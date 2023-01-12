Терроризм развивается в информационном пространстве, - Лариса Шашок

18:55 13.01.2023 12.01.2023



Интернет – и средство борьбы с террором, и подспорье для экстремистов



Об авторе: Лариса Александровна Шашок – преподаватель МГИМО (У) МИД РФ.



Интернет может быть и оружием, причем обоюдоострым.

В XXI веке угроза международного терроризма вышла на новый этап: применение возможностей коммуникации экстремистскими организациями "Аль-Каида" (запрещена в РФ) и "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ) усилило угрозу общественной безопасности.

Слабые боевые возможности группировок компенсируются вербовкой новых членов, получением финансовой поддержки, формированием повестки дня СМИ, органов государственной власти и международных организаций. Философы и эксперты в сфере изучения терроризма отмечают тенденцию перемещения противоборства "мирового зла" и антитеррористических структур в виртуальное пространство.



За рубежом наряду с применением традиционных форм и способов противодействия терроризму используются различные новые средства и методы коммуникации. Практика показала, что применяемые подходы позволяют успешно противодействовать терроризму там, где неэффективны силовые методы. Их изучение представляет интерес для специалистов в теоретическом и практическом планах, позволяет по-новому, в том числе с философской точки зрения, осмыслить состояние и перспективы развития феномена терроризма и борьбы с ним.



ФАКТОРЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ ТЕРРОР



Проведение научных исследований в сфере антитеррористической деятельности обусловлено самим развитием феномена терроризма. Основными факторами роста террористической угрозы являются:



1. Увеличение количества сторонников реакционных идеологий и рост межэтнической напряженности, активное формирование транснациональных террористических организаций, которые используют в своих целях недовольство в обществе.



2. Активное задействование террористических организаций в борьбе за сферы экономического и политического влияния. В настоящее время терроризм становится одним из инструментов в геополитической борьбе и применяется для воздействия на политических противников.



3. Развитие и поддержка с 1990-х годов до настоящего времени террористических групп частными лицами и организациями. Интернет позволяет негосударственным субъектам в местах затяжных вооруженных конфликтов заполнить политический, экономический, социальный вакуум и участвовать в террористических актах в качестве наемников.



4. Сетевая структура современного международного терроризма. Она не имеет четкой структуры транснациональной сети, обладает высокой степенью закрытости для проникновения извне; важная коммуникация осуществляется с помощью закодированных сообщений через интернет или из рук в руки.



5. Увеличение количества технических возможностей для террористической деятельности. Повышается вероятность доступа террористов к базам данных, в том числе и об оружии массового поражения.



Главным вопросом при изучении феномена терроризма остается выработка единого подхода к его пониманию, которое отличается в отдельных государствах и по-разному освещается в оценках специалистов в области военной политологии и международных отношений.



На современном этапе развития специалисты в области философии дают разные оценки данному явлению, отмечая происходящие в нем изменения. Философское осмысление терроризма помогает в политологическом и социально-философском исследовании данного феномена, что мы можем проследить у целого ряда авторов.



РАЗНЫЕ ПОДХОДЫ К ПОНЯТИЮ "ТЕРРОРИЗМ"



Сложность выработки общего подхода к пониманию терроризма специалисты видят в идеологических разногласиях: кого считать террористом, а кого – "борцом за свободу". Так, палестинское движение "ХАМАС" выступает против ИГ, не входит в российский список террористических организаций, но считается террористическим в ряде стран Европы. Такая неясность отражается на коммуникационном аспекте антитеррористической деятельности, поскольку трудно согласовать риторику, обличающую террористов.



Оценки реализуются в политической практике. Например, они становятся основой законодательных актов, зачастую отражающих взгляды политического руководства отдельно взятых стран на текущие потребности национальной безопасности. В доктринальных документах терроризм описывается в качестве конкретного действия, за которое предусмотрено наказание.



Далее рассмотрим определения терроризма в доктринальных документах некоторых стран.



В Российской Федерации в Федеральном законе "О противодействии терроризму" указано, что "терроризм – идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий".



В Соединенных Штатах Америки "Свод законов" определяет международный терроризм как "акты насилия или действия, опасные для человеческой жизни, которые являются нарушением уголовного законодательства и преследуют цели: запугать или оказать давление на гражданское население, повлиять на политику правительства путем запугивания или принуждения, повлиять на решения правительства, используя оружие массового поражения, убийства или похищения".



В Великобритании терроризм означает "совершение или угрозу совершения жестокого насилия над человеком, причинение серьезного имущественного ущерба, создание опасности для человеческой жизни, здоровья или безопасности общественности, серьезные повреждения электронной системы с целью повлиять на действия правительства, запугать общественность, руководствуясь политическими, религиозными и иными мотивами".



ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ



Отечественные и зарубежные политологи отмечают, что философское осмысление терроризма выявляет в нем новые тенденции. Так, попытка анонимно работать на массовую аудиторию с неизбежностью приводит к поиску все новых путей агитации и способов манипулирования человеческим сознанием.



Для массовой аудитории в интернете предлагается сознательно интеллектуально упрощенный, универсальный продукт идеологической пропаганды, способный охватить представителей самых разных слоев населения. В этом плане огромные возможности открываются за счет обращения к глубинам бессознательного в человеческом "Я". В результате скрытые формы деструктивности легко активизируются, идеологам экстремизма остается только их направить в нужное русло.



Изучение поведения носителей экстремистской идеологии требует применения междисциплинарного подхода. Аргументация если и присутствует в их проповедях, то имеет своей конечной целью обращение к человеческим эмоциям, чувству неудовлетворенности, скуке.



Огромное значение имеет акцентирование внимания на ущемлении основного экзистенциала человеческого бытия – свободы. Взаимосвязь свободы и деструктивности является очень сложной и неоднозначной. Подавление в человеке его стремления к свободе неизбежно приводит к чувству отчужденности и может провоцировать различные формы деструктивного поведения.



Следовательно, можно предположить, что причины массового распространения экстремистских идеологий, в том числе и терроризма, необходимо искать гораздо глубже: в психике человека, в его социальном положении, в императивах поведения, обусловленных широким спектром факторов индивидуального и общественного бытия.



В настоящее время происходит формирование "нового терроризма", который стремится к максимальному количеству жертв. Раньше террористические группы рассчитывали, что после теракта останется достаточное количество запуганных людей, способных повлиять на общественное мнение, вынудить правительство принять политику, выгодную террористам. При формировании "нового терроризма" особую роль играет именно коммуникационный аспект, поскольку глобальные информационные сети позволяют мгновенно распространять сообщения о террористических актах.



Интернет представляет один из факторов борьбы с террористической угрозой. Современные средства связи позволяют антитеррористическим структурам эффективно вести коммуникационное противодействие террористическим организациям и расширять возможности для разведки на стадии становления террориста и сбора данных из открытых источников. В данных условиях появилось значительное количество терминов, широко применяемых в антитеррористической деятельности.



ПЕРСПЕКТИВЫ



Можно сделать вывод, что главная цель террористов на современном этапе – воздействие на общественное мнение и на субъекты принятия решений путем устрашения и дестабилизации обстановки в государстве (регионе).



Ученые наблюдают противоречие, когда рост благосостояния не улучшает уровень жизни, а, наоборот, способствует развитию терроризма – например, появление интернета и использование его террористами в своих целях. Поэтому исследования терроризма требуют привлечения инструментов и подходов целого ряда наук – истории, философии, политологии, социологии и т.д., а также анализа политической практики прошлого и настоящего.



На данном этапе в антитеррористической деятельности все больше преобладает коммуникативный аспект. Цель его – обеспечить защищенность государства и общества от негативных последствий террористической пропаганды, дезинформации и манипуляций, используемых террористами в информационном противоборстве с государственными структурами, а также искажений или манипулирования информацией, которые появляются в массмедиа после терактов.



Особо стоит отметить необходимость изучения зарубежного опыта в данной сфере ввиду его противоречивых оценок.



Подавляющее большинство отечественных экспертов по противодействию терроризму по разным причинам узнают о достижениях и опыте контртеррористической деятельности из публикаций, вышедших в странах Запада (в основном это страны НАТО). Данное обстоятельство потенциально может привести к искажению информации о достигнутых результатах, вызвать недоверие к заимствованию опыта и стать одним из проявлений гибридной войны против национальных интересов и безопасности Российской Федерации.



Территориальные споры, терроризм и сепаратизм, наркотрафик, военная диктатура и бедность – такие ассоциации возникают у многих людей, не являющихся экспертами-регионоведами или увлеченными наблюдателями, когда они слышат о Ближнем и Среднем Востоке.



Однако объективная картина данных регионов более многогранна. В то же время доминирующая в мировых средствах массовой информации форма подачи материала при недостаточно эффективной и целенаправленной политике правительств этих стран по продвижению альтернативной повестки приводит к формированию искаженного восприятия тамошних реалий. Источник - НГ

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