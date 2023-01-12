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|Захватившие Узбекистан аномальные холода вывели из строя электропоезд "Афросиаб"
18:54 13.01.2023
Из-за аномальных холодов 13 января возникла неисправность в скоростном электропоезде "Афросиаб" № 765, курсировавшем по маршруту Бухара – Ташкент. Об этом сообщает пресс-служба компании "Узбекистон темир йуллари" ("Железные дороги Узбекистана").
Состав пришлось оставить на станции "Малик" в Навоийской области. Туда же был направлен резервный электропоезд "Афросиаб" для доставки пассажиров к месту назначения.
В "Узбекистон темир йуллари" предупредили, что в график движения пассажирских поездов 13 января будут внесены изменения.
С начала года это уже второй случай прерывания маршрута поездом "Афросиаб". Первого января состав, также следовавший из Бухары в Ташкент, пришлось остановить между станциями "Новый Чиназ" и "Чиназ" в Ташкентской области из-за обрыва контактного провода.
"Основной причиной обрыва контактного провода явилось короткое замыкание, вызванное попаданием постороннего предмета - летающей светящейся конструкции, именуемой "Небесные фонарики" и запускаемой людьми в праздничные дни. Данный предмет, запущенный вблизи железной дороги, попал на токоприемник электровоза и вызвал короткое замыкание с последующим нагревом контактного провода в зажиме и обрывом электроснабжения", - рассказали в "Узбекистон темир йуллари".
По данным Uznews.uz, пассажиры находились в холодных вагонах остановившегося поезда более двух часов.
"У меня нет слов. Просто остановился поезд, почти доехавший до Ташкента. Просидели более двух часов в холоде, без еды. Причину остановки никто не сообщил. Все кричали, ругались, матерились, дети плакали", – рассказал изданию один из очевидцев.
Для доставки пассажиров к месту назначения из Ташкента был прислан запасной "Афросиаб".
"269 пассажиров благополучно пересажены в запасной поезд, который прибыл на центральный вокзал Ташкента в 22:05. Пассажирам бесплатно раздавали горячий чай, кофе и еду. 269 пассажиров полностью вернут деньги за билеты", - заявили в железнодорожной компании.
Между тем 12 января появились сообщения о том, что у ташкентских автобусов стали замерзать двигатели. В компании "Тошшахартрансхизмат" подтвердили, что в связи с резким понижением температуры до -20 градусов в двигателях автобусов большой вместимости возникли неполадки, но их вскоре устранили.