Нужны ли российской культуре "расстрельные списки" артистов-предателей?

15:27 13.01.2023

Творец не вправе критиковать государство, которое его кормит

Андрей Дятлов



Нужны ли российской культуре "расстрельные списки" артистов-предателей



Российская спецоперация на Украине до предела обострила старые общественные противоречия. Касается это и такой непростой темы, как присутствие в отечественном культурном поле враждебных стране и противоречащих высоким идеалам искусства персоналий. Но не исключено, что уже в самом ближайшем будущем эта проблема будет решена.



В Государственной Думе призвали создать список предавших страну артистов. С инициативой выступила депутат от "Единой России" Екатерина Стенякина. По ее мнению, надо сформировать стоп-листы тех, кто не должен показываться на культурных мероприятиях, федеральных телеканалах и иных культурных проектах, которые финансируются государством.



Надо заметить, что это не первая инициатива такого рода. В августе 2022 года о себе громко заявила так называемая "Группа по расследованию антироссийской деятельности", сокращенно - ГРАД. Ее возглавили лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов и писатель Захар Прилепин. Они показали журналистам список из 142 деятелей российской культуры, которые публично не поддержали проведение СВО на Украине. Причем примерно у 10% списка в особой графе стояло "против", у остальных - загадочное "молчит".



Безусловно, встает вопрос, нужны ли вообще такие списки? Ведь сам факт попадания туда для человека может оказаться крайне неприятным. Можно ли ставить на кого-то клеймо отверженного за его гражданскую позицию? В конце концов, за антигосударственную деятельность наказывают в соответствии с законодательством. К примеру, совсем недавно глава СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова. Он известен многим зрителям по роли солдата-героя в фильме "9 рота". Известно, что ранее он уехал на Украину, а в одном из интервью допустил для себя возможность пойти сражаться за эту страну.



Определенные меры приняты и в отношении многих артистов, музыкантов, писателей, деятелей культуры. К чему какие-то списки?



Во-первых, скажем, что проблема давно назрела. И дело касается даже не только позиции относительно СВО, но вообще качества выдаваемого культурного продукта. В театрах, на киноэкранах, на праздничных концертах по поводу государственных праздников можно видеть не просто низкий уровень профессионализма, но откровенную пошлость, чернуху, клевету на настоящих героев, оправдание негодяев, искажение исторических фактов. И началось это отнюдь не в феврале 2022-го!



Во-вторых, обязательно надо уточнить, что и инициатива депутата Стенякиной, и инициатива Миронова с Прилепиным, подразумевают только лишение госфинансирования. Это никакие не "расстрельные списки". Если у человека есть потребность каким-то изощренным способом выразить себя, то ему этого никто не запрещает. Естественно, в рамках закона. Да и не то время, когда игнорирование на центральном ТВ ставит крест на карьере, есть много других возможностей снискать популярность публики. Некоторые ролики в интернете смотрят намного больше пользователей по всему миру, чем самые популярные телепередачи.



А то получается, что утром артист берется за исполнение госзаказа, а вечером публично рассказывает, как он не любит государство. Или же хочет снять какое-нибудь совершенно непотребное полубредовое кино, которое никто не будет смотреть, а оплатить такие эксперименты почему-то надо из бюджета.



Кстати, рыночные механизмы могут быть весьма действенными. Инвестор вложится только в тот фильм и тот спектакль, которые будут популярны. А это как правило истории, утверждающие доброе, разумное, вечное. Всякую пошлость смотреть пойдут немногие. Зная это, денег на такое "искусство" никто не даст.



Кино- и телепродюсер, журналист Андрей Николаев считает, что составление стоп-листов деятелей культуры давно назрело:



- Лично мне такая инициатива нравится. И если бы у нас не началась СВО 24 февраля, то недруги в сфере культуры и дальше бы представляли лицо нашей страны. Скажем, тот же актер Артур Смольянинов сейчас сказал, что мог бы сражаться за Украину. А ведь он замечательно сыграл патриотичного брутального героя в замечательном прекрасном фильме "Гетеры майора Соколова". И артист бы до сих пор ассоциировался с героем, а теперь мы знаем его истинное лицо.



А ведь есть большое число тех, кто пока никак себя не проявил. Они не поддержали публично операцию на Украине, но и не высказались против. И я думаю, что само наличие списка тех, кому закрыто госфинансирование, будет хорошим стимулом для всех определиться окончательно.



На мой взгляд, в скором времени ситуация будет еще строже. Не случайно появляются разные идеи вроде лишения гражданства уехавших из страны или возрождение СМЕРШ (отделы советской контрразведки во время Великой Отечественной войны, "смерш" - сокр. От "смерть шпионам" - СП). Возможно, инициативы слишком радикальные. Но это общество само себя зондирует на предмет, что оно на самом деле.



Считаю, что появление списка необходимо. И я рад тому, что в обществе формируется подобный дискурс в стиле "больше Сталина". Еще год назад сложно было представить, что такой дискурс в нашей стране появится.



"СП": - Как это скажется на отечественном искусстве?



- Сейчас часто спрашивают, почему прошел почти год после начала специальной военной операции, а будто не снято про это событие фильмов, не написано литературных книг. Но творческий продукт нельзя сделать быстро и по заказу, вначале события надо пропустить через себя. Только после этого можно родить востребованный продукт. Авторы должны пережить страх за страну, горечь потерь, радость побед. Только после этого появится хорошее, доброе, правильное кино.



"СП": - Как избежать занесения в подобные списки случайных людей? Каковы должны быть критерии составления стоп-листов?



- Вначале скажем о другом. Я сам 20 лет назад был ярым либералом. Да и что говорить, наш президент Владимир Путин пришел к власти с либеральными лозунгами, как ставленник либерала Бориса Ельцина. Но Путин эволюционировал.



Поэтому надо творчески подходить к составлению списков. Важно смотреть на деятельность человека в последние несколько лет, а она хорошо видна по выступлениям, активности в соцсетях.



И охранником в тюрьме лучше ставить человека, который раньше там сам сидел и знает этот мир. У меня есть приятель, который в середине 1990-х украл скрипку Страдивари. Он не смог ее продать, поэтому вернул скрипку, сдался властям и в итоге отсидел 10 лет. Сейчас он консультирует службу безопасности одного банка на предмет похищения. Вот и кто был ранее либералом, мог переоценить свои взгляды, изменить их. Такой человек ни в коем случае не допустит либерального реванша.



Поэтому надо аккуратно подходить к составлению списков. Необходимо подключать общественность, чтобы стоп-листами занимались не только чиновники из Минкульта или люди из правящей партии. Процедура должна быть прозрачной.



"СП": - Общественности нужны такие списки? Тем более участвовать в их составлении?



- Я думаю, что россияне покажут большую активность. На самом деле люди ждут возможности себя проявить. Конечно, возможны и перегибы. Но легко оправдаться, достаточно сделать важное заявление - или поехать в зону конфликта.