 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Фигуристку Камилу Валиеву лишили золотой медали Чемпионата России 21 года
00:01 14.01.2023

Валиеву лишат золотой медали чемпионата России из-за допингового скандала

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проинформировало Всемирное антидопинговое агентство (WADA) о вынесении решения по делу фигуристки Камилы Валиевой. РУСАДА установило, что, хотя спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, она не несет за это "никакой вины". Таким образом, суд не наложил никаких санкций, за исключением аннулирования ее результатов на дату взятия пробы - 25 декабря 2021 года. В этот день Камила Валиева завоевала золотую медаль на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

"WADA запросило копию полного мотивированного решения, которое оно рассмотрит вместе с материалами дела, чтобы определить, соответствует ли решение положениям Всемирного антидопингового кодекса. Однако, исходя из элементов дела, с которыми WADA уже знакомо, агентство обеспокоено выводом об "отсутствии вины или халатности"",- заявили во Всемирном антидопинговом агентстве.

В WADA подчеркнули, что "без колебаний" воспользуются своим правом на апелляцию в Спортивный арбитражный суд в зависимости от ситуации.

25 декабря 2021 года WADA обнаружило в пробе 15-летней Камилы Валиевой следы запрещенного препарата триметазидин. Результаты экспертизы были обнародованы в феврале 2022 года, после Олимпиады в Пекине. Фигуристка утверждает, что препарат мог попасть в ее организм случайно. 8 ноября этого года дело российской фигуристки было направлено в Спортивный арбитражный суд. WADA потребовало наказать ее дисквалификацией на четыре года.

Дарья Эрозбек

Источник - kommersant.ru
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