили ядерное оружие, первыми отправили человека в космос и стали второй страной мира по интегральной мощи. Еще бы немного и всех подмяли, но сказалось отсутствие понимания целей развития.



Вообще, как только в России гражданская война, нет идеологии, надо понимать, что мы как страна находимся в точке кризиса, из которой надо уходить как можно быстрее. А средства известны – переход к мобилизационной экономике, формирование образа врага, война и победа. Ничего нового. Все то же самое, что и в США и британиях. Только не надо делать интервалы между этими событиями по 50-80 лет. Иначе механизм, приведший наших дедов и прадедов к победе, ржавеет, шестеренки ломаются, и потом, через 50-80 лет, как великое открытие приходится предпринимать те же самые шаги. Поэтому воевать надо постоянно. Если мы Империя. Если мы Третий Рим.



Некоторые думают, что вот присвоили себе звание Третьего Рима (объективно присвоили, по делу), и все теперь нам в пояс будут кланяться и с уважением говорить такие – "Здравствуй, Княже из Третьего Рима. Нижайший поклон тебе от Батыя нашего, челом бью. Вот те грамоты почетные. А дани – три воза, вон, на дворе стоят". Нет, такого не будет. Именно потому, что мы Третий Рим, с нами будут воевать постоянно, на смерть, чтобы забрать эти лавры себе. А мы привыкли почивать на них. Только Слава-то чужая. Предков. Свою-то нам еще добыть надо сначала.



Поэтому, с осознанием того, какой огромный объем работ нам предстоит сделать, чтобы не только догнать американцев, а уже и товарищей китайцев, но еще и перегнать их, давайте, товарищи, и будем приступать к работе. Прежде всего, в области стратегического целеполагания – какой наша Россия должна быть. Куда должна идти. Каким образом и что для этого надо делать. Надо понимать, что это план развития страны на 40-50 лет. Только так. Только так мы сможем догнать передовые страны мира. Не догоним – "нас сомнут". Например. Мы должны быть готовы к тому, чтобы через 20 (30, 40) лет проделать с Канадой (Мексикой) то же самое, что США проделали в 2014-2022 годах с Украиной. Что для этого надо предпринять? И далее годичные планы по министерствам и ведомствам. Слабо?