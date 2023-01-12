После досрочных выборов в Сенат в Казахстане начнется новый "министропад"

00:03 14.01.2023

На 14 января 2023 года запланированы досрочные выборы в верхнюю палату (Сенат) Казахстана. Они станут третьим внеочередным голосованием страны после референдума о поправках к конституции в 2022 году.



Также ожидается, что в ближайшее время будет распущена и нижняя палата (Мажилис) парламента.



Эксперты прокомментировали выборы в Сенат:



Данияр Ашимбаев: После досрочных выборов в Мажилис правительство должно сложить свои полномочия. Вероятно, нынешнее правительство заготовлено на отставку после голосования. Тем не менее накануне избрания законодательного органа было решено убрать министров с имиджевыми проблемами. Таким образом, продолжится запущенный в начале года "министропад".



Выборы в Мажилис и маслихаты пройдут сразу же после голосования за сенаторов, например 19 или 26 марта. Партии - как новички, так и прежние аутсайдеры - особо себя пока не проявляют, однако, возможно, у Акорды заготовлены какие-то сюрпризы.



Газиз Абишев: Главная национальная идеология, которая должна быть у Казахстана, - это честные выборы. Как только в Казахстане начнутся системные, постоянные, по-настоящему признаваемые честные выборы, то тогда и проблема толерантности, и проблема государственного языка - проблемы всего решатся самым лучшим путем.



Константин Затулин: Досрочные выборы помогут президенту Касым-Жомарту Токаеву, пока инициатива находится в его руках, окончательно выйти из-под влияния команды первого главы республики Нурсултана Назарбаева.



Выборы сенаторов в Казахстане непрямые: за них голосуют депутаты маслихатов, местных представительных органов власти. Члены маслихатов образуют коллегию выборщиков, которая в этом году насчитывает 3168 человек. Всего они будут избирать 55 кандидатов, представляющих свои регионы.