Актау. Как в Казахстане крадут невест с улиц города (видео)

12:01 13.01.2023

Видео с похищением девушки в Актау появилось в Сети - двое схватили ее и увезли



Тимур НИТАЛИЕВ



В социальных сетях и мессенджерах распространяется видео, на кадрах которого зафиксировано похищение девушки, пишет Экспресс К.







Сообщается, что видео снято одной из городских камер наблюдения в Актау. На некоторых машинах в ролике действительно можно заметить цифры 12 в номерах. Эта цифра в номерном знаке авто обозначает Мангистаускую область.



На распространяемых кадрах видно, как на парковку подъезжает машина, выходят двое мужчин. По всей видимости, они поджидали свою жертву.



Далее из-за угла в кадре появляется девушка. Похитители остановили ее, затем схватили и насильно усадили в машину.



К ней подбегают очевидцы, но не успевают спасти девушку - машина уехала. Видео сопровождается закадровым голосом, предположительно, матери девушки.



"Мою дочь скотским образом украли посреди улицы. Полиция и прокуратура не работают, у нас никто не соблюдает законы! У нее нет отца, ей даже 19 лет еще нет!" - говорит женщина.



В пресс-службе департамента полиции Мангистау нам сообщили, что по данному факту готовится официальный комментарий.