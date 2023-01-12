Захватившие Узбекистан аномальные холода вывели из строя электропоезд "Афросиаб"

18:54 13.01.2023

Из-за аномальных холодов 13 января возникла неисправность в скоростном электропоезде "Афросиаб" № 765, курсировавшем по маршруту Бухара – Ташкент. Об этом сообщает пресс-служба компании "Узбекистон темир йуллари" ("Железные дороги Узбекистана").



Состав пришлось оставить на станции "Малик" в Навоийской области. Туда же был направлен резервный электропоезд "Афросиаб" для доставки пассажиров к месту назначения.



В "Узбекистон темир йуллари" предупредили, что в график движения пассажирских поездов 13 января будут внесены изменения.



