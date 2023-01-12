Не пора ли ЕС и НАТО напомнить "кузькину мать"? - А.Дятлов

12:00 13.01.2023 Не пора ли ЕС и НАТО напомнить "кузькину мать"?

Западного оружия на Украине будет только больше, но и в этих условиях цели СВО придется достигать



Андрей Дятлов

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Михаил Александров



Запад намерен постоянно наращивать темпы, объемы и номенклатуру поставляемых Украине вооружений. Это способно потребовать от Российской Федерации траты больших ресурсов на возрастающую угрозу.



Генсек НАТО Йенс Столтенберг, глава Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали декларацию о совместных действиях между блоком НАТО и Евросоюзом. Как говорится в документе, западный мир столкнулся "с самой серьезной угрозой евроатлантической безопасности за последние десятилетия" в лице украинского кризиса. Это, естественно, требует новых решений. Текст декларации фактически провозглашает, что отныне государства ЕС должны стать единым боевым лагерем, для которого вопрос об обороне перешел в практическую плоскость, а главная задача экономики - обеспечение безопасности. При этом средствами достижения целей называются давление на Россию и всемерная помощь Украине.



Каковы могут быть воплощения этого соглашения, покажет время. Но уже сейчас вполне себе на вид довольные Столтенберг и дер Ляйен по итогам саммита заявили журналистам, что намерены увеличить скорость поставок оружия Украине, а также расширить список отправляемых образцов. Речь идет уже не только об оборонительном оружии, но о наступательной технике. Пока о боевых машинах пехоты и легких танках. При этом, как заметил Столтенберг, потеря украинской стороной Соледара и бои за Бахмут только укрепили Запад в мысли увеличивать помощь.



Весь вопрос в том, а какое вооружение будет поставлено киевскому режиму завтра? Вот британская газета The Times сообщает, что в течение нескольких месяцев украинские военные могут получить и современные тяжелые танки "Леопард 1" и "Леопард 2" немецкого производства и шведские артиллерийские установки "Арчер". Решить должны следующей неделе на базе Рамштайн. Там под предводительством главы Пентагона Ллойда Джорджа соберутся министры обороны стран-сторонников киевского режима.



Бывший верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО (2009−2013) Джеймс Ставридис в интервью нью-йоркской радиостанции заявил, что по его прогнозам силы российских военных будут истощены уже к концу зимы. Понятно, что пропаганда.



Но стоит ли говорить, что новое оружие для украинской армии может затянуть конфликт, привести к большим жертвам. А главное, тенденции явно неутешительные. Оружия будет становиться все больше и больше. А это значит, что проведение СВО будет становится для российской экономики и общества в целом все более сложным испытанием.



Однако пока мы видим несколько своеобразную тактику российской стороны. Скажем, американское издание Foreign Policy сообщило, что Турция поставляет Киеву кассетные боеприпасы. По сведениям авторов статьи, эти боеприпасы считаются очень опасными и не соответствующими техническим требованиям, а потому США ради сохранения в чистоте своей репутации не хотят отправлять оружие Украине напрямую. Поэтому это делается в обход, через Турцию. Но вот о чем точно известно, так это о поставках турецких беспилотников "Байрактар". А президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что клиники его страны намерены лечить украинских военных.



Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, как сообщают РИА Новости, заявил, что сообщения о кассетных боеприпасах еще надо проверять, а "Байрактары" поставляются согласно обязательствам Турции как члена НАТО. И вообще Москву и Анкару связывают партнерские отношения.



Но если иностранного оружия на Украине будет все больше, оно будет более мощным, то на что рассчитывают стратеги в Москве? За время после начала СВО из разных уст россияне слышали разные прогнозы. В частности, весной 2022 года говорили, что украинский конфликт может привести к голоду в мире и потокам беженцев из Африки в Европу. Летом стали говорить, что зимой без российского газа европейцы чуть ли не заживо замерзнут в своих квартирах. Ни гуманитарного кризиса, ни оледенения Европы пока не произошло.



Так может настало время не рассчитывать на какие-то кризисы в будущем, а действовать прямо сейчас? Скажем, сделать так, чтобы Запад если не прекратил полностью, то заметно сократил поддержку киевского режима.



Эксперт по военно-политическим проблемам, доктор политических наук Михаил Александров считает, что главный метод прекращения роста иностранной помощи Киеву - решительные шаги Москвы:



- Считаю, что сейчас мы видим провал российской политики. Будто взят курс на постоянное умиротворение агрессора. Так было и с режимом Михаила Саакашвили в Грузии, и с киевским режимом после 2014 года, так дело обстоит и сегодня. И относительно Украины, и спора Армении и Азербайджана, и Турции.



Российский МИД по сути лишь отражает атаки на страну, но инициативы не проявляет. Мы не видим демаршей по своей инициативе, новых соглашений. Только в ответ на чужие провокации. И получается, что будто РФ ведет какую-то капитулянтскую политику. В итоге Запад только больше наглеет.



"СП": - Но можно ли снизить рост аппетитов Запада?



- Западу давно надо было показать, что он играет с огнем. Что он вообще может сгореть в ядерной войне. Чтобы это осознание появилось, России первым делом надо выйти из моратория на запрещение ядерных испытаний, а также денонсировать договор о всеобщем отказе от таких испытаний. Сделать это надо в одностороннем порядке. После этого необходимо провести ядерное испытание на Малой Земле. Затем стоит провести учения на предмет использования ядерного оружия на территории Белоруссии. Россия должна постоянно нагнетать напряженность.



Необходимо такие же учения провести в Армении. Чтобы Турция почувствовала угрозу. А то она прикидывается партнером. И некоторые протурецкие силы это нам продолжают внушать. Но Анкара делает только то, что ей выгодно. Сейчас ей выгодно поставлять оружие Украине, а изображением якобы нейтралитета в украинском кризисе получать уступки в Закавказье.



"СП": - Хрущев, помнится, после испытаний на Новой Земле грозил американцам "кузькиной матерью"… Вспомнить старое?



- Россия сегодня не делает решительных шагов. Проведение ядерных испытаний заставит Запад озаботиться по-настоящему. Тем более, если внести изменения в российскую ядерную доктрину и предусмотреть нанесение первыми ядерного удара. А ведь как иначе? Посмотрите, как все сложно с Украиной. А что будет, если весь блок НАТО на нас навалится? Россию просто уничтожат, если она не применит ядерное оружие.



К разным сценариям надо готовиться. Но ни в коем случае не делать вид, что все у нас нормально и беспокоиться не о чем.



"СП": - Продолжение прежнего положения может привести к поставкам более серьезного оружия на Украину.



- Результаты пока получаются такими, какие хотел видеть Запад. А он много лет планировал втянуть Россию в долгий изнуряющий конфликт, чтобы в итоге довести страну до состояния, аналогичное сложившемуся к 1917 году. Чтобы произошла смена власти в России. Пока руководству РФ удается купировать недовольство. Но и народ ведь видит, что есть проблемы. Как можно предположить, часть элиты работает против президента. Она говорит главе государства, что не надо обострять, можно договориться. Но такая тактика позитивных результатов не приносит. Как раз мы видим, как на РФ набросился именно объединенный Запад, чего ранее никогда в истории не было.



А вот разговоры о расколе Запада ведутся в нашей стране с момента создания НАТО. В тактику провоцирования раскола вкладывались ресурсы, а итог оказался противоположным.



"СП": - Можно ли предотвратить западные поставки оружия техническими средствами? Скажем, взять под контроль западные границы Украины, нанести удары по веткам поставок.



- Технически это возможно. Но для этого нужно согласие Белоруссии. Эта страна предоставила свою территорию для начала наступления, чем сильно связала себя с ходом СВО. Но от северного направления было решено отказаться, что нанесло ущерб Белоруссии. Теперь руководство в Минске сто раз подумает, прежде чем серьезно помогать РФ.



Поэтому именно Россия должна продемонстрировать решительность. Провести ядерные испытания, возможно даже передать Белоруссии ядерное оружие с управлением по принципу "двух ключей". Тогда Минск может согласиться на российское наступление на Волыни.



Конечно, можно наносить удары по мостам через Днепр. Можно бить по центрам принятия решения в Киеве, по министерствам, по офису президента. Удары можно наносить и по железнодорожным переходам от Европы к Украине. Но для этого нужна воля. Источник - СвободнаяПресса

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