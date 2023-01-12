 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 13.01.2023
19:44  В Киргизии хотят отправлять мигрантов в США вместо России
18:55  Терроризм развивается в информационном пространстве, - Лариса Шашок
18:54  Захватившие Узбекистан аномальные холода вывели из строя электропоезд "Афросиаб"
18:52  Иллюзии вредят национальной безопасности, - Александр Бартош
18:45  Правящая элита Казахстана поддерживает врагов России и проводит тотальную дерусификацию
17:00  Иран без хиджаба. Как изменилась исламская республика после многомесячных антиправительственных акций
15:27  Нужны ли российской культуре "расстрельные списки" артистов-предателей?

13:12  Разделенный Североатлантический альянс с претензией на глобальную ответственность, - Ю.Борисов
12:01  Актау. Как в Казахстане крадут невест с улиц города (видео)
12:00  Не пора ли ЕС и НАТО напомнить "кузькину мать"? - А.Дятлов
11:54  О стратегическом целеполагании и месте России на карте мира, - Юрий Баранчик
09:54  После Бахмута и Соледара на Украине начался обратный отсчет, - Насер Кандиль
09:52  Казахстан. Экономизированная политика, политизированная экономика, - Николай Кузьмин
09:44  Уполномоченный по правам социально уязвимых категорий населения появится в Казахстане
09:18  На долларе поставлен "крест смерти"
09:08  В Латвии переходят на дрова, но они тоже дорожают, - Константин Евстафьев
08:38  Макрон - психически больной неадекват, - Al Binaa
08:32  Отчего США так боятся нефте-юаня и зачем топят своих союзников?
07:58  Переосмысливая регион: Азиатско-Тихоокеанский или Индо-Тихоокеанский? - Ниведита Капур
07:54  Россия делает ставку на нефтеюань, - М.Макаров
07:24  Джо Байден вырыл другому яму. Президент США угодил в ту же ловушку, что и Дональд Трамп, - Е.Мур
07:11  Госдеп США обороняет от Тегерана будущих кандидатов в президенты, - И.Субботин
07:00  "У нас все сверстано...". Путин зря удивляется балбесам в собственном правительстве, - СП
00:32  Косово как прецедент – и не только на Балканах, - Дм.Нефедов
00:26  Запасной выход: чем опасны мемуары принца Гарри
00:18  Больше не почетный сенатор. Каких еще титулов лишили Назарбаева
00:12  Глава КырКНБ Ташиев поручил выпустить книгу о погибших в боях с таджиками
00:08  Ливия и геополитические интересы соседей
00:06  Центральная Азия: по советскому – из всех стволов, - Сергей Кожемякин
00:00  Назарбаев уже не Елбасы, да здравствует новый Елбасы! - Айнур Курманов
Четверг, 12.01.2023
22:08  Байден утащил и потерял совсекретные документы. Назначен спецпрокурор для расследования
21:54  Самолет рейса Бангкок-Москва экстренно сел в Самарканде из-за драки на борту
19:52  Саудовский ф/к "Аль-Хилаль" хочет купить Месси и обещает рекордную зарплату в 300 миллионов долларов в год!
19:38  Токаев утвердил "Этический кодекс сотрудников правоохранительных органов" Казахстана
18:16  В американском Капитолии хотят поставить бюст укр-преза Зеленского
17:14  Импотенция ОДКБ и техничный "слив" Армении: анатомия предательства элит
17:11  Андрей Фурсов: "Россия, чтобы выжить, должна быть социально мобилизованной"
16:55  В Швейцарии скончался бывший глава советского Узбекистана, гражданин РФ Рафик Нишанов
10:42  Пашинян решил рискнуть армянским государством, - Геворг Мирзаян
10:41  Ким Чен Ын объявил год большой бомбы
10:39  Газпром и китайская CNPC обсудили газопровод "Союз Восток" через Монголию
10:35  Financial Times: План Си Цзиньпина по перезагрузке экономики Китая и возвращению своих друзей
10:32  "Возрождение России. Сакральный шанс санкционной войны". Анонс презентации новой книги В.Катасонова
10:31  Казахская диаспора Украины пытается рассорить Москву и Астану
10:26  Флаг ЛГБТ стал символом поклонения новым богам в США, - Джереми Карл
09:22  Китаю доказывают, что он не центр мира, а полюс, - М.Макаров
08:29  Найдены пропавшие под Соледаром британские "волонтеры" Бегшо и Перри - "двухсотый" и "трехсотый"
08:23  Субсидии, льготы, преференции. Как поддержат промышленность Узбекистана
08:01  Турция расширяет свои амбиции на постсоветском пространстве, - С.Маркедонов
07:32  2023 год: опасная неустойчивость. Основные факторы, - Вл.Овчинский, Ю.Жданов
07:27  Каких привилегий лишился Назарбаев после отмены закона о Елбасы
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
В Киргизии хотят отправлять мигрантов в США вместо России
19:44 13.01.2023

Иван Журенков

Прозвучавшее из уст киргизского парламентария предложение перенаправить поток трудовых мигрантов в США вместо России выглядит фантазией и является фантазией. Но то, что такое предложение вообще прозвучало, выявляет неприятные для России моменты.

В киргизском парламенте хотят вместо России отправлять своих граждан, ставших трудовыми мигрантами, в США. Как заявил парламентарий Мейкинбек Абдалиев, "мигранты в России в среднем получают в месяц 500 долларов", в то время как в США, работая таксистами и водителями, они могли бы получать 10–30 тысяч долларов. Абдалиев уверен, что "даже самый ленивый мигрант в Америке зарабатывает 10 тысяч долларов".

"Мы, конечно, уважаем Россию, но работа в США более выгодна нашим мигрантам", - сказал депутат.

Еще весной 2021 года на фоне пандемии коронавируса пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "мигрантов стало совсем мало" и что их "очень не хватает для реализации амбициозных планов". Однако и после пандемии ситуация не восстановилась. Мониторинг, проведенный экспертами РАНХиГС и Института Гайдара, показал, что количество трудовых мигрантов в России сократилось на 35%, если сравнивать с 2020 годом.

Свою роль сыграло и сокращение возможности отправлять деньги из России в Киргизию, Узбекистан и прочие государства Средней Азии. Здесь ситуация тоже ухудшается: так, 2 декабря 2022 года ряд киргизских банков перестали обслуживать российские платежные карты "Мир". А с 10 января 2023 года киргизский коммерческий банк "Кыргызстан" прекратил работу с российскими системами платежей Contact и Unistream.

Впрочем, жители Киргизии пока не торопятся за океан. По информации директора Центра трудоустройства граждан за рубежом при министерстве труда, социального обеспечения и миграции Киргизии Кубандыка Акматбекова, если в России трудятся 1 млн 63 тысячи человек (больше 15,8% населения), то в США и арабских странах - только 10 тысяч.

Даже просто попасть в США на заработки - дело непростое. Как рассказывало издание "Азаттык" (киргизский филиал "Радио Свобода" (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом)), сотням нелегальных мигрантов приходится месяцами добираться до Америки через Мексику, пользуясь услугами контрабандистов и ежечасно рискуя попасть в мексиканскую тюрьму или быть депортированными. Как заявил журналистам координатор кыргызской общины в городе Чикаго Жакшылык Мурат, многих киргизов вводят в заблуждение блогеры, которые рассказывают захватывающие истории о том, что в США мигранты могут заработать от 25 тысяч до 30 тысяч долларов в месяц, работая водителями грузовиков.

Как выяснила профессор государственного управления в Университете штата Вирджиния Салтанат Либерт, которая в свое время опрашивала мигрантов из Киргизии, попавших в США, и сама жила в их сообществах, главная их проблема - это потеря квалификации. Кроме того, большинство мигрантов не владеют английским языком в достаточной для работы мере, не знают, где и как получать необходимую им информацию, и, естественно, не располагают стартовым капиталом.

Так что неудивительно, что в самой Киргизии экономисты не поддержали призывы депутата Абдалиева, сочтя, что тот просто не владеет информацией о миграционной ситуации в США (или введен в заблуждение теми же блогерами, которым поверили поехавшие в Америку мигранты).

"В России тоже обострилась социально-экономическая обстановка, доходы трудовых мигрантов снижаются. Большая часть мигрантов может остаться не у дел в случае ухудшения ситуации. Поэтому депутатам нужно думать не о том, как выгнать нашу молодежь, а предлагать реалистичные проекты по развитию экономики Кыргызстана. Как трудоустроить их здесь, внутри страны", - заявил по этому поводу экономист Асылбек Аюпов изданию "Вести. kg".

Скептично отнеслись к идее перенаправления потоков трудовых мигрантов с российского направления на американское и в РФ. В Конфедерации труда России подобные рассуждения назвали "большой фантазией", так как в США хватает дешевой рабочей силы из соседней Мексики и Латинской Америки.

Но, как полагает экс-депутат Государственной думы РФ, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин, эскапада депутата из Киргизии говорит о другом.

"Отношения России и наших южных соседей за 2022 год стали существенно хуже, - сказал Шеин корреспонденту ИА REGNUM. - И это создает проблемные реакции. Такого рода заявления - это своего сорта популизм, который формирует определенное восприятие в обществе. Окно Овертона расширяется, и происходит переоценка ценностей. И это плохо".

Но куда могут податься мигранты из Средней Азии, если российский рынок окажется для них по той или иной причине закрыт?

"Есть большой рынок труда - это Китай. Хотя у китайской экономики свои большие проблемы. В КНР начинает формироваться демографическая яма. Турция - большой вопрос. Конкуренция на рынке труда в арабских странах - там работает много рабочих из Пакистана и Бангладеш. И какую-то часть рабочей силы из Средней Азии это направление могло бы на себя взять, - считает Шеин. - Однако надо понимать, что Россия заинтересована в мире и стабильности в странах Центральной Азии. И если мы получим большую долю безработных в Средней Азии, то это может аукнуться колоссальным ростом экстремистских настроений, в том числе религиозно-радикальных. И для России последствия этого могут оказаться катастрофическими".

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1673628240


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 2 января 2023 года №81
- Заседание Палаты в новом формате прошло сегодня в Сенате
- Предложения по улучшению инвестиционного климата рассмотрены в Правительстве
- "AMANAT" запустил проект по правовой защите граждан "Құқықтық көмек"
- Кадровые перестановки
- В Министерстве торговли и интеграции РК озвучили итоги работы за 2022 год
- О готовности ко дню голосования на выборах депутатов Сената Парламента Республики Казахстан, назначенных на 14 января 2023 года
- Экономизированная политика, политизированная экономика
- Вопросы проведения комплексной проверки "АрселорМиттал Темиртау" обсуждены в Правительстве
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  