 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Актау. Как в Казахстане крадут невест с улиц города (видео)
12:01 13.01.2023

Видео с похищением девушки в Актау появилось в Сети - двое схватили ее и увезли

Тимур НИТАЛИЕВ

В социальных сетях и мессенджерах распространяется видео, на кадрах которого зафиксировано похищение девушки, пишет Экспресс К.



Сообщается, что видео снято одной из городских камер наблюдения в Актау. На некоторых машинах в ролике действительно можно заметить цифры 12 в номерах. Эта цифра в номерном знаке авто обозначает Мангистаускую область.

На распространяемых кадрах видно, как на парковку подъезжает машина, выходят двое мужчин. По всей видимости, они поджидали свою жертву.

Далее из-за угла в кадре появляется девушка. Похитители остановили ее, затем схватили и насильно усадили в машину.

К ней подбегают очевидцы, но не успевают спасти девушку - машина уехала. Видео сопровождается закадровым голосом, предположительно, матери девушки.

"Мою дочь скотским образом украли посреди улицы. Полиция и прокуратура не работают, у нас никто не соблюдает законы! У нее нет отца, ей даже 19 лет еще нет!" - говорит женщина.

В пресс-службе департамента полиции Мангистау нам сообщили, что по данному факту готовится официальный комментарий.

Источник - Экспресс-К
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