Правящая элита Казахстана поддерживает врагов России и проводит тотальную дерусификацию

18:45 13.01.2023

Айнур Курманов



В Казахстане по-прежнему продолжается процесс тотальной дерусификации и не прекращаются антироссийские кампании внутри республики.



Особенно набирает обороты сбор гуманитарных грузов в пользу Украины, сопровождаемый информационными вбросами, к которым власти так или иначе имеют опосредованное отношение. Готовится при этом и окончательная реабилитация "жертв сталинского режима" в лице басмачей и пособников нацистов.



Наиболее показательным случаем является установление в Буче так называемой "юрты несокрушимости", к открытию которой сперва горсовет приписал местное посольство Казахстана. Затем после вопросов со стороны официального представителя российского МИДа Марии Захаровой последовала череда опровержений и не только со стороны казахстанских дипломатов, но и украинских депутатов, что очень странно.



Так, выгораживать посла РК на Украине Дархана Калетаева принялся рьяно депутат Верховной рады от партии Зеленского "Слуга народа" Сергей Нагорняк, заявивший, что это его лишь личная инициатива и представительство Казахстана тут ни при чем.



При этот он же является главой группы межпарламентских связей с Казахстаном и организатором получения больших партий гуманитарных грузов из Астаны, куда входят бронежилеты и каски.



Сергей Нагорняк с казахстанской символикой на заседании Верховной Рады.



А объемы этих грузов поражают, так как только за минувший год в "незалежную" были отправлены семь бортов грузов, не считая автокараванов. В этот раз щедрые казахстанские бизнесмены якобы отправили еще 100 зарядных станций, палаток, тепловых пушек и множество других гуманитарных грузов, к которым возможно имеют уже прямое отношение и казахстанский бюджет.



В этом деле всплыла еще одна фамилия казахстанского агробизнесмена – Даулета Нуржанова, являющимся лицом очень близким к правящей верхушке, так как помимо объектов и земли на Украине, он имеет и свои предприятия на родине, а еще входит в казахстанский список Форбс в качестве одного из богатейших граждан, расположившись на 39-м месте. Якобы именно он профинансировал данную политическую провокацию.



Зная, как в РК крупный бизнес теснейшим образом связан с властью, представляется, что олигарх выполнял соответствующее поручение и действовал строго по согласованию с Акордой, став лишь официальной фигурой в данной истории, который в случае скандала должен был взять на себя всю ответственность. В противном случае, казахстанские власти могли бы начать расследование подобных "подвигов", но этого как нет, так и не будет.



При этом и Сергей Нагорняк и Даулет Нуржанов теснейшим образом связаны с послом РК на Украине Дарханом Калетаевым, который ранее в первой половине прошлого года сам занимался кампанией по передаче гуманитарных грузов.



Посол РК Дархан Калетаев и Сергей Нагорняк.



Так, в марте 2022 года представители посольства РК непосредственно передавали полученные из Астаны грузы в Северодонецке, что освещалось как казахстанскими, так и украинскими СМИ. Знаменитыми внутри Казахстана стали слова советника-посланника посольства Аргына Оспанова:



"Сегодня Украина переживает сложный период своего становления и развития, и в такой ситуации Казахстан не может оказаться в стороне".



А уже в мае на мероприятии в Ворзеле посол Казахстана даже выкрикнул "Слава Украине!". Впрочем, что ожидать от него, если он активно рекламировал развитие транзитного маршрута Европа-Центральная Азия с транспортировкой грузов из Китая через порты и территорию Украины в обход территории России. Еще ранее, устраивал в Киеве встречи казахстанских национал-либералов и бизнесменов с Михаилом Саакашвили и Владимиром Зеленским.



Теперь вот Сергей Нагорняк, состоящий, кстати, в давней дружбе с русофобом и экс-послом Украины в РК Петром Врублевским, стал таким записным адвокатом казахстанского МИДа, прикрыв и взяв на себя весь "удар" негодования.



Оно и понятно, так как Астана пока не заинтересована в открытом конфликте с Москвой и старается помогать Киеву втихаря, о чем говорят прежние поставки ГСМ для ВСУ с казахстанских заводов в Румынии, а также передача больших партий советских боеприпасов и вооружений, которые были пресечены только после обнародования российскими хакерами множества документов, проливающих свет на это.



Правда в начале января в правительстве произошли некоторые перестановки, в результате которых свои посты потеряли откровенные ставленники американцев – Асхат Аймагамбетов, возглавлявший министерство просвещения, и Александр Данилов, вице-министр информации. Оба в свое время заканчивали британо-американскую "Школу гражданского просвещения", которую в Казахстане называют "школой иноагентов".



Но это ситуацию кардинальным образом не поменяло, как и расстановку сил внутри госаппарата. Об этом откровенно пишет российский политолог Никита Мендкович, активно критикующий руководство РК за прозападный курс и попытки "украинизации" страны.



"Хочется верить, что эти отставки – часть исправления политики Астаны. ТГ-канал "Нурсултанский соловей" (сливной бачок казахской АП) как раз сегодня подает сигнал, что власти республики обижены на агрессивный прессинг США и обдумают окончательный разворот к Москве.



Но хотел бы запомнить, что для зачистки иноагентов в казахстанской элите нужны отставки Карина, Кошанова, Умарова, главы МИД Мухтара Тлеуберди, замглавы АП Тимура Сулейменова, главы Улытауской области Берик Абдыгалиулы, депутата парламента Айдоса Сарыма и ряда менее публичных чиновников", – отмечает эксперт.



А пока этого не произошло "сакральные жертвы" никак не повлияют на дальнейшую внутреннюю и внешнюю политику отдаления от России.



Так, активно осуществляется государственная линия на тотальную декоммунизацию и дерусификацию. Последним подтверждением тому является решение акимата Усть-Каменогорска переименовать без каких-либо серьезных общественных слушаний 23 улицы, носящие советские и русские названия.



И такие переименования идут по всей стране, так как в регионах активно действуют специальные ономастические комиссии при участии "специалистов" из Астаны со спущенными списками исторически выверенных деятелей и лиц, имена которых будут красоваться теперь везде вместо "устаревших".



Поэтому неслучайно сразу в ряде областей появились улицы Мустафы Шокая, идейного вдохновителя и создателя Туркестанского легиона вермахта и мусульманских частей СС.



Впрочем, под это уже давно создана соответствующая идеологическая база отрицания всего советского, признания "голодомора" и оправдания нацистских пособников. И государство закрепляет это положение через работу специальной межведомственной комиссии по окончательной реабилитации, которую возглавляет куратор всех националистических сил в стране госсоветник Ерлан Карин.



Так, 12 января он представил президенту Касым-Жомарту Токаеву 31 том документов и материалов по истории различных категорий жертв репрессий.



В текущем году Государственная комиссия продолжит работу по изучению истории жертв репрессий, оцифровке архивных документов и формированию электронных фондов, а соответствующие комиссии на местах проведут работу по реабилитации всех лиц, ранее не подпадавших под действия прежних законов и указов о реабилитации.



Причем подходы и методика подобной реабилитации, которая выражается в политическом и юридическом оправдании уголовников, бандитов, террористов, шпионов, басмачей и пособников нацистов, полностью одинаковы с теми, которые пытаются внедрить в соседней Киргизии местный фонд Сороса и "Открытое правительство", финансируемое ЮСАИД, что говорит об общих лекалах, появившихся в Центральной Азии извне.



Поэтому никому никаких иллюзий питать не надо. Прежняя политика, запушенная еще Назарбаевым, при Токаеве продолжается и будет только усиливаться.