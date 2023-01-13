Разделенный Североатлантический альянс с претензией на глобальную ответственность, - Ю.Борисов

13:12 13.01.2023

ЮРИЙ БОРИСОВ | 13.01.2023



США намерены использовать Японию и Южную Корею против Китая по образцу Украины, брошенной в войну против России



Последние сообщения с дальневосточного фронта мировой геополитической конфронтации становятся все более тревожными. В эпицентре противостояния находятся США и Китай. Америка озабочена российско-китайским сближением, которое в Вашингтоне рассматривают как прямую угрозу своим интересам, заявляя о намерении оной противодействовать.



Америка озабочена российско-китайским сближением, которое в Вашингтоне рассматривают как прямую угрозу своим интересам.



"Пекин утверждает, что он нейтрален, но его поведение ясно показывает, что он по-прежнему инвестирует в тесные связи с Россией", – заявил представитель Госдепартамента США, добавив, что Вашингтон "внимательно следит за деятельностью Пекина".



И США не нашли ничего лучшего, чем резко взвинтить военно-политическую напряженность на Дальнем Востоке в близоруком расчете на то, что это окажет сдерживающее воздействие на Китай. Такая позиция была закреплена в совместном заявлении правительств США и Японии 11 января с. г. после встречи в Вашингтоне министров иностранных дел и обороны двух стран:



"Признавая сближение новых стратегий национальной безопасности и обороны своих стран в целях комплексного укрепления сдерживания, министры представили видение модернизированного Североатлантического альянса, призванного одержать победу в новую эру стратегического соперничества. Япония подтвердила свою решимость… фундаментально укрепить свой оборонный потенциал… путем существенного увеличения своего оборонного бюджета. США выразили решимость оптимизировать свою позицию силы в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе в Японии, путем передового развертывания более универсальных, устойчивых и мобильных возможностей. Япония поддержала план США по оптимизации их силовой структуры и приветствовала их твердую приверженность поддержанию надежного присутствия в регионе. Соединенные Штаты вновь заявили о своей непоколебимой приверженности обороне Японии в соответствии со статьей V соглашения между Японией и США…"



В совместном американо-японском заявлении идет речь о Североатлантическом альянсе как о глобальном союзе, распространяющем свою ответственность не только на Европу и Северную Америку, но и на Японию, весь Дальний Восток и в целом Азиатско-Тихоокеанский регион.



Практически одновременно с этим японо-американским демаршем прозвучали заявления главы еще одного американского государства-вассала – Южной Кореи. "Ядерное оружие третьей стороны может появиться на территории Южной Кореи, если ядерная угроза со стороны КНДР будет нарастать, заявил президент Юнь Сок Ель. В частности, президент Юнь сказал: "Проблема становится все более серьезной, и мы могли бы развернуть тактическое ядерное оружие здесь, в Южной Корее, или у нас может быть наше собственное ядерное оружие… "Если это произойдет, это не займет много времени, и с нашими технологиями мы сможем получить его скорее раньше, чем позже. Юнь Сок Ель сделал это заявление на встрече с министрами обороны и иностранных дел Южной Кореи. Выслушав министров, президент поручил обеспечить такую военную мощь, чтобы в случае нападения на Сеул ответить "в 100 или даже 1000-кратном размере "".



Налицо два увязанных между собой измерения дальневосточной геополитической ситуации.



Первое. Всестороннее нагнетание со стороны США милитаристского психоза на Дальнем Востоке с прицелом на сколачивание единого антикитайского фронта.



Бросается в глаза предельно откровенное высказывание американского генерала Джеймса Бирмана, который прямо дал понять, что США намерены использовать Японию и Южную Корею против Китая по образцу Украины, брошенной в войну против России:



Командир третьего экспедиционного корпуса морской пехоты США, дислоцированного на Окинаве генерал-лейтенант Джеймс Бирман



Командир третьего экспедиционного корпуса морской пехоты США, дислоцированного на Окинаве генерал-лейтенант Джеймс Бирман



"Почему мы достигли того уровня успеха, какой имеем на Украине? Большая часть этого связана с тем, что после российской агрессии в 2014 и 2015 годах мы серьезно отнеслись к будущему конфликту: к подготовке украинцев, к предварительному размещению поставок, определению мест, с которых мы могли бы осуществлять поддержку операций. "Мы называем это театром. И мы устанавливаем театр в Японии, на Филиппинах, в других местах". Необычайно откровенное сравнение, сделанное Бирманом, между войной на Украине и потенциальным конфликтом с Китаем прозвучало в то время, когда Пекин резко увеличил масштабы и изощренность своих военных маневров вблизи Тайваня в последние годы".



Американские военные укрепляют связи с Японией и Филиппинами



Второе. Заявленные Соединенными Штатами глобальные амбиции Североатлантического альянса прямо застрагивают европейских членов НАТО. У двух разделенных океаном частей коллективного Запада – Англосаксонской мировой империи и Европейского союза – существуют очень большие различия в оценке ситуации на Дальнем Востоке, и прежде всего по отношению к Китаю.



Англосаксы фактически подчинили себе Европу, лишив ее на сегодняшний день геополитической самостоятельности. За Евросоюзом в отношении Дальнего Востока была оставлена главным образом торгово-экономическая функция. А все решения и действия геополитического и военно-стратегического характера – прерогатива англосаксов. В рамках такого "разделения труда" сложилось объективное противоречие между интересами Америки и ЕС.



Нагнетание Вашингтоном военно-политической напряженности на Дальнем Востоке, сопровождаемое прямыми призывами к сворачиванию экономических отношений с КНР, прямо бьет по жизненным интересам Евросоюза. И бьет тем более сильно, что США (как и в случае отношений ЕС с Россией) намерены оказывать давление на Китай не столько за счет разрыва с ним своих экономических связей, сколько за счет Европы.



В нынешней ситуации Европа все больше становится заложницей геополитических амбиций англосаксонского Запада. Последствия этого могут оказаться для европейцев фатальными.